И никаких айфонов: пользователи поделились любимыми моделями своих телефонов

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Денис Северин завел тему в Твиттере. Он опубликовал свою любимую модель телефона, которая для него была самой лучшей. Пост собрал 140 тыс. просмотров и 230 комментариев. Пользователи начали рассказывать о телефонах, которые навсегда запали им в душу.
1. Большинство комментаторов признались, что сейчас пользуются айфонами, но забыть лучшие телефоны не могут до сих пор
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4. Вероятно, эмоциональная связь образовалась с техникой ещё и в силу определенного периода жизни
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Вот и приходилось сжимать мп3 до 64 кб/с...
И ставить на загрузку на ночь)))
За то глаза сверстников когда на телефоне включаешь плеер)))
Классный аппарат, очень нравилась шторка камеры, и объектив защищает и автоматически включает камеру при открытии (хотя сама шторка хлипковата была по ощущениям).
Когда я еще был студентом, работал в одной канторе. Начальник купил себе этот аппарат. Он ему надоел через несколько месяцев. Он оставил его в офисе как "офисный мобильный". Через какое-то время я с ним договорился, что заберу его себе в качестве рабочего телефона. Месяца через два я им тоже наигрался и перешел на относительно простенькую Nokia 6300.
Поменял только из-за отсутствия BT.
Кнопки подистерлись, аккум надо заменить.
А так работает до сих пор без проблем.
Пипец сколько он у меня перевидал за студенческие годы)