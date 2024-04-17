В Дании сгорело здание фондовой биржи 1625 года

"Просто ужасно. Это было одно из красивейших зданий города. Я прохожу здесь каждый день. Это как Нотр-Дам", - сказал один из очевидцев в интервью телекомпании DR.

"Очень грустно. Культовое здание, которое много значит для всех нас", - написал в X заместитель главы правительства Дании Троэльс Лунд Поульсен.