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Российские подростки-"квадроберы" бегают по улицам на четвереньках, мяукают и кусаются

Российские подростки-"квадроберы" бегают по улицам на четвереньках, мяукают и кусаются

Автор:
20 апреля 2024 23:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Екатерина Мизулина   жалобы   животные   имитация   квадроберы   квадробика   прыжки   
2009
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Кто там удивлялся, что на Западе школьники-фурри, ходят в школу, прицепив хвосты и изображая из себя животных? Среди российских подростков набирает популярность явление, называемое "Квадробика". Речь идет о передвижении человека на четырех конечностях, которое копирует ходьбу, бег и прыжки животных. Вроде бы спорт такой, но есть проблема. Зумеры снимают видео, как они бегают по улицам на четвереньках, мяукают и кусаются.

В интеренете, в соцсети Likee в последнее время появилось много видео, на которых молодые люди передвигаются на четвереньках, кусаются. На ролики  обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и по просила своих подписчиков в телеграм рассказать о новом тренде. Подписчики призыв услышали и рассказали:

Вроде бы выяснили, что "квадробика" является разновидностью паркура, хотя это и не признанный официально вид спорта.

Все движения в квадробике: ходьба, бег, прыжки - имитируют движения животных и поэтому выполняются на четырёх конечностях.

Спортсмены в квадробике часто выступают в масках и вобще, их образ может соответствовать какому-либо животному.

В квадробику входит также плаванье. А еще среди дисциплин есть имитация охоты и иногда даже сна.

Квадробика как вид спорта была создана в 2019 году в США.

Однако некоторые считают, что квадробика возникла раньше, в начале двухтысячных, а ее основатель – японец Кеничи Ито. Якобы, его в детстве дразнили обезьяной, но он не обежался, а наоборот развивал свою ловкость. В итого он даже попал в книгу рекордов Гиннеса, пробежав стометровку на четвереньках.

Пишут, что квадробика как вид рановидность паркура, должна, по идее, улучшать физическую форму, совершенствовать координацию движений, развивать гибкость, силу и выносливость.

Но когда она попала в среду подростков, что-то пошло не так:

Есть и те, кто испугался, что всесильная Екатерина наша, Мизулина может квадробику запретить и попросил этого не делать:

Нашлись среди пдписчиков и квадроберы:

Будет ли Екатерина Мизулина бороться с квадроберами, пока не известно - пока она изучает тему.

Источник:

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Метки: Екатерина Мизулина   жалобы   животные   имитация   квадроберы   квадробика   прыжки   
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18  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
В Кащенко двери для подобных всегда широко открыты
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26k
Slawa49 6 секунд назад
газетой по морде настучать а потом мордой потыкать!!!
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39k
russger 3 минуты назад
Вот интересно, в какой момент все вдруг ипанулись на полную катушку? Вроде жили не тужили, и вдруг вокруг все стали дебилами -_-
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33k
Юрьевич 12 минут назад
Принудительное лечение в психиатрической лечебнице закрытого типа быстро решит проблему.
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Если кусается - ловить и вести к ветеринару тестировать на бешенство. У родителей наверняка нет справок о прививках.
Если нападают стаей, то Антидог в помощь!

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4k
Platinum Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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10k
Свои Пять Копеек 40 минут назад
А сншаються они так же как Жучки?
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1k
kolobok263 45 минут назад
да какие проблемы? ошейники , намордники и санитарный отстрел за агрессивность
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2k
Руслана Тарасова 49 минут назад
Есть хороший массажёр , помогающий от этой напасти на 100%. Используется для трехкратного , лучше пятикратного массажа ягодиц больного индивида. Название очень простое: " ремень кожаный с бляхой"
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7k
Slowly 50 минут назад
Фурь, блть.
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531
ApolloOne 56 минут назад
До появления интернета то, что ты е$$утый знала только твоя семья. Теперь об этом знает весь мир.
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9k
Алексей 2 часа назад
Вовремя пост. Я сегодня двоих таких увидел впервые и вообще не понял, что это было. Во дворе есть детская площадка, там горка с песочной площадкой. И вот в ней двое, мальчик и девочка лет 12-ти, на вид вроде не психи, хорошо одетые и на руках перчатки с открытыми пальцами опускались так на четыре конечности и так бегали. Со стороны смотрится, мягко говоря, странно.
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7k
Трям 2 часа назад
А на этих далбайобов можно охотиться с ружжом?
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3k
Атанас Раков 2 часа назад
Очередные неадекваты. Бля, надерите им жопу крапивой, кто-нибудь!
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134
ViciousSnake 2 часа назад
Ну правильно, раньше таких отправляли на принудительное лечение в стационар, а теперь у нас по улицам психи с кислотой бегают и т. п., потому что НЕКОТОРЫЕ считают их не опасными для окружающих.
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4k
Wertos 2 часа назад
И куда санитары смотрят....
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1447 постов (1373 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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98601



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