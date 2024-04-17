В Германии сотрудник музея сделал непростительную вольность ради искусства

В Германии работник музея тайно разместил свою картину на стене выставочного зала, что вызвало большой резонанс. 51-летний работник технической службы Мюнхенской картинной галереи проявил необыкновенную тягу к искусству, пронёс в пинакотеку свою собственную работу в нерабочие часы, осторожно обновив и дополнив экспозицию, не привлекая внимания охраны музея.
Сотрудники музея заметили новый холст в тот же день, однако им удалось сохранить спокойствие и картину сняли только после закрытия выставки, чтобы не беспокоить посетителей. Галерея отказалась комментировать произведение, а также сообщила об отсутствии отзывов со стороны гостей музея.
Пинакотека прекратила сотрудничество с «художником» и запретила ему вход в свои помещения, а также обратилась за помощью к местной полиции для расследования происшествия.
Сейчас мужчину могут привлечь к ответственности за умышленное повреждение имущества и нанесение материального ущерба галерее, так как для размещения картины ему пришлось просверлить две дырки в стене выставочного зала.
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