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Маленькая девочка стала героиней фестиваля

Маленькая девочка стала героиней фестиваля

Автор:
26 июня 2024 11:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Фестиваль   девочка   милота   позитив   танец   танец Ингэ   
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Девочка из провинции Гуандун очень хотела отплясать под традиционный танец Ингэ, и использовала свой шанс по полной, когда процессия выступающих подошла к ней.

Танцец ингэ переводится как «Песнь героя», а история уходит к временам эпохи Мин (1368—1644).

Исполнение танца требует серьезной физической подготовки, однако участвуют в представлении как взрослые, так и дети.


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Метки: Видео   Фестиваль   девочка   милота   позитив   танец   танец Ингэ   
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5  комментариев
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10k
Павел Час назад
Девочка осуществила смою мечту станцевать, артисты её поддержали. Все довольны, зрители тоже.
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92k
sapér Vodička 18 минут назад
Джекки Чан-начало !!!!!!!!!!!!!
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848
vozmez_die 37 минут назад
Любой энергичный танец отнимает много сил.
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5k
foggen2 40 минут назад
Хвала взрослым участникам шоу.Эту поддержку она запомнит надолго.
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8k
Vladimir 58 минут назад
Вот так выглядит по-настоящему "Они же - дети".
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