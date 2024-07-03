Мальчик, потерявший родителей на вокзале 30 лет назад, нашел их на расстоянии 8000 км.

История Гоумина Мартенса началась на вокзале в Китае, где он в детстве потерялся и навсегда изменил свою жизнь. Потерявшихся родителей не удалось найти, и его отправили в детский дом, а затем усыновили в другой стране. Невероятно, но спустя 30 лет Гоумин смог найти своих биологических родителей.

В 1994 году, когда Гоумин был ребенком, он путешествовал с родителями из провинции Цзянсу в родной город матери в провинции Сычуань, но потерял их. В 1996 году его усыновили голландцы Юзеф и Мария Мартенс, дав ему имя Гоумин в честь его китайского имени, Гоу Юнмин.