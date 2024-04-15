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В грузинском парламенте не смогли согласовать закон об иноагентах и устроили потасовку

В грузинском парламенте не смогли согласовать закон об иноагентах и устроили потасовку

Автор:
15 апреля 2024 17:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Грузия   депутат   драка   законопроект   иноагенты   парламент   тбилиси   
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Разгорячённый депутат не сдержался и врезал коллеге прямо на заседании.

В марте 2023-го парламент Грузии одобрил в первом чтении закон об иноагентах. Он касался некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. Согласно документу, они должны заполнить специальную форму Минюста и подавать ежегодную декларацию. За нарушения этих правил - штраф от 10 до 15 тысяч лари ($3,7-9,4 тысячи).

Вскоре в Тбилиси начались массовые протесты, их разгоняли с помощью водомётов и слезоточивого газа. Чтобы успокоить население, власти отозвали законопроект.

Недавно власти Грузии объявили, что возвращаются к теме иноагентов. Чтобы немного сгладить ситуацию, они назвали законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и сообщили, что давить на них бесполезно.

Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии, - заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе.

Вероятно, он имел в виду слова официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что законопроект «собьет страну с европейского пути». Недовольны им и в Евросоюзе, чиновники ЕС не понимают, зачем грузинский парламент снова занялся иноагентами, «несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года».

Сегодня, во время обсуждения «Прозрачности иностранного влияния», слово взял Мдинарадзе, но его выступление было недолгим. К трибуне подбежал оппозиционный депутат Алеко Элисашвили и пустил в ход кулаки. Остальные парламентарии бросились их разнимать, на этом трансляция оборвалась.

Как позже сообщил журналистам неистовый Элисашвили:

Эти так называемые депутаты пытаются втащить в Грузию российский закон об иноагентах. Они (представители парламентского большинства, прим.) понимают только силу кулака.

После драки заседание продолжилось. О результатах сообщат позже.

Что касается Элисашвили - это уже не первый скандал с его участием. 3 апреля, когда стало известно о повторном обсуждении законопроекта об иноагентах, он назвал документ «оскорбительным для всех». Устроил скандал и полез в драку, но тогда его быстро вывели из зала.

Источник:

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Метки: Видео   Грузия   депутат   драка   законопроект   иноагенты   парламент   тбилиси   
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9  комментариев
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3k
Диагноз 36 минут назад
Мне не понятно как патриоту может не нравится закон об иностранных агентах... Какая- нибудь СраШеА может ввалить в информационные вбросы на определенной территории бабла больше чем бюджет всей Грузии. Что плохого в том, что СМИ (а это именно ради них принимают такие правовые нормы) будут декларировать источник своего финансирования?
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13k
Denissg Минуту назад
Вот, работают люди! Болеют за страну! А не играют в планшеты на заседаниях.
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7k
Трям 12 минут назад
Да пусть хоть бензином себя обольют и самовозгорятся!
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2k
Алексей Ц 17 минут назад
они бы почитали американский закон об иноагентах, привыкли всё на Россию сваливать.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Дети гор
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11k
MakDag Полчаса назад
Грузинская оппозиция с американским женихом.
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97k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Ведь можно всё спокойно обсудить:
Ссылка www.youtube.com
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4k
Василий Афиногенов 49 минут назад
зоопарк
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2795 постов (2748 в горячем)

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