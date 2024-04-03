Спал и пил: самый старый мужчина на земле умер в возрасте 114 лет

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора не дожил до своего 115-летия пару месяцев.
Хуан Висенте Перес Мора умер 2 апреля на своей ферме, в домашней обстановке. Мужчина родился ещё в начале прошлого века 27 мая 1909 года. Хуан был самым младшим ребёнком в семье, всего их было восемь. Когда младшему было 5 лет, семья осталась без дома и денег, поэтому отправилась на юг Венесуэлы, в поисках дешёвой земли для жилья и огорода. Удача семье улыбнулась в предгорьях Анд. Семья всегда жила на той ферме, а после на той ферме жил и Хуан.
Маленький Хуан учился в сельской школе, где был всего один учитель. Мальчик тянулся к знаниям и был очень способный, но школа не могла дать ему нужного образования. Учитель заболел и перед смертью подарил свой учебник 8-летнему Хуану. Именно благодаря этому учебнику он научился читать, писать и получил базовые знания.
Всю свою юность мужчина работал на ферме и выращивал тростник. Он работал наравне вместе со своими братьями и сёстрами, и совсем не отличался особым здоровьем или выносливостью. Хуан был обычным честным и работящим парнем. В 39 лет добропорядочного венесуэльца пригласили в соседний штат на работу судебным приставом.
10 лет Хуан работал приставом, изымал имущество и арестовывал счета. Однако, совестливому мужчине не нравилась работа и он ушёл, вернувшись на родную ферму - выращивать тростник. К тому времени его родители умерли, а из родственников осталось только несколько братьев и сестёр.
На ферму Хуан приехал не один, а с женой. В городе парень познакомился с Эдиофиной дель Росарио Гарсией, на которой женился спустя несколько месяцев. У Хуана и Эдофины было 6 сыновей и 5 дочерей, а после 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Мать-героиня умерла на 82-м году жизни.
Вся жизнь Хуана прошла на его ферме. Он там родился, прожил 114 лет и умер. Оставшись один, Хуан хорошо питался, молился и рано ложился спать. Венесуэлец сам объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом и ежедневным употреблением стакана бренди». Умер самый старый мужчина в мире из-за осложнений после простуды. О кончине долгожителя, которого друзья и соседи называли просто дядя Висенте, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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"Когда младшему было 5 лет, семья осталась без дома и денег, поэтому отправилась на юг Венесуэлы, в поисках дешёвой земли для жилья и огорода. "
Как он мог там РОДИТЬСЯ, если переехал туда в возрасте 5 лет?
Другой от ежедневного стакана бренди, через пару лет заработает цирроз печени и, или инфаркт.
как вам удалось так хорошо сохраниться в ваши 167 лет?
когда была великая октябрьская революция...
знаете, расскажите лучше о декабристах!
когда была Великая Октябрьская Революция...
пожалуйста, расскажите лучше о Пушкине!
когда была Великая Октябрьская Революция, творился такой бардак, что мне приписали лишних сто лет!
А режим надо было соблюдать !