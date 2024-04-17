Простые чудеса и реакция на их появление

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Мыльный пузырь – это всего лишь многослойная плёнка мыльной воды с воздухом. Его век короток, но зато сколько радости приносит их пускание детям.
Да и взрослые иной раз не прочь погрузиться в беззаботные воспоминания. А вот братья наши меньшие реагируют на эти штуковины не так радостно. Ведь пузыри странно выглядят, резко пахнут, подозрительно переливаются и мгновенно исчезают, стоит только к ним прикоснуться. Зато остаются дивные фотографии и приятные воспоминания.
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