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Россиянка попыталась открыть дверь самолёта в полёте и поплатилась

Россиянка попыталась открыть дверь самолёта в полёте и поплатилась

Автор:
18 апреля 2024 19:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   Суд   дебош   приговор   самолёт   
1959
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Самолёт пришлось сажать на полпути и передавать дебоширку в заботливые руки полицейских.

Очередная авиадебоширка устроила на борту самолёта пьяное шоу и получила по заслугам. Инцидент произошёл ещё в январе нынешнего года на рейсе Сочи — Санкт-Петербург. Нетрезвая 26-летня Земфира Г. закурила на борту электронную сигарету, а когда ей сделали замечание, проследовала в хвост самолёта и попыталась открыть расположенную там дверь. Бортпроводникам она сказала, что ей надо выйти.


"Она кричала, что ее отец – владелец самолёта, не сидела на месте, стала лезть в драку с окружающими, материлась на всех", — рассказывали очевидцы.

Несмотря на то, что женщину скрутили и заковали в наручники, командир воздушного судна решил избавиться от дебоширки и посадил самолёт в Саратове. Сегодня стало известно, что суд приговорил Земфиру к 300 часам обязательных работ. Женщина свою вину признала, но заявила, что не совершенно не помнит, как вела себя на борту самолёта во время рейса.

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Метки: Видео   Россия   Суд   дебош   приговор   самолёт   
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8  комментариев
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719
Аристарх Севидов 2 часа назад
«Земфира Г» дальше можно не продолжать
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479
Дмитрий Байков 13 минут назад
пожизненно запретить посещать аэропорты и вокзалы и внести в чёрные списки всех такси-компаний.

захотела в другой город? - езжай сама, шваль
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну, зачем удерживали? Открыли бы дверь, выпустили бы девушку на волю.
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61k
Мойша Полчаса назад
300 часов работ? И всё? А покрытие убытков авиакомпании?
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18k
a_komolow Час назад
Теперь в ЧС Аэрофлота
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4k
РАТНИК Час назад
Водочку не каждому можно пить - некоторые перестают контролировать себя.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2002 поста (2007 в горячем)
Лесник
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