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Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы

Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы (14 фото)

Автор:
25 ноября 2020 09:40
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: животные   кот   прикол   прыжок   фотошоп   фотошоп-битва   юмор   
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14
Кота засняли в высоком прыжке, и интернет-мастера тут же превратили его полёт в эффектный фотошоп-баттл.
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Метки: животные   кот   прикол   прыжок   фотошоп   фотошоп-битва   юмор   
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1  комментарий
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Алекс Юстасов 18 минут назад
Самое прикольное в том, что это не кот, а кошка. Трехцветные коты - это величайшая редкость.
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