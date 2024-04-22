Сингапурский камень

Согласно местному фольклору, этот огромный камень был брошен в устье реки Сингапур великим могучим Бадангом, который жил во времена правления короля Сингапурской империи Шри Рана Викрама в XIV веке. Баданг был простым мальчиком. В юности он работал у богатого фермера, трудился на полях и расчищал леса. По ночам ловил рыбу, ставя сеть в небольшом ручье.

Однажды ночью, отправившись за рыбой, он увидел демона, который вырывал улов из сети. Баданг так разозлился, что поймал демона и привязал его за волосы к скале. Демон умолял о пощаде и обещал исполнить любое его желание, если Баданг сохранит ему жизнь. Баданг пожелал силы, чтобы не уставать во время работы. Демон согласился.

Вернувшись на ферму, Баданг с готовностью использовал свою новую силу и за короткое время расчистил площадку в лесу. Остальные работники и их хозяин были поражены. Вскоре весть о его силе распространилась по всему королевству и соседним странам. Король Сингапура пригласил его ко двору.

Силач с состязался с многими другими, но всегда выходила ничья. Наконец, было решено, что сильнейшим будет объявлен тот, кто сможет поднять больший камень перед дворцом. Баданг не только поднял камень над головой, но и бросил его, и он упал в устье реки Сингапур.