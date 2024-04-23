Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, нужного для покупки квартиры в ипотеку

А чтобы купить однушку в столице, надо будет отложить на это заработок за 14 лет.
Эксперты рынка недвижимости взяли среднюю зп россиян в городах миллионниках - 60 тысяч рублей. И ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. Сделали расчёт и удивились: оказалось, что доходы наших граждан не позволяют им купить квартиру в 11 крупнейших городах страны.
По их данным, в Москве (где средняя зп выше 60 т.р.) нужно зарабатывать 380 тысяч рублей. В Казани для покупки квартиры и платежей по ипотеке, нужно получать 160 тысяч, в Нижнем Новгороде - 140 тысяч.
Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке. Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму.
Так, в Москве она составит 5,4 миллиона рублей, в Петербурге 3,3 миллиона - это цена небольшой квартиры в регионе, Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, прим.), - говорят аналитики.
При этом льготную ипотеку скорее всего свернут 1 июля этого года. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина:
Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что одна широкая безадресная программа должна исчерпать своё действие летом и не возобновляться.
Заканчивается и программа семейной ипотеки (для родителей с детьми до 6 лет включительно), но её хотят продлить до 2030 года. Набиуллина считает, что это поможет семьям обзавестись жильём и поспособствует улучшению демографической ситуации.
А ранее был другой расчёт: что для покупки однушки в крупном российском городе, нужно проработать 7 лет и отложить 86 зарплат. А чтобы прикупить недвижимость в Москве, надо будет трудиться 14 лет и отложить 164 зарплаты. Судя по их данным, большинству населения столичная однушечка не светит. Хотя это было понятно и без аналитиков.
Источник:
- Актрису Ингеборгу Дапкунайте и её сына Алекса выписали из столичной квартиры через суд
- Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры
- Аналитики подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры в России нужно отложить минимум 70 зарплат
- 30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести
- "Туалет с кроватью": микростудию в "Москва-Сити" продают почти за 8 миллионов рублей
Когда?
-------------
«При этом льготную ипотеку скорее всего свернут 1 июля этого года. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина»
-------------
финансовая кабала, как любая другая форма зависимости на которую государство старается посадить максимальное количество своих граждан, никогда не была легкой ношей для последних в отличии от выгодоприобретателей от подобных мероприятий, в лице шушеры из элит и приближенных.
Сейчас государство начинает сворачивать ипотеку, так как рынок недвижимости уже запредельно перегрет, и с учетом льгот стоимость жилья теперь даже больше, чем до ввода в действие программ по ипотеке.
А теперь догадайтесь, кто от этого всего выиграл? В первую очередь - это банки, которые у государства брали под льготный процент деньги и ссужали их под нехилый процент гражданам, которые теперь будут расплачиваться с банками 20-30 лет. То есть банки обеспечили себе за несколько лет безбедное существование на те же 20-30 лет.
Застройщики при этом просто сохранили свой бизнес, так как льготная ипотека просто сохранила им объемы строительства. Надо отдать должное, зато очень неплохо подсуетились различные ремонтные бригады, которые за счет банального воровства и просто хороших оптовых скидок получили большой рынок ремонта первички. Это сейчас модно.
В подавляющем большинстве случаев льготной ипотекой пользовались риэлторы и граждане, у которых и так было уже жилье, но при этом были еще и деньги. При этом условия программы позволяли буквально скупать чуть ли не этажами квартиры. То есть декларация программы, как доступное жилье для тех, у кого его нет, остается только декларацией. По факту просто разогрели рынок, сделали его очень спекулятивным, и бОльшая часть жилья теперь будет годами ждать своих владельцев в качестве жильцов. Много такого жилья уйдет в аренду, и много его будет просто простаивать, ожидая хороших условий продажи.
Судя по ставке рефинансирования, государство как раз старается всех нас отвадить от кредитов
Ну ты то юмор отдупляй.
Чего серьезный такой?
Ну и вторичка не отстает.
И ведь что характерно, покупают же!