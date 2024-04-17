Простые чудеса и реакция на их появление

Да и взрослые иной раз не прочь погрузиться в беззаботные воспоминания. А вот братья наши меньшие реагируют на эти штуковины не так радостно. Ведь пузыри странно выглядят, резко пахнут, подозрительно переливаются и мгновенно исчезают, стоит только к ним прикоснуться. Зато остаются дивные фотографии и приятные воспоминания.