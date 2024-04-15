В грузинском парламенте не смогли согласовать закон об иноагентах и устроили потасовку

Разгорячённый депутат не сдержался и врезал коллеге прямо на заседании.
В марте 2023-го парламент Грузии одобрил в первом чтении закон об иноагентах. Он касался некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. Согласно документу, они должны заполнить специальную форму Минюста и подавать ежегодную декларацию. За нарушения этих правил - штраф от 10 до 15 тысяч лари ($3,7-9,4 тысячи).
Вскоре в Тбилиси начались массовые протесты, их разгоняли с помощью водомётов и слезоточивого газа. Чтобы успокоить население, власти отозвали законопроект.
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Недавно власти Грузии объявили, что возвращаются к теме иноагентов. Чтобы немного сгладить ситуацию, они назвали законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и сообщили, что давить на них бесполезно.
Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии, - заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе.
Вероятно, он имел в виду слова официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что законопроект «собьет страну с европейского пути». Недовольны им и в Евросоюзе, чиновники ЕС не понимают, зачем грузинский парламент снова занялся иноагентами, «несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года».
Сегодня, во время обсуждения «Прозрачности иностранного влияния», слово взял Мдинарадзе, но его выступление было недолгим. К трибуне подбежал оппозиционный депутат Алеко Элисашвили и пустил в ход кулаки. Остальные парламентарии бросились их разнимать, на этом трансляция оборвалась.
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Как позже сообщил журналистам неистовый Элисашвили:
Эти так называемые депутаты пытаются втащить в Грузию российский закон об иноагентах. Они (представители парламентского большинства, прим.) понимают только силу кулака.
После драки заседание продолжилось. О результатах сообщат позже.
Что касается Элисашвили - это уже не первый скандал с его участием. 3 апреля, когда стало известно о повторном обсуждении законопроекта об иноагентах, он назвал документ «оскорбительным для всех». Устроил скандал и полез в драку, но тогда его быстро вывели из зала.
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