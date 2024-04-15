В грузинском парламенте не смогли согласовать закон об иноагентах и устроили потасовку

Недавно власти Грузии объявили, что возвращаются к теме иноагентов. Чтобы немного сгладить ситуацию, они назвали законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и сообщили, что давить на них бесполезно.

Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии, - заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе.

Вероятно, он имел в виду слова официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что законопроект «собьет страну с европейского пути». Недовольны им и в Евросоюзе, чиновники ЕС не понимают, зачем грузинский парламент снова занялся иноагентами, «несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года».

Сегодня, во время обсуждения «Прозрачности иностранного влияния», слово взял Мдинарадзе, но его выступление было недолгим. К трибуне подбежал оппозиционный депутат Алеко Элисашвили и пустил в ход кулаки. Остальные парламентарии бросились их разнимать, на этом трансляция оборвалась.