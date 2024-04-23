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Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, нужного для покупки квартиры в ипотеку

Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, нужного для покупки квартиры в ипотеку

Автор:
23 апреля 2024 18:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Эльвира Набиуллина   заработок   ипотека   квартира   кредит   недвижимость   покупка   
1934
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А чтобы купить однушку в столице, надо будет отложить на это заработок за 14 лет.

Эксперты рынка недвижимости взяли среднюю зп россиян в городах миллионниках - 60 тысяч рублей. И ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. Сделали расчёт и удивились: оказалось, что доходы наших граждан не позволяют им купить квартиру в 11 крупнейших городах страны.

По их данным, в Москве (где средняя зп выше 60 т.р.) нужно зарабатывать 380 тысяч рублей. В Казани для покупки квартиры и платежей по ипотеке, нужно получать 160 тысяч, в Нижнем Новгороде - 140 тысяч.

Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке. Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму.

Так, в Москве она составит 5,4 миллиона рублей, в Петербурге 3,3 миллиона - это цена небольшой квартиры в регионе, Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, прим.), - говорят аналитики.

При этом льготную ипотеку скорее всего свернут 1 июля этого года. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина:

Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что одна широкая безадресная программа должна исчерпать своё действие летом и не возобновляться.

Заканчивается и программа семейной ипотеки (для родителей с детьми до 6 лет включительно), но её хотят продлить до 2030 года. Набиуллина считает, что это поможет семьям обзавестись жильём и поспособствует улучшению демографической ситуации.

А ранее был другой расчёт: что для покупки однушки в крупном российском городе, нужно проработать 7 лет и отложить 86 зарплат. А чтобы прикупить недвижимость в Москве, надо будет трудиться 14 лет и отложить 164 зарплаты. Судя по их данным, большинству населения столичная однушечка не светит. Хотя это было понятно и без аналитиков.

Источник:

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Метки: Эльвира Набиуллина   заработок   ипотека   квартира   кредит   недвижимость   покупка   
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23  комментария
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20k
banzai7 Час назад
Нашим гражданам зарплата не позволяет. Зато новые дома в Подмосковье забиты мигрантами.
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5k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Ливера Наибулина трудится в интересах МВФ.
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11k
Garpia121 16 минут назад
Какая внезапная новость.
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4k
РАТНИК Полчаса назад
Квартиры не для местных жителей , а для приезжих торгашей или начальников которые завозят мигрантов.
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230
Евгений Бобр 37 минут назад
Когда ставка будет 3-4% тогда у всех будет квартира и машины, но этого почему то не делают( Хотя это странно, все взяли бы кредиты и общее их количество было бы намного бельше чем сейчас по 18%.
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1k
max20 45 минут назад
Мировая жаба сказала - собственность только для богатых. Остальные должны только арендовать на птичьих правах. Мелкие предприниматели сжираются монополистами - работайте за зарплату, квартиры в аренду, машины в каршеринг, вместо дачи - койко-место на 2 недели. Средний класс умножается на 0. Мы же удивлялись, когда в европах выгоднее питаться в кафешках, чем готовить дома. В Москве даже есть несколько послереволюционных домов - в квартирах не предусматривалась кухня вообще, поешь в школе-на заводе-в столовой.
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6k
Григорий 56 минут назад
[мат] расстрелять! эта тварь гордится низким курсом рубля.
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3k
mkcbhk 57 минут назад
некоторые вообще без регистрации живут, на люкс тачках ездят и похрен
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2k
Сергей Час назад
Статья как бы намекает, что не стоит покупать квартиры в перенаселенных городах. И даже ипотека в этом не поможет, если у вас низкий доход. Ну чем там в Москве помазано, что все туда рвутся? Она же не резиновая!
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3k
Роман Час назад
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28k
ПаганецЪ Час назад
Ой, что вы говорите! Кто бы мог подумать?
А вот Мишустин сказал другое. Неужели такой человек будет врать?
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24k
Shtoppi 2 часа назад
«Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке. Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму.»
-------------
«При этом льготную ипотеку скорее всего свернут 1 июля этого года. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина»
-------------
финансовая кабала, как любая другая форма зависимости на которую государство старается посадить максимальное количество своих граждан, никогда не была легкой ношей для последних в отличии от выгодоприобретателей от подобных мероприятий, в лице шушеры из элит и приближенных.
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171
leonid zilb Shtoppi 52 минуты назад
так живет ВЕСЬ мир!!!!
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Застройщики, пользуясь льготной ипотекой, цены взвинтили
Ну и вторичка не отстает.
И ведь что характерно, покупают же!
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
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7k
pinbalist 2 часа назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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