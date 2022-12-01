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30 раз, когда человеческая лень превзошла все ожидания

30 раз, когда человеческая лень превзошла все ожидания

Автор:
01 декабря 2022 20:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   бесит   бесячие люди   лентяи   лень   фотографии из соцсетей   
805
31

Что есть «лень» — отсутствие силы воли, состояние души или вдохновленный гедонизмом образ жизни? Как ее ни оправдывай, неизменным остается одно — ленивые люди раздражают абсолютно всех, и вот самые вопиющие проявления этой самой бесячей лени.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   бесит   бесячие люди   лентяи   лень   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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89k
parallax 24 минуты назад
Свиней и нерях надо изолировать на отдельном острове. Пусть живут в собственном дерьме.
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486
Денис Веселов 13 минут назад
Лень смотреть)))
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5k
A 22 минуты назад
Практически все фото из Америки? Это не с проста!))
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