Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, нужного для покупки квартиры в ипотеку

Эксперты рынка недвижимости взяли среднюю зп россиян в городах миллионниках - 60 тысяч рублей. И ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. Сделали расчёт и удивились: оказалось, что доходы наших граждан не позволяют им купить квартиру в 11 крупнейших городах страны.

По их данным, в Москве (где средняя зп выше 60 т.р.) нужно зарабатывать 380 тысяч рублей. В Казани для покупки квартиры и платежей по ипотеке, нужно получать 160 тысяч, в Нижнем Новгороде - 140 тысяч.