Жительницу Подмосковья сделали должницей из-за однофамилицы

Недоумение сменилось на гнев, когда Татьяне позвонили судебные приставы из Рубцовска (Алтайский край) и сообщили, что женщина с идентичным ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги некоему Игорю Фесику. Татьяна никакого Фесика не знала. Ей предложили выслать документы, чтобы провести процедуру признания «двойником» и избавить от чужих долгов.

Однако, когда девушка собрала документы, пришёл отказ. Тогда она обратилась к судебным приставам Москвы. Там ответили, что просто не знают, что происходит.