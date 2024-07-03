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Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км

Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км

Автор:
03 июля 2024 09:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   в мире   история   люди   потерялся   родители   фото   чудеса   
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Парень из Китая 12 лет не оставлял поиски своих биологических родителей, которые, как выяснилось, тоже пытались его найти. К моменту воссоединения семьи его отец уже ушел из жизни.

История Гоумина Мартенса началась на вокзале в Китае, где он в детстве потерялся и навсегда изменил свою жизнь. Потерявшихся родителей не удалось найти, и его отправили в детский дом, а затем усыновили в другой стране. Невероятно, но спустя 30 лет Гоумин смог найти своих биологических родителей.

В 1994 году, когда Гоумин был ребенком, он путешествовал с родителями из провинции Цзянсу в родной город матери в провинции Сычуань, но потерял их. В 1996 году его усыновили голландцы Юзеф и Мария Мартенс, дав ему имя Гоумин в честь его китайского имени, Гоу Юнмин.

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Приемная семья поддержала его 12-летние поиски биологических родителей. В 2007 году они вместе посетили Китай, надеясь найти подсказки, но детский дом, где он находился, к тому времени закрылся.


Гоумин посвятил следующие пять лет изучению мандаринского языка и трижды посетил Китай во время учебы в университете. В 2012 году он зарегистрировал свои данные в волонтерской ассоциации Baby Huijia, которая занимается воссоединением разлученных членов семей.

Примерно в то же время он окончил Лейденский университет в Нидерландах, а затем переехал в Канаду, где получил докторскую степень по лингвистике в Университете Макгилла.

Сегодня Гоумин работает в Канаде экспертом по распознаванию речи с помощью искусственного интеллекта. В октябре прошлого года волонтеры сообщили ему, что его ДНК совпало с ДНК женщины по имени Вэнь Сюронг.

Вэнь и ее муж Гао Сяньцзюнь никогда не прекращали поиски своего сына, потерянного на вокзале. К сожалению, отец Гоумина умер в 2009 году. В 2017 году брат Гао Сяньцзюня предложил Вэнь зарегистрировать ее ДНК в полиции.

После подтверждения совпадения ДНК, Гоумин воссоединился с матерью в феврале этого года. Он посетил могилу отца в Цзянсу и встретился с родственниками, включая сводных братьев и сестер, тетей и дядей.

Один из дядей даже передал ему свою долю компенсации за снос дома, которую отец хранил для него более десяти лет.

Начав успешную карьеру в Канаде, Гоумин планирует возвращаться в Китай, чтобы видеться с родственниками хотя бы раз в год

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Источник:

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Метки: Китай   в мире   история   люди   потерялся   родители   фото   чудеса   
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2  комментария
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9k
МБР Час назад
Задача:
Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км.
Вопрос: с какой скоростью двигались родители от своего мальчика?
Правильный ответ: 8.5 мм/сек
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20k
Василий 14 минут назад
Странно как-то. Дата, время и место пропажи известно. Нашли его, наверное, там же на вокзале и отправили в дет.дом. А куда при этом делись родители? Информации не хватает. Похоже про новость про сосиску.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1467 постов (1435 в горячем)

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