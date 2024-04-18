Мастерица заплечных дел леди Бетти из Роскоммона

История леди Бетти началась во второй половине XVIII века. Бедная вдова фермера из графства Керри, Ирландия, Элизабет Сугрю вместе с двумя детьми отправилась в город Роскоммон в поисках лучшей жизни.

Это было нелёгкое путешествие. Один из детей Бетти, к сожалению, скончался по дороге, и у неё остался только старший сын Падрейк. К счастью, они вдвоём добрались до Роскоммона.

В Роскоммоне Бетти и Падрейк нашли приют в заброшенной лачуге и стали просить милостыню у более богатых жителей города. Неудивительно, что Бетти и её сын стали затворниками и не сошли с ума от бессилия только благодаря друг другу.

Как считается, у женщины был жестокий и сложный характер, который в сочетании с трудностями бедности и лишений заставил её сына переехать в Штаты и искать там удачу. В этом нет ничего необычного, ведь в XVIII веке многие выходцы с Британских островов пытались там разбогатеть. Это была страна возможностей.

Бетти умоляла Падрейка остаться, но он был полон решимости и обещал, что будет присылать деньги, когда устроится. Отношения между матерью и сыном накалились до предела.