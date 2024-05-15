25 забавных неудач на ниве огородничества

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В теории овощи и фрукты, выращенные своими руками, — это разумно, экономно и вкусно. Однако если вам не хватает опыта, результат может слегка шокировать... Эта фотоподборка из онлайн-группы r/MightyHarvest («Богатый урожай») не может не вызвать добрую улыбку. Иногда нужно уметь посмеяться над своими неудачами!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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