На Ставрополье потерпел крушение ракетоносец Ту-22М3

Бывший военный лётчик предположил, что экипаж пытался на оставшемся двигателе увести самолёт подальше от населённых пунктов, а когда борт потерял скорость до критических значений и начал заваливаться в плоский штопор, лётчики катапультировались. Также эксперт отметил, что крылья ракетоносца максимально выпущены для увеличения подъёмной силы (у Ту-22М3 изменяемая геометрия крыла), что тоже говорит в пользу версии о попытке экипажа увести самолёт как можно дальше от населённых пунктов.