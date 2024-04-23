90-е, какими они были: вспоминаем атмосферу по фото из частных архивов

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Перед вами очередной пост ностальгии о времени, к которому сложно относиться однозначно. Было тяжело, но те, кто рос в 90-е, вспоминают эти годы с теплотой.
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8. Рок-группа "Орфей" из Казани и Михаил Евдокимов на концерте в кинотеатре "Искра" города Славгорода, 1990-e годы
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Метки: 90-е архив воспоминания молодость ностальгия ретро
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