Сингапурский камень

В устье реки Сингапур, на холме, известном как Роки-Пойнт, когда-то стоял огромный валун шириной 3 на 3 метра. Впервые он был обнаружен в 1819 году рабочими, расчищавшими лес по приказу сэра Стэмфорда Раффлза, британского офицера, который получил контроль над островом Сингапур, чтобы закрепить британское присутствие в этом регионе.
На одной из граней скалы было начертано несколько строк загадочным шрифтом, который не могли понять ни местные жители, ни иностранные археологи и другие энтузиасты. Это вызвало пристальное внимание к камню и загадочной надписи на нём. К сожалению, в 1848 году этот камень был уничтожен инженерами Ост-Индской компании во время работ по расширению устья реки. Сохранилось лишь несколько его фрагментов.
Согласно местному фольклору, этот огромный камень был брошен в устье реки Сингапур великим могучим Бадангом, который жил во времена правления короля Сингапурской империи Шри Рана Викрама в XIV веке. Баданг был простым мальчиком. В юности он работал у богатого фермера, трудился на полях и расчищал леса. По ночам ловил рыбу, ставя сеть в небольшом ручье.
Однажды ночью, отправившись за рыбой, он увидел демона, который вырывал улов из сети. Баданг так разозлился, что поймал демона и привязал его за волосы к скале. Демон умолял о пощаде и обещал исполнить любое его желание, если Баданг сохранит ему жизнь. Баданг пожелал силы, чтобы не уставать во время работы. Демон согласился.
Вернувшись на ферму, Баданг с готовностью использовал свою новую силу и за короткое время расчистил площадку в лесу. Остальные работники и их хозяин были поражены. Вскоре весть о его силе распространилась по всему королевству и соседним странам. Король Сингапура пригласил его ко двору.
Силач с состязался с многими другими, но всегда выходила ничья. Наконец, было решено, что сильнейшим будет объявлен тот, кто сможет поднять больший камень перед дворцом. Баданг не только поднял камень над головой, но и бросил его, и он упал в устье реки Сингапур.
Разрушение валунов
В 1843 году валуны были взорваны для расширения дамбы в устье реки Сингапур и освобождения площади под строительство форта Фуллертон. Подполковник Джеймс Лоу, офицер Ост-Индской компании, пытался спасти камень от разрушения, но его просьбы проигнорировали. После того как камень раскололи, он собрал несколько фрагментов, содержащих наиболее разборчивые части надписи, и отправил их на хранение в музей в Калькутте.
На протяжении последних полутора столетий судьба пропавших фрагментов и содержащаяся на них загадочная надпись вызывали живой интерес исследователей. Было предпринято множество попыток расшифровать надпись на камне, в результате чего был предложен целый ряд интерпретаций и языков.
Сэр Стэмфорд Раффлз был одним из первых, кто попытался расшифровать надписи на оригинальных плитах из песчаника, прежде чем они были уничтожены. Он считал, что надписи были «индусскими».
Некий доктор Уильям Бланд также заинтересовался каменной табличкой. С помощью муки он снял слепки с высеченной надписи и с помощью местного писца пришёл к выводу, что это древний цейлонский или палийский язык.
По мнению капитана мадрасской артиллерии Ост-Индской компании Питера Джеймса Бегби, надпись была сделана на устаревшем диалекте тамильского языка и описывала подвиги Баданга и историю камня.
Согласно другому объяснению, надпись на камне – это кави, древний язык островов Ява, Бали и Ломбок, основанный на древнеяванском языке. Современные исследователи согласны с тем, что это, скорее всего, кави, хотя расшифровать надпись невозможно.
Недавно, в декабре 2019 года, доктор Ян Синклер, австралийский исследователь, написал в своей работе, что ему удалось расшифровать часть слова «Паракесариварман», которое использовалось несколькими царями тамильской династии Чола в Индии. Это титул. Находка свидетельствует о тысячелетней связи тамилов с Сингапурским проливом, что может изменить историческую хронологию острова. Синклер предполагает, что камень мог быть найден ещё в XI веке, в результате чего Сингапур возник более чем на 300 лет раньше общепринятой даты основания – 1299 года.
Один из фрагментов оригинальной плиты из песчаника, спасённый подполковником Лоу, сейчас известен как Сингапурский камень. В настоящее время он выставлен в Галерее истории Национального музея Сингапура.
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