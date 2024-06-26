Маленькая девочка стала героиней фестиваля

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Девочка из провинции Гуандун очень хотела отплясать под традиционный танец Ингэ, и использовала свой шанс по полной, когда процессия выступающих подошла к ней.
Танцец ингэ переводится как «Песнь героя», а история уходит к временам эпохи Мин (1368—1644).
Исполнение танца требует серьезной физической подготовки, однако участвуют в представлении как взрослые, так и дети.
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