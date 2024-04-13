В Италии умер культовый модельер Роберто Кавалли

Роберто Кавалли родился во Флоренции в творческой семье. Его дед Джузеппе Росси, был художником-импрессионистом, а мать Марчелла Росси работала портнихой и сама создавала красивую одежду. Еще студентом итальянской Академии Искусств Роберто основал компанию по производству джинсов, футболок и другой непритязательной одежды.





Он много экспериментировал, работая с кожей, и в 1970-х годах запатентовал инновационный процесс печати на этом материале. Изображения получались многоцветными, что для того времени было небывало прогрессивным. Чтобы презентовать свои изделия, Кавалли открыл свой первый магазин в Сен-Тропе. Эта небольшая лавочка под названием Limbo быстро стала популярной, принеся молодому модельеру известность. Уже через год дизайнера пригласили продемонстрировать свои кожаные изделия в выставочном центре Sala Bianca во Флоренции. Там же выставлялись признанные дома моды (Missoni, Krizia, Fendi и Basile), и о таком успехе молодой модельер мог лишь мечтать.





Кавалли стал известным хедлайнером анималистичных принтов. Одежду и аксессуары с рисунком под леопарда, зебру полюбили многие селебрити всего мира. Образы, созданные Кавалли, всегда были яркими и подчёркнуто сексуальными.



