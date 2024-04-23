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14 историй про провалы, за которые людям до сих пор стыдно

14 историй про провалы, за которые людям до сих пор стыдно

Автор:
23 апреля 2024 16:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории про провалы   напугали людей   провал   стыдно   
2035
14

Вспомните момент, когда вы хотели кого-то знакомого напугать. Например, выскочить из-за угла в ожидании встречи. Так вот пользователи из этого поста так и сделали, только в итоге напугали совсем не своих друзей. Вышло очень неловко и нелепо.

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Метки: интересно   истории   истории про провалы   напугали людей   провал   стыдно   
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5  комментариев
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Тварь Час назад
Довести свидетелей Иеговы до встречи с ним - вот это было бы эпично.
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25k
SolomonA 24 минуты назад
С лифтом у меня прикол был. Стою жду лифт (уже работал, но еще в общежитии жил - на квартиру не было денег). Вдруг дверь открывается - а там смерть стоит с косой! Реально - в черном балахоне с капюшоном на пол лица! И еще загробным голосом говорит "Мне вверх!". Оказалось молодежь хэллуин отмечать ехала... Сердце екнуло...
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13k
Света 38 минут назад
Последняя просто шедевр!
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62k
dima423 2 часа назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1634 поста (1586 в горячем)

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