Россиянка попыталась открыть дверь самолёта в полёте и поплатилась

Очередная авиадебоширка устроила на борту самолёта пьяное шоу и получила по заслугам. Инцидент произошёл ещё в январе нынешнего года на рейсе Сочи — Санкт-Петербург. Нетрезвая 26-летня Земфира Г. закурила на борту электронную сигарету, а когда ей сделали замечание, проследовала в хвост самолёта и попыталась открыть расположенную там дверь. Бортпроводникам она сказала, что ей надо выйти.

"Она кричала, что ее отец – владелец самолёта, не сидела на месте, стала лезть в драку с окружающими, материлась на всех", — рассказывали очевидцы.