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Олгой-хорхой: чудовище монгольских сказаний и легенд

Олгой-хорхой: чудовище монгольских сказаний и легенд

Автор:
26 июня 2022 14:21
Метки: Монголия   вымышленное существо   горы   олгой-хорхой   пустыня   странное   существо   червь   
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Олгой-хорхой — гигантский червь монгольских легенд. Обитает он в пустыне Гоби, а встречи с ним боятся все местные жители.

Источник:

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Метки: Монголия   вымышленное существо   горы   олгой-хорхой   пустыня   странное   существо   червь   
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5  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
если читать пост снизу вверх, то такая бредятина...
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1k
Igors Полчаса назад
Вообще-то, Олгой-Хорхой, это персонаж книг Ефремова и Стругацких.
Помните, как Дауге свой роль-мопс уронил?..
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16k
Дядюшка Ау 40 минут назад
Кино про него смотрел. Дрожь земли называется.
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