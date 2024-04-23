14 историй про провалы, за которые людям до сих пор стыдно

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Вспомните момент, когда вы хотели кого-то знакомого напугать. Например, выскочить из-за угла в ожидании встречи. Так вот пользователи из этого поста так и сделали, только в итоге напугали совсем не своих друзей. Вышло очень неловко и нелепо.
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Поделитесь в комментариях, были ли у вас подобные ситуации?
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