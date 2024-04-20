В Китае запретили школьную домашку после 9 вечера

Китай все еще пытается регулировать воспитание детей указами. Уже успели запретить детям вечером доступ в интернет-игры, ограничить пребывание в гаджетах. А теперь хоть один закон на местном уровне ЗА ребенка приняли, а не чтобы у него что-то отнять.
Теперь ученикам в провинции Гуанси Китая запрещено делать уроки после 21:30. При этом, если они не сделали уроки, учителям настрого запрещено их наказывать.
Дисбаланс учебы и жизни в Китае
С 2021 года Китая постоянно пытается улучшить баланс между школой и жизнью китайских детей, потому что учатся они там со всеми уроками аж до 6 вечера.
Потому поспать двадцать минут между уроками – это не милая традиция заботы о себе, а реальна необходимость, потому что мелкие дети еще не вытягивают такого весь день.
И вот в Гуаньси проводят эксперимент – что будет, если ослабить давление на детей и законно выделить время на отдых, в которое НЕЛЬЗЯ читать учебники. Правда это смешно, что нельзя делать уроки с 21:30 с учетом, как рано дети в Китае встают в школу.
Выходит, что это просто время для сна, чтобы дети спали не по пять часов, а все законные восемь. Вообще школьникам Китая, Южной Корее не позавидуешь, там одна из самых плотных и скучных образовательных программ, заточенная на зубрежку и прохождение тестов.
А как же поступать?!
Родители младшеклассников не рады, ведь нужно же детям хорошо сдать экзамены в среднюю школу. А тут их вместо учебы насильно спать заставляют.
Все дело в огромной социальной конкуренции Китая, на каждое место в хорошем ВУЗе конкурс едва ли не тысяча человек. Потому в других странах так много студентов-китайцев, учить за рубежом не то что дешевле, а хотя бы реально.
Китаю не нужно много людей с высшим образованием, потому он не спешит бесконтрольно увеличивать количество ВУЗов. В элиту с образованием попадут не все, но родители начинают гонку для своих детей еще с младшей школы, чтобы они-то точно попали в это узкое бутылочное горлышко отбора.
Родители сошлись на том, что это просто школа перекладывает работу ругать детей за то, что те не успели сделать домашку, с учителей на детей. Потому что детей теперь будут гонять: «А ты успел уроки до девяти сделать»?
Источник:
- Физрук в Иркутской области заставлял учеников целоваться, приглашал выпить пива посмотреть порно
- Котик – лучший ученик
- Топ странных и неожиданных вещей, которые ученики приносили в школу
- В китайской полиции служат клоны
- Тотальная слежка за учениками в Китае