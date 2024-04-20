В Китае запретили школьную домашку после 9 вечера

Теперь ученикам в провинции Гуанси Китая запрещено делать уроки после 21:30. При этом, если они не сделали уроки, учителям настрого запрещено их наказывать.

Дисбаланс учебы и жизни в Китае

С 2021 года Китая постоянно пытается улучшить баланс между школой и жизнью китайских детей, потому что учатся они там со всеми уроками аж до 6 вечера.

Потому поспать двадцать минут между уроками – это не милая традиция заботы о себе, а реальна необходимость, потому что мелкие дети еще не вытягивают такого весь день.