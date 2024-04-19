На Ставрополье потерпел крушение ракетоносец Ту-22М3

По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться.
Дальний ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным Минобороны, крушение произошло во время возвращения самолёта на аэродром базирования, боекомплекта на борту не было.
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Самолёт упал в поле на территории Красногвардейского округа, пострадавших и разрушений на земле нет. Четверо членов экипажа успели катапультироваться. Троих из них увезли в больницу, поиски четвёртого продолжаются.
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Бывший военный лётчик предположил, что экипаж пытался на оставшемся двигателе увести самолёт подальше от населённых пунктов, а когда борт потерял скорость до критических значений и начал заваливаться в плоский штопор, лётчики катапультировались. Также эксперт отметил, что крылья ракетоносца максимально выпущены для увеличения подъёмной силы (у Ту-22М3 изменяемая геометрия крыла), что тоже говорит в пользу версии о попытке экипажа увести самолёт как можно дальше от населённых пунктов.
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Не падение, а последний танец...
В учетом интенсивности полётов и выполняемых задач вполне ожидаемое. Когда много бортов выполняют вылеты десятками, рано или поздно что-то где-то произойдёт. Чудес не бывает.
это кстати плоский штопор если я не ошибаюсь.
...дымилась, падая ракета, а от неё бежал расчёт.
Самолёт ТУ-22М3 Военно-космических сил России возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. В нём было четыре человека. Трое уже эвакуированы спасательной группой, ещё одного лётчика пока ищут, сообщили в военном ведомстве.
По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности. На борту не было боекомплекта. Обошлось без разрушений на земле.
На видео, распространившемся по соцсетям, предположительно момент падения горящего самолёта. Подлинность кадров пока не подтверждена...»