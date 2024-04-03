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Спал и пил: самый старый мужчина на земле умер в возрасте 114 лет

Спал и пил: самый старый мужчина на земле умер в возрасте 114 лет

Автор:
03 апреля 2024 18:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   венесуэла   долгожитель   история   самый старый мужчина   смерть   старик   
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Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора не дожил до своего 115-летия пару месяцев.

Хуан Висенте Перес Мора умер 2 апреля на своей ферме, в домашней обстановке. Мужчина родился ещё в начале прошлого века 27 мая 1909 года. Хуан был самым младшим ребёнком в семье, всего их было восемь. Когда младшему было 5 лет, семья осталась без дома и денег, поэтому отправилась на юг Венесуэлы, в поисках дешёвой земли для жилья и огорода. Удача семье улыбнулась в предгорьях Анд. Семья всегда жила на той ферме, а после на той ферме жил и Хуан.

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Маленький Хуан учился в сельской школе, где был всего один учитель. Мальчик тянулся к знаниям и был очень способный, но школа не могла дать ему нужного образования. Учитель заболел и перед смертью подарил свой учебник 8-летнему Хуану. Именно благодаря этому учебнику он научился читать, писать и получил базовые знания.

Всю свою юность мужчина работал на ферме и выращивал тростник. Он работал наравне вместе со своими братьями и сёстрами, и совсем не отличался особым здоровьем или выносливостью. Хуан был обычным честным и работящим парнем. В 39 лет добропорядочного венесуэльца пригласили в соседний штат на работу судебным приставом.

10 лет Хуан работал приставом, изымал имущество и арестовывал счета. Однако, совестливому мужчине не нравилась работа и он ушёл, вернувшись на родную ферму - выращивать тростник. К тому времени его родители умерли, а из родственников осталось только несколько братьев и сестёр.

На ферму Хуан приехал не один, а с женой. В городе парень познакомился с Эдиофиной дель Росарио Гарсией, на которой женился спустя несколько месяцев. У Хуана и Эдофины было 6 сыновей и 5 дочерей, а после 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Мать-героиня умерла на 82-м году жизни.

Вся жизнь Хуана прошла на его ферме. Он там родился, прожил 114 лет и умер. Оставшись один, Хуан хорошо питался, молился и рано ложился спать. Венесуэлец сам объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом и ежедневным употреблением стакана бренди». Умер самый старый мужчина в мире из-за осложнений после простуды. О кончине долгожителя, которого друзья и соседи называли просто дядя Висенте, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Источник:

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Метки: Жизнь   венесуэла   долгожитель   история   самый старый мужчина   смерть   старик   
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21  комментарий
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1k
bigkoss 2 часа назад
"и ежедневным употреблением стакана бренди" - берем на заметку, да и королева англии прибухивала )
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22k
Альберт Полчаса назад
"Вся жизнь Хуана прошла на его ферме. Он там родился, прожил 114 лет и умер."

"Когда младшему было 5 лет, семья осталась без дома и денег, поэтому отправилась на юг Венесуэлы, в поисках дешёвой земли для жилья и огорода. "

Как он мог там РОДИТЬСЯ, если переехал туда в возрасте 5 лет?
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3k
Rom Полчаса назад
"Вся жизнь Хуана прошла на его ферме. Он там родился, прожил 114 лет и умер. "- по тексту же они переехали. Ну ладно.
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144k
parallax 44 минуты назад
Генетика.
Другой от ежедневного стакана бренди, через пару лет заработает цирроз печени и, или инфаркт.
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28
Иван Лаптев 45 минут назад
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42k
Сергей 47 минут назад
Каждый день пропускал стаканчик бренди, но один раз пропустил пропустить стаканчик и простыл.
А режим надо было соблюдать !
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29k
Егор 56 минут назад
"Дедушку Резо привезли на уазике. У машины не было крыши и номеров. Это была не машина, а настоящий горный конь. Дедушка Резо слыл хорошим, тихим дедушкой. Его болезнь называлась «сто два года». Он почти не ходил. Но родных смущало другое. Они заметили, в патриарха входит меньше вина, чем раньше. Его привезли в больницу. Старик неделю шутил, улыбался, щипал за попы младший персонал. Потом однажды выдохнул – и не вдохнул больше. Закатил глаза, тихо уплыл за облака пасти райских баранов. Главным недостатком усопшего была кровожадная родня небывалой численности. Её прибытие ожидалось с минуты на минуту. Родственники должны были спуститься с гор лохматой лавиной, и прямо в больницу. Описывать внукам, как дела у дедушки никто не хотел. По предыдущим дедушкам было известно: родственники станут бегать и махать кинжалами. Если встретят человека в белом халате, могут отсечь что-нибудь нужное. Поэтому персонал надел пижамы и прячется. Ортопед в пятой палате, анестезиолог в сквере симулирует аппендицит. Нужно просто выждать. Время кипения джигита не превышает двух часов. На прощание они проткнут шины невиноватой «скорой помощи» и поедут домой." (с)
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55k
Опиум для народа Час назад
Очень много долгожителей в странах, где дата рождения человека узнавалась с его же слов.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"стакан бренди в день" это называется пил?
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
ПОКЕМОНИЩЕ,проснулось.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4889 постов (4675 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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