Довленд – город, которого нет

Итак, дано: город, который люди помнят, но которого, по всей видимости, никогда не существовало. Было рассмотрено несколько теорий, которые могли бы пролить свет на пропажу немаленького населённого пункта. Первая теория гласит, что Довленд был разрушен землетрясением. Стихия спровоцировала образование огромной воронки, поглотившей всё.

Вторая теория гласит, что Довленд был уничтожен плотиной. В штате было около тысячи плотин, и за прошедшие годы многие из них были демонтированы или заброшены.

В прошлом в штате действительно случалось такое, что плотины прорывало. Это провоцировало масштабные наводнения и разрушения. Поэтому версия не лишена логики.

Третья теория состоит в том, что Довленд мог быть стёрт с лица земли в ходе военно-научного эксперимента, который пошёл не по плану.

Четвертая напоминает предыдущую: возможно, Довленд был военным городком, который прекратил своё существование после окончания операции или военных действий. Такие временные городки действительно имеют место. Но в воспоминаниях тех, кто описывал Довленд, нет никаких подтверждений.

Пятая теория гласит, что все жители Довленда уехали, потому что экономика потерпела крах. Это было бы более логично, и такие города-призраки тоже есть в стране. Но это означало бы, что остатки города всё ещё должны стоять на старом месте.

Шестая теория, впрочем, прекрасно решает эту проблему: возможно, Довленд всё ещё существует, но он стал невидимкой.