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На Ставрополье потерпел крушение ракетоносец Ту-22М3

На Ставрополье потерпел крушение ракетоносец Ту-22М3

Автор:
19 апреля 2024 08:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ВКС России   Видео   Ставропольский край   Ту-22М3   крушение   техническая неисправность   
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По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться.

Дальний ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным Минобороны, крушение произошло во время возвращения самолёта на аэродром базирования, боекомплекта на борту не было.

Самолёт упал в поле на территории Красногвардейского округа, пострадавших и разрушений на земле нет. Четверо членов экипажа успели катапультироваться. Троих из них увезли в больницу, поиски четвёртого продолжаются.

Бывший военный лётчик предположил, что экипаж пытался на оставшемся двигателе увести самолёт подальше от населённых пунктов, а когда борт потерял скорость до критических значений и начал заваливаться в плоский штопор, лётчики катапультировались. Также эксперт отметил, что крылья ракетоносца максимально выпущены для увеличения подъёмной силы (у Ту-22М3 изменяемая геометрия крыла), что тоже говорит в пользу версии о попытке экипажа увести самолёт как можно дальше от населённых пунктов.

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Метки: ВКС России   Видео   Ставропольский край   Ту-22М3   крушение   техническая неисправность   
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8  комментариев
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11k
Клёст Час назад
Вот это да!
Не падение, а последний танец...
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24k
sanchesS80 10 минут назад
Интересно просто: сам по себе упал (в смысле техническая неисправность) или ПВО противника его смогло повредить?
В учетом интенсивности полётов и выполняемых задач вполне ожидаемое. Когда много бортов выполняют вылеты десятками, рано или поздно что-то где-то произойдёт. Чудес не бывает.
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−5
Igor Samchev 12 минут назад
Красиво под конец оформил
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460
Skywriter 13 минут назад
Очень характерный после срыва с воздушного потока из-за потери горизонтальной скорости "плоский штопор" с кружением подобно листу, упавшему с дерева
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
жалко машину,но Лётчики живы и это хорошо.
это кстати плоский штопор если я не ошибаюсь.
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3k
Оксид Бетона 49 минут назад
Да, монументально падение. Неторопливое. Не то что эти всякие!

...дымилась, падая ракета, а от неё бежал расчёт.
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32
ПИВОнер 56 минут назад
« Лётчика всё ещё ищут: Минобороны подтвердило крушение самолёта ВКС России

Самолёт ТУ-22М3 Военно-космических сил России возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. В нём было четыре человека. Трое уже эвакуированы спасательной группой, ещё одного лётчика пока ищут, сообщили в военном ведомстве.

По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности. На борту не было боекомплекта. Обошлось без разрушений на земле.

На видео, распространившемся по соцсетям, предположительно момент падения горящего самолёта. Подлинность кадров пока не подтверждена...»
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2003 поста (2012 в горячем)
Лесник
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