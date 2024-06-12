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Размышление и замышление

Размышление и замышление

Автор:
12 июня 2024 16:09
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   выражение   замышлять   зверь   морда   размышление   смешно   фото   эмоция   
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Большинство животных имеет умилительный вид. Особенно когда симпатягам что-то надо от человека, или они просто находятся в хорошем настроении.

Но иногда братья наши меньшие корчат гримасы, явно свидетельствующие о каких-то коварных замыслах. Как минимум – порче личного имущества или изготовлении кусей, а как максимум – о  захвате мира.

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Метки: Животное   Питомец   выражение   замышлять   зверь   морда   размышление   смешно   фото   эмоция   
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Бывалый 51 минуту назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2519 постов (2255 в горячем)

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