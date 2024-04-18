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И никаких айфонов: пользователи поделились любимыми моделями своих телефонов

И никаких айфонов: пользователи поделились любимыми моделями своих телефонов

Автор:
18 апреля 2024 18:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: htc   Пользователи   Твиттер   Телефон   интересно   истории   марка теелфона   старый телефон   
5136
11

Денис Северин завел тему в Твиттере. Он опубликовал свою любимую модель телефона, которая для него была самой лучшей. Пост собрал 140 тыс. просмотров и 230 комментариев. Пользователи начали рассказывать о телефонах, которые навсегда запали им в душу.

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Метки: htc   Пользователи   Твиттер   Телефон   интересно   истории   марка теелфона   старый телефон   
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49  комментариев
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4k
grigorenko vladislav 2 дня назад
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11k
Доктор 23 часа назад
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16k
Ivan День назад
Любимым телефоном был "трактор", а смартом - HD2. (до сих пор жив)


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481
DuckTales День назад
Первый смарт был Айфон 5S, очень радовал, потом взял китайца на андроиде (по причине цены и проблем с эполовскими санкциями), неделю привыкал, на яблоко больше не вернусь , единственные претензии по камере, но это надо просто подороже модель взять.
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5k
вася васильев День назад
Классный аппарат был! А если разрядится - 4АА батарейки и вперёд!
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565
Пчёл День назад
Митак Мио 702 - красивый девайс.
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11k
Павел День назад
HTC hero и desire были просто пушки.
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9k
Ysik День назад
Sony Ericson t68i. Помню в 2002 посмотрел фильм про бонда "Умри, но не сейчас". И у него был такой телефон, в тот же год получил такой на день рождение. Нереально крутой аппарат. Очень долго использовал. В комплекте был еще чехол для камеры. Хорошо помню удивленные глаза друзей, когда я достал камеру и присоединил ее к телефону. Лучший телефон за все года, который у меня был. Третье яблоко еще был неплох, одна из моделей квадратных сони понравилась и шикарный сиоми с прозрачной крышкой, все остальное какой-то проходняк.
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2k
Дмитрий День назад
Мой первый смарт HTC Wildfire S. От него у меня остались самые яркие впечатления. По тем временам это был добротный бюджетник, но уделывал своих конкурентов от Samsung без труда. Алюминиевый корпус, качественный по тем временам экран с сочной картинкой, задняя крышка из очень приятного пластика, сменный аккумулятор, поддержка SD карт. Я им пользовался 5 лет пока он уже безвозвратно не устарел, а так он до сих пор в рабочем состоянии лежит.
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137
Liberman 2 дня назад
А я себе в начале 2000-х взял sl-45 Siemens. На тот момент мне было 16-17 лет. Мп3 плеер в телефоне ! Только вот проблема была - по ком- порту заливать туда музыку , а это по 5 часов))) а памяти 64мб... Ставишь на 128 - телефон дико тормозит.
Вот и приходилось сжимать мп3 до 64 кб/с...
И ставить на загрузку на ночь)))
За то глаза сверстников когда на телефоне включаешь плеер)))
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1k
Gromkhard 2 дня назад
6910 - самый крутой аппарат, который у меня был в студенческие годы. Брал б/ушным, т.к. на новый не хватала, но пользовался с придыханием)))
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137
Liberman Gromkhard 2 дня назад
8910* у них постоянно шлейфы отъезжали и механизм... Тот еще гемор.
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5k
brotherirk 2 дня назад
Мой первый любимка! И сразу вспоминается мтс тариф: супер джинс, за 5.5р минута но первые 5 (или 10 не помню точно) сек бесплатно)))! ээээх....
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5k
brotherirk 2 дня назад
Стереозвук, джойстик, классная камера!
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4k
RaiJu 2 дня назад
Ван лав
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251
Йож ДонеццкиЙ 2 дня назад
Nokia 5800 куплен еще в 2009 году. проходил с ним 8 лет пока не сдох контроллер зарядника
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7k
Михаил 2 дня назад
Motorola Edge 2023. 6,6 дюймов экран и вес всего 168 грамм
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8k
ďim_13 2 дня назад
Ну из всего многообразия телефонов до сих пор с теплотой вспоминаю только эти две модели - Nokia N95mini (еще на Symbian был, с реальным жестким диском и крутейшей навигацией) и Samsung Galaxy S9 (первая бомба с гнутым экраном, нормальным размером для ладони и боковой суперудобной всплывающей панелью)
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1k
ralpharn 2 дня назад
Дочкин
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1k
ralpharn 2 дня назад
Жены
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1k
ralpharn 2 дня назад
Мой
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18k
Toxictofa 2 дня назад
До сих пор лежит такой где то в коробке дома.
Кнопки подистерлись, аккум надо заменить.
А так работает до сих пор без проблем.
Пипец сколько он у меня перевидал за студенческие годы)
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255
_Vasiliy_ Toxictofa 2 дня назад
Да у меня 2 тоже лежат таких, один вот такой же мой, а второй розовый жены
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1626 постов (1582 в горячем)

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