«Акт импульсивного сексизма»: глава футбольной федерации Испании поцеловал футболистку после победы на чемпионате мира, и теперь ему грозит 2,5 года тюрьмы

Потом футболистка по фамилии Эрмосо рассказала:

Мне не понравилось, но что я могла сделать?

Из-за этого на него сразу же набросилась пресса, феминистки и борцуны за права женщин. Обвинили его в сексизме, сексуальных домогательствах и ещё бог знает в чём. На фоне этого скандала он подал в отставку. Потом начался суд.

Во время слушаний, Эрмосо ещё раз подчеркнула, что с мужиком ей целоваться не понравилось. Назвала это «актом импульсивного сексизма» и приравняла к совершённому над ней насилию.