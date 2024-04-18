И никаких айфонов: пользователи поделились любимыми моделями своих телефонов

Денис Северин завел тему в Твиттере. Он опубликовал свою любимую модель телефона, которая для него была самой лучшей. Пост собрал 140 тыс. просмотров и 230 комментариев. Пользователи начали рассказывать о телефонах, которые навсегда запали им в душу.