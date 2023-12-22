"Дикая грация": красивое название кошмара семьи Бакеланд

Многие думают, что семейные проблемы, насилие и унижения сопровождают исключительно семьи маргинальные. Один из самых распространённых мифов - страшное может случиться абсолютно в любой, даже самой обеспеченной, просвещённой и уважаемой.
Барабара Дейли появилась на свет в 1922 году. К сожалению, когда девочке было 11 лет, то её отец умер, причём именно она нашла его в гараже. Сложно представить, что творилось в душе девочки-подростка. Что именно стало причиной смерти - суицид или убийство, выяснить так и не удалось.
Жизнь отца Барбары была застрахована и её мама получила хорошую сумму денег. Взяв дочь с собой, она перебралась в Нью-Йорк, купив там жилье в прекрасном районе.
Барбара, когда подросла, стала удивительной красоты девушкой. Она прекрасно себе отдавала отчёт в своих внешних данных и понимала, что красота станет отличным подспорьем в жизни, чтобы добиться того, чего хочется. Барбара стала посещать множество вечеринок и обрастала там полезными знакомствами.
Разумеется, такую яркую девушку, не могли не заметить сотрудники модельного агентства и предложили ей работу. Барбара стала сниматься для Vogue, Harper's Bazaar и вошла в десятку самых красивых девушек Нью-Йорка. Блестящая жизнь, блестящие возможности и перспективы, которые служили лишь ширмой истинного положения дел.
У Барбары были колоссальные проблемы с психикой. Многие были уверены, что у матери Барбары была шизофрения, которую дочь получила в наследство. Барбара, как могла, пыталась справиться со своим состоянием, регулярно посещала психиатра и скрывала недуг как могла, ведь светское общество от неё отвернётся, а карьера, едва-едва начавшись, тоже пойдёт прахом. Барбара хотела оказаться в Голливуде, стать актрисой, а какая актёрская игра при таком состоянии.
Барбара стала ходить на послушивания, где познакомилась с Корнелией Бакеланд. Две молодые девушки очень быстро стали подругами и Корнелия познакомила Барбару со своим братом Бруксом. Молодые люди быстро влюбились друг в друга, а чрезвычайно приятным бонусом оказалось, что семья Бакеланд была "старыми деньгами", как их называли в США. Это выражение означало, что на протяжении нескольких поколений семья была очень и очень богатой.
Лео Бакеланд, будучи предком Корнелии и Брукса, создал бакелит - вид пластмассы. И вообще, слово "пластик" впервые использовал именно он. И доходы семья получала от патента Лео на этот самый вид, который используется повсеместно.
Вернёмся к влюблённым. Несмотря на то, что Брукс был в восторге от красоты своей девушки, её непростой характер давал о себе знать и парень решил порвать с Барбарой. Вот только она в ответ сообщила, что ждёт ребёнка. Брукс не мог оставить беременную девушку и вынужден был позвать её замуж. Причём, свадьбу надо было оформить быстро, чтобы невеста не стояла у алтаря с огромным животом. Торжество прошло как надо и чуть ли не на следующий день Барбара сказала, что... сюрприз-сюрприз... никакого ребёночка она на самом деле не ждёт. Забавно, но Брукс после такой лжи не помчался подавать на развод и остались вместе. Наверняка, без давления родственников не обошлось, пострадала бы репутация уважаемой и знаменитой семьи.
Брукс и Барбара начали строить совместную жизнь и основными в этой жизни были вечеринки. Огромная квартира в Верхнем Ист-Сайде весьма к этому располагала. Бакеланды выглядели счастливыми, благополучными и были очень красивой парой. Но совсем скоро молодая жена стала превращаться в грубоватую, обидно саркастичную и неуравновешенную. По слухам, на вечеринках был не только алкоголь, но и наркотики. Этим слухам можно даже поверить: какая богема без запрещённых веществ. Брукс, в свою очередь, не был верным мужем и довольно быстро начал изменять Барбаре. В общем, счастьем в этом союзе и не пахло. Но, несмотря на всё, пара смогла зачать ребёнка.
Мальчика назвали Тони.
Бакеланды перебрались в Европу, где у главы семейства завязался роман с дочерью английского дипломата. Всё бы ничего, вот только девочке было всего пятнадцать лет. Брукс ошалел от любви настолько, что готов был подать на развод и оформить отношения с подростком. Разумеется, Барбара этого допустить не могла и совершила попытку суицида. Её спасли, а муж так перепугался, что не просто остался с ней, но и на какое-то время притормозил поиск настоящей любви.
Мальчиком Тони занималась толпа нянь, а домашний персонал обеспечивал бытовой комфорт. Бакеландам было некогда воспитывать сына, нельзя было упускать вечеринки, адюльтеры и внутренние метания.
Тони вырос очень странным юношей. Уже после восемнадацати лет он уехал из отчего дома путешествовать по Европе в поисках себя. В двадцать лет Тони начал жить в Италии, где пустился во все тяжкие - веселье, наркотики и хаотичная половая жизнь. Довольно быстро он понял, что противоположный пол его не интересует.
В детстве мальчик жил какое-то время в школе-интернате, где, как это часто бывает в подобных заведениях, его подверг сексуальному насилию взрослый мужчина. Брукс, кстати, подозревал, что его сын нетрадиционной ориентации, но Барбара наотрез отказывалась даже слушать что-то на эту тему. Когда она узнала, что Тони вступил в отношения с молодым человеком, то готова была разорвать его от ярости. Мать тут же собрала вещи и помчалась в Италию - учить сына уму-разуму. Она привезла его домой и начала процесс перевоспитания.
Сначала Барбара решила, что Тони просто нужно найти подходящую девушку и привела в дом Сильви, красивую дочку своих друзей. Барбара поселила её в доме, надеясь, что Тони вот-вот разглядит красоту Сильви и у них завяжется роман. Роман у Сильви завязался, только не с Тони, а с Бруксом. И настроен он был очень серьёзно.
Барбара решила воспользоваться проторенной дорожкой попытки суицида, но Сильви тоже была не дура и тоже наглоталась таблеток. Брукс от этого всего малость обалдел, но всё-таки подал на развод. Как только он стал свободным, то тут же женился на своей испанской красавице.
Но что было делать Барбаре, оставшейся без мужа? Правильно, перевоспитывать "неправильного" сына. Она стала даже приводить домой проституток, но Тони упорно не хотел "перевоспитываться". И Барбара пошла на совершенно безумный шаг.
Летом 1969 года Барбара и Тони уехали на Майорку отдыхать. На вилле они регулярно вместе выпивали и, в один из таких дней, мать решила "вылечить" сына собственными усилиями.
Причём, этот акт инцеста она не просто не считала чем-то ненормальным. Барбара рассказывала любому, кто готов слушать, что интимная связь с собственным сыном - это терапия. Только вот Тони почему-то не "излечился". Его жизнь после этого покатилась под откос.
Юноша просил помощи у собственного отца, но Брукс не мог ему ничем помочь. Тони, после секса с собственной матерью, начались неконтролируемые вспышки ярости, он ломал вещи, бросался первым, что попадалось под руку. Барбара сохраняла спокойствие не замечала поведения сына.
Через год мать с сыном вернулись в Нью-Йок. Тони поступил в художественный колледж, где рисовал талантливые, но дико пугающие работы. Тела в лужах крови. Собственную мать он рисовал без головы, а по её нарисованному телу извивались змеи. И однокурсники, и педагоги понимали, что с Тони явно что-то не так, но Барбара упорно игнорировала всё, что ей говорили и всё, что она видела сама.
В одну из ночей Тони напал на Барбару и избил её деревянной палкой. Когда женщина рассказала об этом психиатру, то он прямо ей сказал, что сын когда-нибудь её убьёт.
Обследование Тони показало, что у него "шизофрения", но Брукс отказался оплачивать терапию сына и ему, вместе с матерью, просто пришлось уехать в Англию.
На званом ужине, в честь их приезда, Тони попытался задушить Барбару, что шокировало гостей, а ведь это было только начало. Все несколько месяцев после приезда, он пытался если не убить, то хотя бы искалечить любимую мамочку. Бил, резал, тыкал острыми предметами, в бессильной злобе. Хождения по психиатрам не дали результата.
Наступил октябрь 1972 года.
Тони вошёл на кухню, взял нож и убил свою мать ударом в грудь. Полиция, которую он вызывал, по приезду нашла молодого человека рядом с трупом Барбары - он заказывал по телефону еду. Тони не оказывал сопротивления, только обмолвился, что находился под таким мощным влиянием матери, что был уверен, что она контролирует его мысли. Как он убил - не помнил, говорил, что всё было как в тумане. Прав был нью-йоркский психиатр, когда предрёк смерть Барбары...
Когда Тони давал признательные показания, то следователи никак не могли понять - осознавал ли убийца собственные действия, потому что продолжал говорить о своей маме так, будто она жива.
Адвокат собрал все многочисленные свидетельства психиатров и в суде признали невменяемость Тони Бакеланда. Отец от своего сына немедленно отрёкся и не желал иметь с ним ничего общего.
А вот бабуля его по материнской линии, Нини Дейли, прониклась сочувствием к убийце своей дочери. Она его искренне любила, подключила все свои связи и смогла добиться репатриации в США, где внучек будет под её опекой. Брукс, шокированный таким решением, заявил, что Тони, как только выйдет на свободу из лечебницы, тут же начнёт совершать одно убийство за другим. Никто не прислушался к Бакеланду, а он был прав.
Через неделю после прибытия в Америку Тони напал на бабушку, заботливо вытащившую его из психиатрической лечебницы. Причина? Нини не позволила Тони позвонить другу в Англию и тот, ножом, нанёс ей восемь ударов. Нини удалось выжить просто чудом, а полицейским Тони пожаловался, что бабушка всё никак не могла умереть.
Тони Бакеланд был направлен в Райкерс - эта тюрьма славится своей плохой репутацией и тем, что насилие там никаким образом не пресекается.
Тони остался один на один с собой, с переломанной психикой, без медицинской помощи. Ничего удивительного, что 20 марта 1981 года его тело нашли в камере. 34-летний Бакеланд убил себя путём удушения - натянув на голову пластиковый пакет. Тот самый, к происхождению которого, имел непосредственное отношение Лео Бакеланд.
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