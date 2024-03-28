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«Акт импульсивного сексизма»: глава футбольной федерации Испании поцеловал футболистку после победы на чемпионате мира, и теперь ему грозит 2,5 года тюрьмы

«Акт импульсивного сексизма»: глава футбольной федерации Испании поцеловал футболистку после победы на чемпионате мира, и теперь ему грозит 2,5 года тюрьмы

Автор:
28 марта 2024 16:59
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Испания   Луис Рубиалес   Суд   поцелуй   футболистка   чемпионат мира   
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Сначала разразился скандал и мужик подал в отставку. Вскоре может отправиться на зону.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

В августе прошлого года он болел за женскую сборную по футболе на финале чемпионата мира. Испанки победили и Рубиалес вышел их поздравлять. Он так расчувствовался, что чмокнул одну из них в губы.

Потом футболистка по фамилии Эрмосо рассказала:

Мне не понравилось, но что я могла сделать?

Из-за этого на него сразу же набросилась пресса, феминистки и борцуны за права женщин. Обвинили его в сексизме, сексуальных домогательствах и ещё бог знает в чём. На фоне этого скандала он подал в отставку. Потом начался суд.

Во время слушаний, Эрмосо ещё раз подчеркнула, что с мужиком ей целоваться не понравилось. Назвала это «актом импульсивного сексизма» и приравняла к совершённому над ней насилию.

Уже экс-глава федерации футбола пытался оправдаться:

Я поздравлял других игроков и тренера, когда она проходила мимо. Она подошла ко мне, чтобы обнять. Пока мы обнимались, я сказал ей, что без неё мы бы не выиграли чемпионат мира. Я спросил, могу ли поцеловать её, и она ответила мне: «Хорошо». Это произошло так же естественно, как и выигрыш в лотерее или победа на чемпионате мира, всё было спонтанно. Она сама сказала мне, что это стоило того.

Прокуратура требует упечь его в тюрьму на 2,5 года. Кроме того: после выхода, держать два года под полицейским присмотром, запретить в течение 4 лет после отсидки приближаться к обиженной футболистке ближе, чем на 200 метров, и выплатить ей компенсацию за психологические страдания в размере 50 тысяч евро.

Поцелуй на все деньги.

Источник:

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Метки: Видео   Испания   Луис Рубиалес   Суд   поцелуй   футболистка   чемпионат мира   
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11  комментариев
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Чтобы было если бы он ее по Брежневски, троекратно поцеловал? На пятерик бы отъехал?
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26k
сеньор Леонсио 11 минут назад
Видимо сейчас это только Байдену позволено, и только с детьми!

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38k
Андрей Иванов Полчаса назад
Пусть к нам едет. У нас можно, если не мужиков
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30k
Serg2001 40 минут назад
Больное общество...
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37k
БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
Может проще грохнуть эту ипучую футболистку.Сидеть так сидеть.Ещё и писят тыщ платить.Поцеловал бы гомика,получил бы повышение.
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37k
БамбарбияКиргуду 56 минут назад
Прокуратура требует упечь его в тюрьму на 2,5 года. Кроме того: после выхода, держать два года под полицейским присмотром, запретить в течение 4 лет после отсидки приближаться к обиженной футболистке ближе, чем на 200 метров, и выплатить ей компенсацию за психологические страдания в размере 50 тысяч евро.
-----------
А голову ей не подержать пока она сосёт?
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2k
alex 57 минут назад
постят с прошлого года? было уже
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20k
Алексей 59 минут назад
Я извиняюсь но походу пздц Испании, они вымрут скоро из за отсутствия процесса размножения
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Они сами себя укакошат, как Древний Рим укакошил сам себя развратом и содомией.
Не путать с Библейским нарративом про Содом и Гоморру.

Они же считают себя Четвёртым рейхом. Они- это ЕС (Европейский Союз).
Я люблю Историю, но "окошко прорубленное в Европу" Петром Первым надо закрывать помаленьку.
Руси Святой не нужны их европ(Г)ейские ценности.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2719 постов (2672 в горячем)

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