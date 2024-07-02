В Китае женщина прожила с мужем в браке пять лет, прежде чем обнаружила, что он безработный

Жена из Китая, прожила пять лет в браке с мужчиной, которого она считала врачом и узнала о его банкротстве и безработице. Теперь она готовится к разводу с ним.

Женщине надоело, что муж не участвует в расходах по дому, кроме того, он часто ссорился с ней и бил ее.

Она познакомилась с мужчиной несколько лет назад, после того как они оба развелись с другими людьми. Он утверждал, что работает старшим врачом в одной из крупных больниц города. Через три месяца они зарегистрировали свой брак. По словам женщины, вскоре у пары родилась дочь, но они часто ссорились из-за финансовых вопросов. Каждый день муж уходил из дома рано утром, говоря, что идет на работу, и возвращался домой поздно вечером.