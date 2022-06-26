Олгой-хорхой: чудовище монгольских сказаний и легенд

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Олгой-хорхой — гигантский червь монгольских легенд. Обитает он в пустыне Гоби, а встречи с ним боятся все местные жители.
Странное существо часто встречают пастухи в горах Монголии, а также ученые в Антарктиде. Некое существо обладает определенными характеристиками: оно похоже на огромного червя коричневого или голубого цвета, от которого исходит жар, а при встрече с ним любое существо мгновенно погибает. Ниже разбираемся, что это за монстр, обитающий в горах и пустынях, и почему он на самом деле неживой.
О существе ходит много легенд среди жителей Монголии. По версии местных, огромный червь проживает в горах и пустыне Гоби. Встреча с ним всегда внезапна и часто заканчивается плачевно. Червь резко восстает из барханов и быстро катится вниз. По словам свидетелей, которые наблюдали вживую данное явление, червь достигает около пяти метров в длину и полуметра в ширину.
О существе ходит много легенд среди жителей Монголии. По версии местных, огромный червь проживает в горах и пустыне Гоби. Встреча с ним всегда внезапна и часто заканчивается плачевно. Червь резко восстает из барханов и быстро катится вниз. По словам свидетелей, которые наблюдали вживую данное явление, червь достигает около пяти метров в длину и полуметра в ширину.
На поиски странного существа отправлялись множество экспедиций и охотников, однако никому не удавалось поймать монстра. Однако если внимательно изучить информацию, связанную с нападениями существа, можно установить, что это и вовсе неживой организм. Ученые пришли к выводу, что это плазмоид, который образовался в силу реальных физических условий на местности.
Он представляет собой нечто схожее с шаровой молнией с некоторыми отличиями: этот разряд растянут в пространстве, отчего и имеет форму веретена. Понятно, что такие явления не могут иметь собственного обличия: они состоят из песков пустыни или снега, которые закручиваются в вихрь вследствие воздействия магнитного поля. Поэтому очевидцам и кажется, что это большой червь.
Он представляет собой нечто схожее с шаровой молнией с некоторыми отличиями: этот разряд растянут в пространстве, отчего и имеет форму веретена. Понятно, что такие явления не могут иметь собственного обличия: они состоят из песков пустыни или снега, которые закручиваются в вихрь вследствие воздействия магнитного поля. Поэтому очевидцам и кажется, что это большой червь.
Эти явления препятствуют в работе экспедиций в Антарктиде. Там существует множество историй, связанных с этими плазмоидами. Правда, повествуют о них уже не пастухи, а ученые, которые занимаются исследованием подобных явлений.
Картина всегда похожа: огромный червь изо снега и льда несется неизвестно куда. От него даже на данном континенте исходит жар. Эта субстанция может натолкнуться прямиком на человека, причем последний получает мощный электрический разряд и вряд ли сможет отправиться после такой встречи. Такие «черви» могут скатываться на здания, которые непременно сгорают. Такое не раз случалось на ледяном континенте.
Картина всегда похожа: огромный червь изо снега и льда несется неизвестно куда. От него даже на данном континенте исходит жар. Эта субстанция может натолкнуться прямиком на человека, причем последний получает мощный электрический разряд и вряд ли сможет отправиться после такой встречи. Такие «черви» могут скатываться на здания, которые непременно сгорают. Такое не раз случалось на ледяном континенте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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