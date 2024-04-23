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Жительницу Подмосковья сделали должницей из-за однофамилицы

Жительницу Подмосковья сделали должницей из-за однофамилицы

Автор:
23 апреля 2024 19:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Однофамильцы   Подмосковье   Проблемы   Суд   долг   должник   приставы   
956
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Мужчине, которому женщина оказалась должна, даже посоветовали изменить данные, чтобы у двойников данные совпадали полностью.

Однажды жительница Подмосковья Татьяна Кириллова из Солнечногорска обнаружила, что её карта полностью заблокирована: все деньги сняты судебными приставами, а счета заблокированы. Женщина решила, что это ошибка, и обратилась в банк. Там сказали, что на женщине висит долг в 300 тысяч рублей. Татьяна очень удивилась, ведь она не брала кредитов и займов, а также ни у кого не брала в долг.

Недоумение сменилось на гнев, когда Татьяне позвонили судебные приставы из Рубцовска (Алтайский край) и сообщили, что женщина с идентичным ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги некоему Игорю Фесику. Татьяна никакого Фесика не знала. Ей предложили выслать документы, чтобы провести процедуру признания «двойником» и избавить от чужих долгов.

Однако, когда девушка собрала документы, пришёл отказ. Тогда она обратилась к судебным приставам Москвы. Там ответили, что просто не знают, что происходит.

Татьяна рассказала Baza, что у неё с тёзкой различаются лишь место рождения и проживания. Но приставы порекомендовали Игорю Фесику изменить данные должницы. Он это сделал, и теперь Татьяна стала полноценным должником. Также уточняется, что приставы не нашли в России другую женщину Татьяну Кириллову с похожими данными. Теперь женщина не может выехать из России, у неё заблокированы счета и она должна 300 тысяч незнакомцу.

Источник:

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Метки: Однофамильцы   Подмосковье   Проблемы   Суд   долг   должник   приставы   
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8  комментариев
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6k
hhwost Час назад
и что, никто не сядет, ни этот крендель, ни приставы?
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35k
Юр21 20 минут назад
Обращение в суд и иск для компенсации убытков как финансовых так и моральных быстро остудит пыл и научит работать как положено.
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21k
Luc72 Полчаса назад
Все это голосом робота:

- Тревога!...
- Тревога!...
- Ситуация требует личного контроля!
- Контроля!..
- Контроля!..
- Иначе никак...
- Иначе никак...
- В этой стране ... непобедима...
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2k
Gadova 42 минуты назад
Сколько таких случаев уже, а приставы никак не могут начать идентифицировать должников по СНИЛС и ИНН. У меня знакомый так штраф за чужого человека заплатил, так оказалось проще и дешевле, чем разбираться.
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24k
Shtoppi 50 минут назад
«Татьяна рассказала Baza, что у неё с тёзкой различаются лишь место рождения и проживания. Но приставы порекомендовали Игорю Фесику изменить данные должницы. Он это сделал, и теперь Татьяна стала полноценным должником»
----------
ох_енно девки пляшут! кроме как беспределом это назвать не получается. всех этих приставов-советчиков и придурка фесика на нары, на долго, а то ребята там совсем в край попутались, клоуны тупорылые!
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7k
Lexx 53 минуты назад
Опять должен Бастрыкин разруливать?
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PokemonKa
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