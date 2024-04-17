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В Германии сотрудник музея сделал непростительную вольность ради искусства

В Германии сотрудник музея сделал непростительную вольность ради искусства

Автор:
17 апреля 2024 09:58
Сообщество : Искусство
Метки: Германия   в мире   искусство   картина   музей   фото   
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В Германии работник музея тайно разместил свою картину на стене выставочного зала, что вызвало большой резонанс. 51-летний работник технической службы Мюнхенской картинной галереи проявил необыкновенную тягу к искусству, пронёс в пинакотеку свою собственную работу в нерабочие часы, осторожно обновив и дополнив экспозицию, не привлекая внимания охраны музея.


Сотрудники музея заметили новый холст в тот же день, однако им удалось сохранить спокойствие и картину сняли только после закрытия выставки, чтобы не беспокоить посетителей. Галерея отказалась комментировать произведение, а также сообщила об отсутствии отзывов со стороны гостей музея.


Пинакотека прекратила сотрудничество с «художником» и запретила ему вход в свои помещения, а также обратилась за помощью к местной полиции для расследования происшествия.


Сейчас мужчину могут привлечь к ответственности за умышленное повреждение имущества и нанесение материального ущерба галерее, так как для размещения картины ему пришлось просверлить две дырки в стене выставочного зала.

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Метки: Германия   в мире   искусство   картина   музей   фото   
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2  комментария
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Вася 59 минут назад
по моему неплохо. Ода безликому обществу
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Гвоздь Час назад
"искусство", которое нельзя использовать даже для обучения нейросети, чтобы ничего не сломать
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3397 постов (3092 в горячем)

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