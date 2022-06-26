Олгой-хорхой: чудовище монгольских сказаний и легенд

Странное существо часто встречают пастухи в горах Монголии, а также ученые в Антарктиде. Некое существо обладает определенными характеристиками: оно похоже на огромного червя коричневого или голубого цвета, от которого исходит жар, а при встрече с ним любое существо мгновенно погибает. Ниже разбираемся, что это за монстр, обитающий в горах и пустынях, и почему он на самом деле неживой.



О существе ходит много легенд среди жителей Монголии. По версии местных, огромный червь проживает в горах и пустыне Гоби. Встреча с ним всегда внезапна и часто заканчивается плачевно. Червь резко восстает из барханов и быстро катится вниз. По словам свидетелей, которые наблюдали вживую данное явление, червь достигает около пяти метров в длину и полуметра в ширину.