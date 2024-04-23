13 фото ироничных бунтарей, чьё стремление нарушать правила пугает и восхищает

Скорее вызывайте полицию! Вы только посмотрите! Как же можно с таким хладнокровием и так демонстрационно нарушать правила?! Так ещё и запечатлевать этот беспредел на фото.
Интернет-бунтари — это особый вид ироничного искусства, которым люди развлекают друг друга в соцсетях. Кстати, героями здесь становятся не только люди, но и животные, которые и не намеревались играть по человеческим правилам.
Посмотрите и ужаснитесь!
Как мы видим, Пушистику до лампочки.
Посмотрите, какой умный взгляд. Он явно понимает, что происходит, но ему всё равно.
В следующий раз, надпись надо дублировать на птичьем языке.
Тем не менее, мы видим это фото.
Надпись: «Не пепельница».
Сколько плохих примет взял на себя мужчина? Все ли вы заметили?
Источник:
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Чёрный кот ему дорогу не переходил.
Нельзя ставить ботинки на стол?
Нельзя вешать календарь со стороны улицы?
Нельзя зонт заносить в дом?