30 раз, когда человеческая лень превзошла все ожидания

Что есть «лень» — отсутствие силы воли, состояние души или вдохновленный гедонизмом образ жизни? Как ее ни оправдывай, неизменным остается одно — ленивые люди раздражают абсолютно всех, и вот самые вопиющие проявления этой самой бесячей лени.