Сначала разразился скандал и мужик подал в отставку. Вскоре может отправиться на зону.
Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.
В августе прошлого года он болел за женскую сборную по футболе на финале чемпионата мира. Испанки победили и Рубиалес вышел их поздравлять. Он так расчувствовался, что чмокнул одну из них в губы.
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Потом футболистка по фамилии Эрмосо рассказала:
Мне не понравилось, но что я могла сделать?
Из-за этого на него сразу же набросилась пресса, феминистки и борцуны за права женщин. Обвинили его в сексизме, сексуальных домогательствах и ещё бог знает в чём. На фоне этого скандала он подал в отставку. Потом начался суд.
Во время слушаний, Эрмосо ещё раз подчеркнула, что с мужиком ей целоваться не понравилось. Назвала это «актом импульсивного сексизма» и приравняла к совершённому над ней насилию.
Уже экс-глава федерации футбола пытался оправдаться:
Я поздравлял других игроков и тренера, когда она проходила мимо. Она подошла ко мне, чтобы обнять. Пока мы обнимались, я сказал ей, что без неё мы бы не выиграли чемпионат мира. Я спросил, могу ли поцеловать её, и она ответила мне: «Хорошо». Это произошло так же естественно, как и выигрыш в лотерее или победа на чемпионате мира, всё было спонтанно. Она сама сказала мне, что это стоило того.
Прокуратура требует упечь его в тюрьму на 2,5 года. Кроме того: после выхода, держать два года под полицейским присмотром, запретить в течение 4 лет после отсидки приближаться к обиженной футболистке ближе, чем на 200 метров, и выплатить ей компенсацию за психологические страдания в размере 50 тысяч евро.
Поцелуй на все деньги.
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А голову ей не подержать пока она сосёт?
Не путать с Библейским нарративом про Содом и Гоморру.
Они же считают себя Четвёртым рейхом. Они- это ЕС (Европейский Союз).
Я люблю Историю, но "окошко прорубленное в Европу" Петром Первым надо закрывать помаленьку.
Руси Святой не нужны их европ(Г)ейские ценности.