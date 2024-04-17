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Простые чудеса и реакция на их появление

Простые чудеса и реакция на их появление

Автор:
17 апреля 2024 16:13
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Реакция   выражение   кошка   мыльный пузырь   собака   фото   эмоция   
853
25

Мыльный пузырь – это всего лишь многослойная плёнка мыльной воды с воздухом. Его век короток, но зато сколько радости приносит их пускание детям.

Да и взрослые иной раз не прочь погрузиться в беззаботные воспоминания. А вот братья наши меньшие реагируют на эти штуковины не так радостно. Ведь пузыри странно выглядят, резко пахнут, подозрительно переливаются и мгновенно исчезают, стоит только к ним прикоснуться. Зато остаются дивные фотографии и приятные воспоминания.

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Метки: Животное   Питомец   Реакция   выражение   кошка   мыльный пузырь   собака   фото   эмоция   
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Гомерчик Час назад
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519
Ви 44 минуты назад
То же мне, чудеса... =)
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2355 постов (2091 в горячем)

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