Спал и пил: самый старый мужчина на земле умер в возрасте 114 лет

10 лет Хуан работал приставом, изымал имущество и арестовывал счета. Однако, совестливому мужчине не нравилась работа и он ушёл, вернувшись на родную ферму - выращивать тростник. К тому времени его родители умерли, а из родственников осталось только несколько братьев и сестёр.

На ферму Хуан приехал не один, а с женой. В городе парень познакомился с Эдиофиной дель Росарио Гарсией, на которой женился спустя несколько месяцев. У Хуана и Эдофины было 6 сыновей и 5 дочерей, а после 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Мать-героиня умерла на 82-м году жизни.