"А с мукой можно?": качок Ибрагим поставил в тупик продавца протеина

В соцсетях появились скрины диалога продавца спортивного питания и качка Ибрагима. Последний захотел накачать мышечную массу, а потому решил приобрести протеин. Но у парня возникло много вопросов. Точнее, один: можно ли протеин перед употреблением смешивать с мукой.

Как оказалось, с мукой Ибрагим готов есть всё, даже тетрациклин.