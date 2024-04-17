"А с мукой можно?": качок Ибрагим поставил в тупик продавца протеина

С какими только покупателями не приходится общаться продавцам! Иногда диалог получается столь абсурдным, что хоть плачь.
В соцсетях появились скрины диалога продавца спортивного питания и качка Ибрагима. Последний захотел накачать мышечную массу, а потому решил приобрести протеин. Но у парня возникло много вопросов. Точнее, один: можно ли протеин перед употреблением смешивать с мукой.
Как оказалось, с мукой Ибрагим готов есть всё, даже тетрациклин.
Последний совет - прямо в топ. Правда, неизвестно, что на него ответил Ибрагим. Может, он и пробки с мукой употребляет? Качки - люди с фантазией.
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