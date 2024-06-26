Маленькая девочка стала героиней фестиваля

Знал бы что снимают, болтал меньше

В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё...

Семилетняя жительница Читы стала самой красивой девочкой страны

Потеряла сознание и не очнулась: в поезде Москва-Адлер умерла 12-летняя девочка, ещё 136 человек...

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