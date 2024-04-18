Мастерица заплечных дел леди Бетти из Роскоммона

Женщины – создания с более тонкой душевной организацией по сравнению с представителями сильной половины человечества. И некоторыми профессиями овладеть просто не способны. Но бывают и исключения.
Итак, в славные мрачные времена Средневековья жизнь общества невозможно было себе представить без палача. Эта работа требовала мастерства, силы и безразличия в характере. На протяжении всей истории человечества профессия палача считалась исключительно мужской.
Почти. За исключением истории леди Бетти из Роскоммона. Она частично сказка, частично быль. Она может быть правдой, но может быть и просто очередным суеверием. Леди Бетти приобрела репутацию жестокой и хладнокровной исполнительницы наказаний, жившей в Ирландии в XVIII веке.
В числе довольно авторитетных источников Уильям Уайльд – отец знаменитого Оскара Уайльда. По словам сэра Уильяма, она рисовала на стенах своего жилища обожжённой палкой портреты всех казнённых ею людей. История этой полумифической женщины рассказывалась на протяжении веков по всей Ирландии. Но кем она была, и почему стала столь печально известна?
История леди Бетти началась во второй половине XVIII века. Бедная вдова фермера из графства Керри, Ирландия, Элизабет Сугрю вместе с двумя детьми отправилась в город Роскоммон в поисках лучшей жизни.
Это было нелёгкое путешествие. Один из детей Бетти, к сожалению, скончался по дороге, и у неё остался только старший сын Падрейк. К счастью, они вдвоём добрались до Роскоммона.
В Роскоммоне Бетти и Падрейк нашли приют в заброшенной лачуге и стали просить милостыню у более богатых жителей города. Неудивительно, что Бетти и её сын стали затворниками и не сошли с ума от бессилия только благодаря друг другу.
Как считается, у женщины был жестокий и сложный характер, который в сочетании с трудностями бедности и лишений заставил её сына переехать в Штаты и искать там удачу. В этом нет ничего необычного, ведь в XVIII веке многие выходцы с Британских островов пытались там разбогатеть. Это была страна возможностей.
Бетти умоляла Падрейка остаться, но он был полон решимости и обещал, что будет присылать деньги, когда устроится. Отношения между матерью и сыном накалились до предела.
В апреле 1775 года Падрейк отправился в путь, несмотря на уговоры матери. Без сына Бетти стала ещё большей отшельницей. Она выходила из дома только для того, чтобы сходить за едой в ближайший трактир.
Падрейк, верный своему слову, присылал деньги и письма, но это никак не способствовало улучшению настроения и жизни Бетти.
Она слишком увязла в своей горечи и злилась на весь мир за те испытания, которые выпали на её долю.
Сын начал строить свою жизнь на новом континенте. В своих письмах домой он писал, что поступил на службу в армию в Нью-Йорке. К сожалению, это означало, что его письма к матери стали более редкими. Бетти начала сомневаться, что он когда-нибудь вернётся. И отчаяние подтолкнуло её к краю пропасти.
Однажды холодной ноябрьской ночью к Бетти подошёл высокий бородатый мужчина, которому нужен был приют на ночь. По его одежде и по тому, что его мешочек был полон золотых монет, Бетти поняла, что незнакомец богат.
Близлежащий постоялый двор был переполнен, и незнакомец с радостью остановился в лачуге Бетти. Она предложила ему свою постель на ночь и задумалась о представившейся возможности. Решение не заставило себя долго ждать. Женщина взяла нож и убила постояльца, забрав деньги.
Только после того, как она обыскала тело мужчины, она обнаружила письма, в том числе письмо, адресованное ей, написанное почерком её сына. Незнакомец был её сыном, который хотел удивить мать, вернувшись с небольшим состоянием.
Её безумные крики услышали местные жители, которые привели с собой городскую стражу. Бетти арестовали и заключили в тюрьму Роскоммона. Приговором суда стало повешение.
В день повешения Бетти вывели на улицу и сообщили, что палач заболел. К удивлению толпы и тюремщиков, Бетти предложила свои услуги в качестве палача и, получив разрешение, приступила к повешению 25 других заключённых. Говорят, она оставалась абсолютно спокойной, холодной и безэмоциональной.
Штатный палач так и не смог вернуться к работе, и Бетти предложили занять это место на постоянной основе. Однако это означало, что она должна была оставаться в тюрьме, так как ходить по городу ей было небезопасно.
Бетти была очень искусна в роли палача. Она сказала, что виселицу лучше поставить в тюрьме, и начальник последовал её совету. Бетти работала со строителями и следила за тем, чтобы публика могла наблюдать за казнью, не вмешиваясь в процесс.
Приговор Бетти был смягчён, и она смогла продолжить работать палачом во время восстания 1798 года, когда её навыки были особенно востребованы. В 1802 году ей официально отменили приговор.
В последние годы жизни Бетти вышла на пенсию, и ей разрешили ухаживать за садом в пределах тюрьмы. Женщина умерла в 1807 году, и начальник потребовал, чтобы её тайно похоронили ночью в безымянном могиле без опознавательных знаков.
В качестве наследия леди Бетти были признаны её заслуги в обеспечении безопасности населения Роскоммона. Несмотря на то, что она стала злодейкой для местных жителей, которые называли её женщиной из ада, Бетти Сугрю смогла выкарабкаться из нищеты и прожить разумную, хотя и мрачную жизнь.
Леди Бетти – популярный персонаж ирландского фольклора. Её образ – распространённая детская страшилка, которой женщины пугали своих непослушных малышей, в итоге вдохновил деятелей культуры на создание нескольких рассказов, фильмов и театральных постановок.
Источник:
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