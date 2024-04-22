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Крупный пожар произошёл на заводе в Воронеже

Крупный пожар произошёл на заводе в Воронеже

Автор:
22 апреля 2024 12:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   МЧС   Эникмаш-В   завод   пострадавшие   
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К сожалению, есть пострадавшие.

Около 9 утра в понедельник на заводе "Эникмаш-В" в Воронеже вспыхнул мощный пожар. Сообщается, что пожар произошёл в электромеханическом цехе, где в момент ЧП находились сотрудники завода. По данным МЧС, огонь разгорелся на площади 3 тысячи квадратных метров.

Изначально в МЧС сообщили о двух пострадавших, однако во время тушения пожара, когда спасатели вытаскивали из цеха пропановые и кислородные баллоны, они нашли в помещении тела трёх рабочих.

На тушении работали 64 пожарных и 20 единиц техники. Пожарным удалось справиться с огнём примерно за час. Причины пожара пока неизвестны.

Завод "Эникмаш-В" был запущен в 1955 году. Предприятие производит кузнечно-прессовое оборудование, разрабатывает технологические процессы обработки металлов давлением.


Некоторые Telegram-каналы пишут, что в прошлом завод был злостным нарушителем пожарной безопасности — две внеплановые проверки МЧС в 2016 и 2017 годах (в открытых источниках есть данные только по трём проверкам) выявили десятки нарушений, среди которых отсутствие в некоторых помещениях системы пожарной автоматики, а также недостаточное количество первичных средств для тушения.

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Метки: Видео   Воронеж   МЧС   Эникмаш-В   завод   пострадавшие   
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1  комментарий
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vasilykopkov 2 минуты назад
Что-то заводы часто горят на юге России, и всё исключительно из-за "нарушений".
Частота пожаров наводит на несколько иные предположения....
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