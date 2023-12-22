"Дикая грация": красивое название кошмара семьи Бакеланд

Барбара, когда подросла, стала удивительной красоты девушкой. Она прекрасно себе отдавала отчёт в своих внешних данных и понимала, что красота станет отличным подспорьем в жизни, чтобы добиться того, чего хочется. Барбара стала посещать множество вечеринок и обрастала там полезными знакомствами.

Разумеется, такую яркую девушку, не могли не заметить сотрудники модельного агентства и предложили ей работу. Барбара стала сниматься для Vogue, Harper's Bazaar и вошла в десятку самых красивых девушек Нью-Йорка. Блестящая жизнь, блестящие возможности и перспективы, которые служили лишь ширмой истинного положения дел.

У Барбары были колоссальные проблемы с психикой. Многие были уверены, что у матери Барбары была шизофрения, которую дочь получила в наследство. Барбара, как могла, пыталась справиться со своим состоянием, регулярно посещала психиатра и скрывала недуг как могла, ведь светское общество от неё отвернётся, а карьера, едва-едва начавшись, тоже пойдёт прахом. Барбара хотела оказаться в Голливуде, стать актрисой, а какая актёрская игра при таком состоянии.





Барбара стала ходить на послушивания, где познакомилась с Корнелией Бакеланд. Две молодые девушки очень быстро стали подругами и Корнелия познакомила Барбару со своим братом Бруксом. Молодые люди быстро влюбились друг в друга, а чрезвычайно приятным бонусом оказалось, что семья Бакеланд была "старыми деньгами", как их называли в США. Это выражение означало, что на протяжении нескольких поколений семья была очень и очень богатой.

Лео Бакеланд, будучи предком Корнелии и Брукса, создал бакелит - вид пластмассы. И вообще, слово "пластик" впервые использовал именно он. И доходы семья получала от патента Лео на этот самый вид, который используется повсеместно.