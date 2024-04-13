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В Италии умер культовый модельер Роберто Кавалли

В Италии умер культовый модельер Роберто Кавалли

Автор:
13 апреля 2024 07:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   fashion   Модельер   знаменитости   кутюрье   мода   роберто кавалли   смерть   
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Кутюрье называли королём эпатажа и скандалистом. Он придумал и запатентовал новую технику нанесения изображения на кожу, а также активно использовал пэчворк, доказав, что одежда из лоскутков может быть модной и изысканной.

Роберто Кавалли родился во Флоренции в творческой семье. Его дед Джузеппе Росси, был художником-импрессионистом, а мать Марчелла Росси работала портнихой и сама создавала красивую одежду. Еще студентом итальянской Академии Искусств Роберто основал компанию по производству джинсов, футболок и другой непритязательной одежды.


Он много экспериментировал, работая с кожей, и в 1970-х годах запатентовал инновационный процесс печати на этом материале. Изображения получались многоцветными, что для того времени было небывало прогрессивным. Чтобы презентовать свои изделия, Кавалли открыл свой первый магазин в Сен-Тропе. Эта небольшая лавочка под названием Limbo быстро стала популярной, принеся молодому модельеру известность. Уже через год дизайнера пригласили продемонстрировать свои кожаные изделия в выставочном центре Sala Bianca во Флоренции. Там же выставлялись признанные дома моды (Missoni, Krizia, Fendi и Basile), и о таком успехе молодой модельер мог лишь мечтать.


Кавалли стал известным хедлайнером анималистичных принтов. Одежду и аксессуары с рисунком под леопарда, зебру полюбили многие селебрити всего мира. Образы, созданные Кавалли, всегда были яркими и подчёркнуто сексуальными.


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В годы его расцвета как дизайнера не было моды на мешковатую одежду и бодипозитив, поэтому его модели всегда были стройными, изящными, а наряды модельера лишь подчёркивали женскую красоту.


Модельер утверждал, что его талант преувеличен, он лишь копирует за Богом.

«Бог — лучший дизайнер в мире. Я копирую его»


Личная жизнь модельера была такой же бурной и яркой, как его одежда.



За его плечами три брака с признанными мировыми красавицами — Сильванеллой Джаннини, вице-мисс Вселенной Евой Дюрингер и моделью Playboy Сандрой Нильссон. У Кавалли шестеро детей, причём последний ребёнок родился за год до смерти кутюрье.


Матери самого младшего малыша Кавалли - Сандре Нильссон - всего 37 лет. Она стала последней музой модельера и последней любимой женщиной, на руках которой он и умер вчера, 12 апреля.

Модельеру было 83 года. Однажды он сказал: «Окружите себя любовью — потому что любовь станет маяком вашей жизни». Кавалли жил ярко и ни о чём не жалел.

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Метки: Ynews   fashion   Модельер   знаменитости   кутюрье   мода   роберто кавалли   смерть   
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Бывалый Трус 2 часа назад
Культовый модельер и гетеросексуал - большая редкость.
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Кольчужка Кавалли.
Как же помним, помним.
Ну что же, земля пухом.
Прожил долгую, насыщенную жизнь.
Дай Бог каждому!
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Schreibikus
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