Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км.

Парень из Китая 12 лет не оставлял поиски своих биологических родителей, которые, как выяснилось, тоже пытались его найти. К моменту воссоединения семьи его отец уже ушел из жизни.
История Гоумина Мартенса началась на вокзале в Китае, где он в детстве потерялся и навсегда изменил свою жизнь. Потерявшихся родителей не удалось найти, и его отправили в детский дом, а затем усыновили в другой стране. Невероятно, но спустя 30 лет Гоумин смог найти своих биологических родителей.
В 1994 году, когда Гоумин был ребенком, он путешествовал с родителями из провинции Цзянсу в родной город матери в провинции Сычуань, но потерял их. В 1996 году его усыновили голландцы Юзеф и Мария Мартенс, дав ему имя Гоумин в честь его китайского имени, Гоу Юнмин.
Приемная семья поддержала его 12-летние поиски биологических родителей. В 2007 году они вместе посетили Китай, надеясь найти подсказки, но детский дом, где он находился, к тому времени закрылся.
Гоумин посвятил следующие пять лет изучению мандаринского языка и трижды посетил Китай во время учебы в университете. В 2012 году он зарегистрировал свои данные в волонтерской ассоциации Baby Huijia, которая занимается воссоединением разлученных членов семей.
Примерно в то же время он окончил Лейденский университет в Нидерландах, а затем переехал в Канаду, где получил докторскую степень по лингвистике в Университете Макгилла.
Сегодня Гоумин работает в Канаде экспертом по распознаванию речи с помощью искусственного интеллекта. В октябре прошлого года волонтеры сообщили ему, что его ДНК совпало с ДНК женщины по имени Вэнь Сюронг.
Вэнь и ее муж Гао Сяньцзюнь никогда не прекращали поиски своего сына, потерянного на вокзале. К сожалению, отец Гоумина умер в 2009 году. В 2017 году брат Гао Сяньцзюня предложил Вэнь зарегистрировать ее ДНК в полиции.
После подтверждения совпадения ДНК, Гоумин воссоединился с матерью в феврале этого года. Он посетил могилу отца в Цзянсу и встретился с родственниками, включая сводных братьев и сестер, тетей и дядей.
Один из дядей даже передал ему свою долю компенсации за снос дома, которую отец хранил для него более десяти лет.
Начав успешную карьеру в Канаде, Гоумин планирует возвращаться в Китай, чтобы видеться с родственниками хотя бы раз в год
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Источник:
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Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км.
Вопрос: с какой скоростью двигались родители от своего мальчика?
Правильный ответ: 8.5 мм/сек