Довленд – город, которого нет

Если призраками людей, животных, машин, домов и кораблей уже никого не удивить, то как насчёт города-призрака?
Практически в центре Висконсина когда-то был маленький городок Довленд. Но потом случилось нечто необъяснимое. В 1990-х населённый пункт пропал. Именно так, целый город с домами и людьми растворился в воздухе, оставив после себя только пустоту и воспоминания.
В большинстве городов хранятся записи о чиновниках, имуществе и информация о тех, кто тут родился и умер. Плюс к этому, в каждом штате есть архивы, где собраны и хранятся документы, отражающие историю каждого города, данные переписи населения и не только. Записываются даже такие забавные вещи, как первый знак «Стоп» в городе, который озорная бабуля украла ради шутки.
Учитывая это, поиск записей, относящихся к Довленду должен быть простым. Но в случае с Довлендом их нет. Город не переименовывался и не менял границ. Отсутствует даже соответствующая карта штата. Однако многие настаивают, что помнят этот город, что там проживали их родные или знакомые, что они туда ездили. А у некоторых есть сувениры, подтверждающие их пребывание в Довленде.
Теории
Итак, дано: город, который люди помнят, но которого, по всей видимости, никогда не существовало. Было рассмотрено несколько теорий, которые могли бы пролить свет на пропажу немаленького населённого пункта. Первая теория гласит, что Довленд был разрушен землетрясением. Стихия спровоцировала образование огромной воронки, поглотившей всё.
Вторая теория гласит, что Довленд был уничтожен плотиной. В штате было около тысячи плотин, и за прошедшие годы многие из них были демонтированы или заброшены.
В прошлом в штате действительно случалось такое, что плотины прорывало. Это провоцировало масштабные наводнения и разрушения. Поэтому версия не лишена логики.
Третья теория состоит в том, что Довленд мог быть стёрт с лица земли в ходе военно-научного эксперимента, который пошёл не по плану.
Четвертая напоминает предыдущую: возможно, Довленд был военным городком, который прекратил своё существование после окончания операции или военных действий. Такие временные городки действительно имеют место. Но в воспоминаниях тех, кто описывал Довленд, нет никаких подтверждений.
Пятая теория гласит, что все жители Довленда уехали, потому что экономика потерпела крах. Это было бы более логично, и такие города-призраки тоже есть в стране. Но это означало бы, что остатки города всё ещё должны стоять на старом месте.
Шестая теория, впрочем, прекрасно решает эту проблему: возможно, Довленд всё ещё существует, но он стал невидимкой.
Хотя шесть (возможно, семь, если брать ещё и версию с пришельцами) теорий того, что могло произойти с Довлендом, выглядят довольно здраво, эти теории можно без проблем разбить. Версия о сильнейшем землетрясении не выдерживает критики.
Землетрясение с эпицентром в Висконсине, достаточно разрушительное, чтобы уничтожить город, невозможно. В штате они действительно были, но ни одно не нанесло серьёзного ущерба. Поскольку за всю историю штата Висконсин не было ни одного сильного землетрясения, предположение о том, что именно оно вызвало огромную карстовую воронку, не имеет под собой никаких оснований.
Да и если бы в неё обрушился целый город, разве власти просто засыпали бы дыру и сделали вид, что всё так и было? Может быть, в фильмах такое и возможно. Но реальная жизнь – это совсем другое.
Хотя разрушение дамб привело к уничтожению нескольких городов в Висконсине, есть записи о том, что они существовали до затопления. Даже после наводнения или прорыва плотины остаются строения, мусор, деревья и обломки.
Не может быть, чтобы наводнение смыло абсолютно всё. Исчезновение Довленда в результате военного эксперимента, который пошел не по плану, – креативная идея, но она должна была оставить после себя вещественные доказательства.
Точно так же нереальна теория о том, что Довленд был военным городком, который прекратил своё существование после завершения эксперимента или операции. В США есть немало заброшенных военных комплексов и баз. Всё, что от них осталось, – это изрисованные полуразрушенные здания, засыпанные бомбоубежища и рассыпающаяся техника.
Если бы Довленд был бывшим военным городком, который опустел после ухода военных, здесь остались бы признаки их пребывания, пусть и давнего. Хотя бы заброшенные строения, куда подростки ходят, чтобы оторваться по-взрослому. Но их нет.
Последняя версия о том, что жители Довленда уехали из-за краха экономики, вполне возможна. Подобные города возникали по всей территории США, когда находили полезные ископаемые, и шахтёры приезжали на работу.
Эти маленькие местечки процветали, когда ресурсы, стимулирующие развитие экономики, были в избытке. Однако когда они иссякали, старатели и прочие переезжали в следующий город, оставляя после себя культовые западные города-призраки.
Как и в прочих теориях, если бы Довленд был заброшен, когда экономика начала приходить в упадок, то от него остались бы сооружения. Идея о том, что Довленд стал невидимым, фантастична и похожа на сюжет мистического фильма.
Доподлинно неизвестно, кто запустил легенду о Довленде. Но до 2015 года не встречалось абсолютно никаких упоминаний о городке, который был себе, а потом внезапно исчез. Интернет нашпигован, словно булка изюмом, легендами и кошмарными историями, сопровождаемыми фальшивыми фото и записями событий и очевидцев, которые якобы доказывают их правдивость.
У людей есть сувениры из Довленда не потому, что они там побывали, а потому, что на сайтах можно купить кружки, кепки, футболки и другие безделушки из «Довленда». А что же с людьми, которые клянутся, что бывали там, что у них там жили родственники и что они знали о существовании этого места до того, как оно исчезло в 1990-х годах?
Они испытывают ложные воспоминания. Точнее, сказывается эффект Манделы – существование специфических ложных воспоминаний, которые могут распространяться среди больших групп людей. Ложные воспоминания сформировать не особенно сложно, но социальное и когнитивное подкрепление (фото, статьи и прочее) позволяет им попасть в сознание, углубиться, укорениться и стать настолько реальными, что люди начинают клясться, что они произошли, существовали или случились с ними. Довленд никогда не был реальным городом. Это оказалась выдумка, которая ушла в мир и зажила своей собственной жизнью – реальной жизнью выдуманного городка.
Источник:
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