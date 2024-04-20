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Люди из стали. Кирилл Трус(Трусов)

Люди из стали. Кирилл Трус(Трусов)

Автор:
20 апреля 2024 11:14
Сообщество : Военное
Метки: война   подвиг   подпольщики   
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Тело сняли с петли на третий день...»

Кирилл Иванович Трус (иногда пишут «Трусов») – черноволосый заросший, худощавый мужчина, с глубоко сидящими глазами под густыми бровями. В годы гражданской войны его контузило, поэтому он не был призван в армию. В 1923 году вступил в партию.Он трудился рабочим вагоноремонтного завода. Был женат, растил четверых детей, его большим другом была Ольга Федоровна Щербацевич. Был арестован на заводе у рабочего места. Видно, тяжело дались ему дни в фашистских застенках. Судя по взгляду, когда его вели к месту казни, он был растерян. Жена Кирилла Александра Владимировна Трус и их старшая дочь Анна (в 1941 году ей было 15 лет) опознали того.

 Рассказ дочери. «Я, Анна Трус, свидетельствую глазами и сердцем: мой отец, Кирилл Иванович Трус, был казнен вместе с Машей Брускиной и Володей Щербацевичем возле дрожжевого завода. Я тогда не знала их имен, но видела этих девушку и парня: они бывали у нас дома...

Отец с первого дня войны хотел пойти на фронт. Он, коммунист, участник гражданской, просил военкома, но военком отказал: ты и контужен, и возраст не тот. Папа, злясь от досады и нам не рассказывая особо, начал работу в подполье: приемник собрал из деталей, подобрал группу из молодых людей способных. Они для раненых документы и одежду доставали.

Арестовали отца на заводе во время работы. Мы с мамой носили передачи, и он через посыльного просил передать ему пальто, а то от "фашистской заботы" спал на мокром цементом полу и простыл сильно. Мой отец никого не убивал, у него не было оружия. А что помогал бежать пленным, так не мог по-другому.

В воскресенье я к нему не собиралась. Соседка по дому прибежала: "Ты слышала, в городе повесили людей?" Во мне екнуло что-то, заболело сильно в груди. Я - к маме, та: "Бери передачу, неси отцу скорей..."

Посылку не приняли. Про дрожжевой завод подсказал кто-то. Надо туда идти. Затемно еле дошла. Ноги ступать не хотели...

Тело сняли с петли на третий день...»

 

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Метки: война   подвиг   подпольщики   
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1  комментарий
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Fiverknot 5 часов назад
Лично видел о них экспозицию в Минске в Музее Победы.
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3477 постов (3288 в горячем)

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