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"А с мукой можно?": качок Ибрагим поставил в тупик продавца протеина

"А с мукой можно?": качок Ибрагим поставил в тупик продавца протеина

Автор:
17 апреля 2024 20:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: диалог   качок   комментарии   продавец и покупатель   протеин   смешно   
1355
4

С какими только покупателями не приходится общаться продавцам! Иногда диалог получается столь абсурдным, что хоть плачь.

В соцсетях появились скрины диалога продавца спортивного питания и качка Ибрагима. Последний захотел накачать мышечную массу, а потому решил приобрести протеин. Но у парня возникло много вопросов. Точнее, один: можно ли протеин перед употреблением смешивать с мукой.


Как оказалось, с мукой Ибрагим готов есть всё, даже тетрациклин.


Последний совет - прямо в топ. Правда, неизвестно, что на него ответил Ибрагим. Может, он и пробки с мукой употребляет? Качки - люди с фантазией.



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Метки: диалог   качок   комментарии   продавец и покупатель   протеин   смешно   
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9  комментариев
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3k
Rom Час назад
А перед пробкой в жопу муку можно напихать...????? ))))
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5k
@nners 12 секунд назад
Пробку хранить в пакете с мукой, видимо, будет.
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97k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Качок Ибрагим, Качок Ибрагим, алла, алла - я в бар...
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11k
MakDag 57 минут назад
Если видишь, что это Ибрагим, - разрешай все. И не напрягай его интеллект.
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11k
Владимир Час назад
принимать антибиотик каждый раз? ну и совет.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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