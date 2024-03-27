Ипотека по-китайски: квартира мужу, долги — жене

В Китае действует закон, что недвижимость при разводе остается за тем, кто её покупал. Звучит довольно справедливо? Пока вы не узнаете, что эта недвижимость в ипотеку. Платят за нее семьей, а живет потом только муж.
Почему муж? Потому что жениться без своего жилья в Китае практически нереально. Девушек дефицит, им есть, из чего выбрать, потому хорошая девушка с образованием не будет жить по съемам (в России, кстати, живут и вместе копят, но у нас и дисбаланса нет).
И чаще всего схема работает так:
Китаец накапливает или берет у родителей средства для первоначального взноса, берет ипотеку в хорошем месте.
Ищет себе невесту по статусу. Если у тебя однушка, но в Пекине, то и жена тебе нужна Пекинская, и лучше, чтобы выглядела, как куколка. Фактически качество жены на 50% зависит от качества квартиры.
А потом семья начинает работать вместе, потому что у хорошей жены и работа неплохая, высокооплачиваемая. Семья получает совокупный доход и гасит так ипотеку даже досрочно.
А потом муж чувствует волю – начинает пить или грубо обращаться с женой. Та подает на развод.
Здравствуйте, говорит им китайское законодательство
Потому что по нему квартира, если изначально была оформлена на мужа, автоматически остается за ним. Право первой подписи. При этом ипотеку только на мужа можно взять и в браке, просто аккуратно не вписываешь в документы второго человека и все. «Я тебя потом впишу, сейчас неудобно».
Только в 20% документов на ипотечные квартиры указано имя супруги. Хотя работает в Китае до 77% женщин фертильного возраста, а кто не работает – сидит с детьми или учится. Домохозяек тут совсем немного, экономическая ситуация не позволяет.
А если судиться?
Автоматически квартиру отпишут мужу, ведь имя в документы вписано только его. Если у вас сохранились чеки по прямым платежам за ипотеку (а не так, что он платил всю свою зарплату, а вы кормили и одевали его), могут обязать вернуть ТОЛЬКО деньги. А не дать часть квартиры.
Махинации с именами вообще в Китае сильно распространены.
Например, муж может тайно вписать оба имени – свое и супруги – в долговую расписку. И тогда долг считается не его личным, а семейным.
Вот так – она не давала согласия, он дал за всю семью. Потому расплачиваться семье. И половина долга остается на женщине даже после развода.
Такая практика существует, потому что бремя доказательства, что ты не брала и не тратила деньги из кредита на семью, лежит на женщине. У нас же доказать, что кредитные деньги потрачены на жену и с ее согласия, должен сам должник, то есть муж, если хочет, чтобы его долги поделились при разводе.
Потому махинации с «секретными долгами супруга» куда более распространены в Китае из-за несовершенства законов, чем в России. Нам с вами еще повезло, оказывается.
Вот и думаешь, что невесты в Китае ценность. А потом бац – и ты без квартиры, но зато с долгами. Можно, конечно, прописать все в брачном договоре. Но разве брачный закон не должен по умолчанию быть справедлив ко всем сторонам?
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Больше того, если жена унаследовала квартиру и продала её, чтобы погасить ипотеку мужа - ну, вы поняли.