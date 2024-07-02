В Китае женщина прожила с мужем в браке пять лет, прежде чем обнаружила, что он безработный

Каждый день мужчина уходил из дома рано утром, говоря своей жене, что идет на работу. Позже выяснилось, что все затраты ему компенсировала мать.
Жена из Китая, прожила пять лет в браке с мужчиной, которого она считала врачом и узнала о его банкротстве и безработице. Теперь она готовится к разводу с ним.
Женщине надоело, что муж не участвует в расходах по дому, кроме того, он часто ссорился с ней и бил ее.
Она познакомилась с мужчиной несколько лет назад, после того как они оба развелись с другими людьми. Он утверждал, что работает старшим врачом в одной из крупных больниц города. Через три месяца они зарегистрировали свой брак. По словам женщины, вскоре у пары родилась дочь, но они часто ссорились из-за финансовых вопросов. Каждый день муж уходил из дома рано утром, говоря, что идет на работу, и возвращался домой поздно вечером.
Мужчина никогда не давал жене денег. По ее словам, у него нет ни собственности, ни машины, оформленной на его имя. Всякий раз, когда она спрашивала его о доходах, он менял тему. Иногда у них возникали споры по поводу образования дочери. Несколько раз муж проявлял насилие по отношению к жене, и ей приходилось вызывать полицию.
По словам женщины, как только она заподозрила, что муж лжет о своей работе, она обратилась в больницу, где он работал и там подтвердили, что он не является их сотрудником. Он снова соврал, сказав, что подписал трудовой договор с другим медицинским институтом.
Когда суд проверил ситуацию с трудоустройством мужчины, выяснилось, что ни институт, ни больница не принимали его на работу. Мужчина признался, что уже несколько лет не имеет работы, а документ о трудоустройстве в больнице, который он предъявил жене и суду, был куплен в Интернете.
"Я солгал, чтобы отстоять право опеки над дочерью", — сказал мужчина, признав, что его повседневные расходы на жизнь оплачивала мать.
Суд удовлетворил иск о разводе. Женщина получила право опеки над ребенком, а мужчину обязали выплачивать 1000 юаней (140 долларов США) в месяц на ее воспитание.
Источник:
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