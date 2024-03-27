Ипотека по-китайски: квартира мужу, долги — жене

А потом муж чувствует волю – начинает пить или грубо обращаться с женой. Та подает на развод.

Здравствуйте, говорит им китайское законодательство

Потому что по нему квартира, если изначально была оформлена на мужа, автоматически остается за ним. Право первой подписи. При этом ипотеку только на мужа можно взять и в браке, просто аккуратно не вписываешь в документы второго человека и все. «Я тебя потом впишу, сейчас неудобно».

Только в 20% документов на ипотечные квартиры указано имя супруги. Хотя работает в Китае до 77% женщин фертильного возраста, а кто не работает – сидит с детьми или учится. Домохозяек тут совсем немного, экономическая ситуация не позволяет.