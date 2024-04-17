В Дании сгорело здание фондовой биржи 1625 года

Во время реконструкции вспыхнуло одно из старейших зданий Копенгагена. Ранним утром 16 апреля раздался "сильный взрыв", языки пламени охватили фондовую биржу Бёрсен. Местные жители не смогли сдержать слёз, когда рухнул 56-метровый шпиль в виде сплетённых хвостов драконов.
"Просто ужасно. Это было одно из красивейших зданий города. Я прохожу здесь каждый день. Это как Нотр-Дам", - сказал один из очевидцев в интервью телекомпании DR.
"Очень грустно. Культовое здание, которое много значит для всех нас", - написал в X заместитель главы правительства Дании Троэльс Лунд Поульсен.
На место происшествия прибыли пожарные и военные, они принялись спасать национальные реликвии.
"400 лет датского культурного наследия в огне", — заявил министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.
Пожар начался на медной крыше, распространился на большую часть строения и уничтожил помещения.
Пожарные заявили, что работы по тушению продлятся не менее 24 часов.
"Слишком опасно бороться с пожаром внутри здания. Наш план - блокировать огонь, чтобы он не распространился на другую половину", - сказал Якоб Ведстед Андерсен, возглавляющий экстренную операцию.
"Это наш Нотр-Дам, это наше национальное достояние!" - воскликнула Элизабет Мольтке, 45-летняя жительница Копенгагена, которая наблюдала за пожаром.
Сотрудники Датской торговой палаты, которая размещалась в здании, принялись спасать обширную коллекцию произведений искусства. Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен прокомментировал: "Мы многое спасли".
На фотографиях с места происшествия группа выносит монументальную картину "Фра Кьёбенхавн Бёрс" Педера Северина Кройера.
Сообщений о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Точная причина возгорания на данный момент неизвестна.
Здание 1625 года находилось на реконструкции, требовалось восстановить оригинальный фасад.
В 1800-х годах крышу здания покрыли медью, так как большая часть первоначальной свинцовой обшивки была вырезана для производства пушечных ядер во время шведской оккупации 1658-59 годов.
Архитектурное творение, построенное по приказу Кристиана IV, считалось образцом фламандского ренессанса.
Примечательно, что вчера королеве Дании Маргрете II исполнилось 84 года. Это был её первый день рождения после отречения от престола.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир
- "В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу
- "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике
- "Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора
Гори-Гори ясно, что бы не погасло !
у соседа дом сгорел мелочь, но приятно.