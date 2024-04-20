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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 апреля 2024 21:53
Метки: СССР   история   фото   
297
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
Постанова! Из Ан-2 пассажиры выходили бледно-зелёного цвета, по крайней мере - дети))
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
Снимок можно сказать новодел, кассета в магнитофоне группы Шиншиллы, а это конец 90-х, эра магнитофонов Весна уже давно закончилась.
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
На снимке прекрасно всё - велик, на верике установлена фара и динамка, на передней втулке чистящая резинка, ну и парнишка с закатанной гачей прекрасен.
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31k
Сталкер 3 часа назад
Крышки кассеты отсутствовали практически всегда.


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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5358 постов (5349 в горячем)

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