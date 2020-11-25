Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы

Кота засняли в высоком прыжке, и интернет-мастера тут же превратили его полёт в эффектный фотошоп-баттл.
Котам с их природной крутостью не так уж и много всего нужно сделать, чтобы мы обратили на них внимание. Этому парню было достаточно просто прыгнуть и быть сфотканым.
Что стало причиной его полёта — ловил ли он игрушку, которая вышла за пределы кадра, или атаковал кого-то, а может он просто решил подпрыгнуть, потому что он кот — не так важно. Ведь мастера фотошопа с reddit уже придумали множество вариантов и насытили этот и так неплохой кадр весёлыми приключениями.
Что стало причиной его полёта — ловил ли он игрушку, которая вышла за пределы кадра, или атаковал кого-то, а может он просто решил подпрыгнуть, потому что он кот — не так важно. Ведь мастера фотошопа с reddit уже придумали множество вариантов и насытили этот и так неплохой кадр весёлыми приключениями.
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