Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы

Котам с их природной крутостью не так уж и много всего нужно сделать, чтобы мы обратили на них внимание. Этому парню было достаточно просто прыгнуть и быть сфотканым.





Что стало причиной его полёта — ловил ли он игрушку, которая вышла за пределы кадра, или атаковал кого-то, а может он просто решил подпрыгнуть, потому что он кот — не так важно. Ведь мастера фотошопа с reddit уже придумали множество вариантов и насытили этот и так неплохой кадр весёлыми приключениями.