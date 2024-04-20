Российские подростки-"квадроберы" бегают по улицам на четвереньках, мяукают и кусаются

Кто там удивлялся, что на Западе школьники-фурри, ходят в школу, прицепив хвосты и изображая из себя животных? Среди российских подростков набирает популярность явление, называемое "Квадробика". Речь идет о передвижении человека на четырех конечностях, которое копирует ходьбу, бег и прыжки животных. Вроде бы спорт такой, но есть проблема. Зумеры снимают видео, как они бегают по улицам на четвереньках, мяукают и кусаются.
В интеренете, в соцсети Likee в последнее время появилось много видео, на которых молодые люди передвигаются на четвереньках, кусаются. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и по просила своих подписчиков в телеграм рассказать о новом тренде. Подписчики призыв услышали и рассказали:
Вроде бы выяснили, что "квадробика" является разновидностью паркура, хотя это и не признанный официально вид спорта.
Все движения в квадробике: ходьба, бег, прыжки - имитируют движения животных и поэтому выполняются на четырёх конечностях.
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Спортсмены в квадробике часто выступают в масках и вобще, их образ может соответствовать какому-либо животному.
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В квадробику входит также плаванье. А еще среди дисциплин есть имитация охоты и иногда даже сна.
Квадробика как вид спорта была создана в 2019 году в США.
Однако некоторые считают, что квадробика возникла раньше, в начале двухтысячных, а ее основатель – японец Кеничи Ито. Якобы, его в детстве дразнили обезьяной, но он не обежался, а наоборот развивал свою ловкость. В итого он даже попал в книгу рекордов Гиннеса, пробежав стометровку на четвереньках.
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Пишут, что квадробика как вид рановидность паркура, должна, по идее, улучшать физическую форму, совершенствовать координацию движений, развивать гибкость, силу и выносливость.
Но когда она попала в среду подростков, что-то пошло не так:
Есть и те, кто испугался, что всесильная Екатерина наша, Мизулина может квадробику запретить и попросил этого не делать:
Нашлись среди пдписчиков и квадроберы:
Будет ли Екатерина Мизулина бороться с квадроберами, пока не известно - пока она изучает тему.
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Если нападают стаей, то Антидог в помощь!