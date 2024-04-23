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13 фото ироничных бунтарей, чьё стремление нарушать правила пугает и восхищает

13 фото ироничных бунтарей, чьё стремление нарушать правила пугает и восхищает

Автор:
23 апреля 2024 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бунтарь   забавно   запрет   нарушение   правило   
1944
14

Скорее вызывайте полицию! Вы только посмотрите! Как же можно с таким хладнокровием и так демонстрационно нарушать правила?! Так ещё и запечатлевать этот беспредел на фото.

Интернет-бунтари — это особый вид ироничного искусства, которым люди развлекают друг друга в соцсетях. Кстати, героями здесь становятся не только люди, но и животные, которые и не намеревались играть по человеческим правилам.

Посмотрите и ужаснитесь!

×

Как мы видим, Пушистику до лампочки.

Посмотрите, какой умный взгляд. Он явно понимает, что происходит, но ему всё равно.

В следующий раз, надпись надо дублировать на птичьем языке.

Тем не менее, мы видим это фото.

Надпись: «Не пепельница».

Сколько плохих примет взял на себя мужчина? Все ли вы заметили?

Источник:

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Метки: Юмор   бунтарь   забавно   запрет   нарушение   правило   
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5  комментариев
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1k
САР Час назад
Разбить зеркало, рассыпать соль плохая примета. А ещё какие?
Чёрный кот ему дорогу не переходил.
Нельзя ставить ботинки на стол?
Нельзя вешать календарь со стороны улицы?
Нельзя зонт заносить в дом?

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1k
ViktorSikret 40 минут назад
Нельзя проходить под лестницей
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3k
Victor 2 часа назад
У меня друг пакт с молоком открывает вверх ногами. Говорит, что пакет не может ему приказывать
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 761 пост (713 в горячем)

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