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В Китае женщина прожила с мужем в браке пять лет, прежде чем обнаружила, что он безработный

В Китае женщина прожила с мужем в браке пять лет, прежде чем обнаружила, что он безработный

Автор:
02 июля 2024 11:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   безработный   в мире   история   люди   муж и жена   обман   фото   
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Каждый день мужчина уходил из дома рано утром, говоря своей жене, что идет на работу. Позже выяснилось, что все затраты ему компенсировала мать.

Жена из Китая, прожила пять лет в браке с мужчиной, которого она считала врачом и узнала о его банкротстве и безработице. Теперь она готовится к разводу с ним.

Женщине надоело, что муж не участвует в расходах по дому, кроме того, он часто ссорился с ней и бил ее.

Она познакомилась с мужчиной несколько лет назад, после того как они оба развелись с другими людьми. Он утверждал, что работает старшим врачом в одной из крупных больниц города. Через три месяца они зарегистрировали свой брак. По словам женщины, вскоре у пары родилась дочь, но они часто ссорились из-за финансовых вопросов. Каждый день муж уходил из дома рано утром, говоря, что идет на работу, и возвращался домой поздно вечером.

Мужчина никогда не давал жене денег. По ее словам, у него нет ни собственности, ни машины, оформленной на его имя. Всякий раз, когда она спрашивала его о доходах, он менял тему. Иногда у них возникали споры по поводу образования дочери. Несколько раз муж проявлял насилие по отношению к жене, и ей приходилось вызывать полицию.


По словам женщины, как только она заподозрила, что муж лжет о своей работе, она обратилась в больницу, где он работал и там подтвердили, что он не является их сотрудником. Он снова соврал, сказав, что подписал трудовой договор с другим медицинским институтом.

Когда суд проверил ситуацию с трудоустройством мужчины, выяснилось, что ни институт, ни больница не принимали его на работу. Мужчина признался, что уже несколько лет не имеет работы, а документ о трудоустройстве в больнице, который он предъявил жене и суду, был куплен в Интернете.

"Я солгал, чтобы отстоять право опеки над дочерью", — сказал мужчина, признав, что его повседневные расходы на жизнь оплачивала мать.

Суд удовлетворил иск о разводе. Женщина получила право опеки над ребенком, а мужчину обязали выплачивать 1000 юаней (140 долларов США) в месяц на ее воспитание.

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Метки: Китай   безработный   в мире   история   люди   муж и жена   обман   фото   
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dima423 41 минуту назад
Бред какой то...5 лет они жили вместе, а расходы семейные кто оплачивал? Продукты, коммуналку, покупку вещей и тд... если все платила жена, то у нее за 5 лет вопросов никаких ен возникло? А если платили совместно, то откуда у него деньги?))
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MС Chungachanga 19 минут назад
Где то это уже было!
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Alorous
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