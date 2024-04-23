Жительницу Подмосковья сделали должницей из-за однофамилицы

Мужчине, которому женщина оказалась должна, даже посоветовали изменить данные, чтобы у двойников данные совпадали полностью.
Однажды жительница Подмосковья Татьяна Кириллова из Солнечногорска обнаружила, что её карта полностью заблокирована: все деньги сняты судебными приставами, а счета заблокированы. Женщина решила, что это ошибка, и обратилась в банк. Там сказали, что на женщине висит долг в 300 тысяч рублей. Татьяна очень удивилась, ведь она не брала кредитов и займов, а также ни у кого не брала в долг.
Недоумение сменилось на гнев, когда Татьяне позвонили судебные приставы из Рубцовска (Алтайский край) и сообщили, что женщина с идентичным ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги некоему Игорю Фесику. Татьяна никакого Фесика не знала. Ей предложили выслать документы, чтобы провести процедуру признания «двойником» и избавить от чужих долгов.
Однако, когда девушка собрала документы, пришёл отказ. Тогда она обратилась к судебным приставам Москвы. Там ответили, что просто не знают, что происходит.
Татьяна рассказала Baza, что у неё с тёзкой различаются лишь место рождения и проживания. Но приставы порекомендовали Игорю Фесику изменить данные должницы. Он это сделал, и теперь Татьяна стала полноценным должником. Также уточняется, что приставы не нашли в России другую женщину Татьяну Кириллову с похожими данными. Теперь женщина не может выехать из России, у неё заблокированы счета и она должна 300 тысяч незнакомцу.
Источник:
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- Тревога!...
- Тревога!...
- Ситуация требует личного контроля!
- Контроля!..
- Контроля!..
- Иначе никак...
- Иначе никак...
- В этой стране ... непобедима...
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ох_енно девки пляшут! кроме как беспределом это назвать не получается. всех этих приставов-советчиков и придурка фесика на нары, на долго, а то ребята там совсем в край попутались, клоуны тупорылые!