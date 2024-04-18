Россиянка попыталась открыть дверь самолёта в полёте и поплатилась

Самолёт пришлось сажать на полпути и передавать дебоширку в заботливые руки полицейских.
Очередная авиадебоширка устроила на борту самолёта пьяное шоу и получила по заслугам. Инцидент произошёл ещё в январе нынешнего года на рейсе Сочи — Санкт-Петербург. Нетрезвая 26-летня Земфира Г. закурила на борту электронную сигарету, а когда ей сделали замечание, проследовала в хвост самолёта и попыталась открыть расположенную там дверь. Бортпроводникам она сказала, что ей надо выйти.
"Она кричала, что ее отец – владелец самолёта, не сидела на месте, стала лезть в драку с окружающими, материлась на всех", — рассказывали очевидцы.
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Несмотря на то, что женщину скрутили и заковали в наручники, командир воздушного судна решил избавиться от дебоширки и посадил самолёт в Саратове. Сегодня стало известно, что суд приговорил Земфиру к 300 часам обязательных работ. Женщина свою вину признала, но заявила, что не совершенно не помнит, как вела себя на борту самолёта во время рейса.
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захотела в другой город? - езжай сама, шваль
А 300 часов работ она получила только за дебош.