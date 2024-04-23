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90-е, какими они были: вспоминаем атмосферу по фото из частных архивов

90-е, какими они были: вспоминаем атмосферу по фото из частных архивов

Автор:
23 апреля 2024 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   архив   воспоминания   молодость   ностальгия   ретро   
2171
15

Перед вами очередной пост ностальгии о времени, к которому сложно относиться однозначно. Было тяжело, но те, кто рос в 90-е, вспоминают эти годы с теплотой.

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Метки: 90-е   архив   воспоминания   молодость   ностальгия   ретро   
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6  комментариев
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40k
albedo Час назад
Потерянные годы для миллионов людей.

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55k
Прораб 13 минут назад
Гнусные времена были.
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78
Олег 40 минут назад
Я был молод и юн тогда,в меру крепок,в меру силён,в меру нагл, поэтому мне было вполне комфортно и уютно тогда.Но по всегдашнему эгоизму молодости я не замечал тогда, что кому-то в эти времена может быть и хреново в эти времена.Сейчас когда только разменял шестой десяток,мне всё чаще приходит на ум мысль,нет, что-то не хотелось бы мне оказаться в те времена под старость лет.Вот так вот,вот, господа присяжные заседатели.Горбачёвскоельцинская эпоха это мерзость пред Господом.
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230
Евгений Бобр 44 минуты назад
Лучше этот ужас не вспоминать!
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12k
MPEG-8 49 минут назад
Комментарий к фото
Да, было время, им ещё молодой Мэт Деймон на саксе подыгрывал.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1028 постов (1073 в горячем)

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