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25 забавных неудач на ниве огородничества

25 забавных неудач на ниве огородничества

Автор:
15 мая 2024 12:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   битва за урожай   богатый урожай   забавные неудачи   не получилось   неудачи   огородники   огородничество   садоводство   фейлы   
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В теории овощи и фрукты, выращенные своими руками, — это разумно, экономно и вкусно. Однако если вам не хватает опыта, результат может слегка шокировать... Эта фотоподборка из онлайн-группы r/MightyHarvest («Богатый урожай») не может не вызвать добрую улыбку. Иногда нужно уметь посмеяться над своими неудачами!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   битва за урожай   богатый урожай   забавные неудачи   не получилось   неудачи   огородники   огородничество   садоводство   фейлы   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Полчаса назад
Пост для тех, кто никогда не был на огороде, а овощи/фрукты видел только в супермаркете? Следующий будет с живыми коровами и свиньями?
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  • Дата регистрации: 05.10.2021
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