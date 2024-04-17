В Германии сотрудник музея сделал непростительную вольность ради искусства

Сотрудники музея заметили новый холст в тот же день, однако им удалось сохранить спокойствие и картину сняли только после закрытия выставки, чтобы не беспокоить посетителей. Галерея отказалась комментировать произведение, а также сообщила об отсутствии отзывов со стороны гостей музея.

Пинакотека прекратила сотрудничество с «художником» и запретила ему вход в свои помещения, а также обратилась за помощью к местной полиции для расследования происшествия.

Сейчас мужчину могут привлечь к ответственности за умышленное повреждение имущества и нанесение материального ущерба галерее, так как для размещения картины ему пришлось просверлить две дырки в стене выставочного зала.