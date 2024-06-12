Размышление и замышление

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Большинство животных имеет умилительный вид. Особенно когда симпатягам что-то надо от человека, или они просто находятся в хорошем настроении.
Но иногда братья наши меньшие корчат гримасы, явно свидетельствующие о каких-то коварных замыслах. Как минимум – порче личного имущества или изготовлении кусей, а как максимум – о захвате мира.
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