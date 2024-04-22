Крупный пожар произошёл на заводе в Воронеже

Завод "Эникмаш-В" был запущен в 1955 году. Предприятие производит кузнечно-прессовое оборудование, разрабатывает технологические процессы обработки металлов давлением.

Некоторые Telegram-каналы пишут, что в прошлом завод был злостным нарушителем пожарной безопасности — две внеплановые проверки МЧС в 2016 и 2017 годах (в открытых источниках есть данные только по трём проверкам) выявили десятки нарушений, среди которых отсутствие в некоторых помещениях системы пожарной автоматики, а также недостаточное количество первичных средств для тушения.