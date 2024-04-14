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«Ребятам - огромное спасибо!»: в Иркутске полицейские спасли новорождённую девочку

«Ребятам - огромное спасибо!»: в Иркутске полицейские спасли новорождённую девочку

Автор:
14 апреля 2024 19:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Иркутск   Спасение   младенец   полицейские   ребенок   
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К ним обратился взволнованный дедушка ребёнка и они сразу среагировали.

В Ленинском районе Иркутска к сотрудникам Госавтоинспекции подбежал мужчина с младенцем на руках. Он сказал, что девочке всего 10 дней и ей резко поплохело - ребёнок задыхается и нужно срочно в больницу.

А на дороге пробки и они могут просто не успеть к врачам. Полицейские мгновенно откликнулись, включили мигалки и помчались.

Не теряя ни секунды, сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребенком и мужчину в патрульный автомобиль и, включив звуковые и световые сигналы, направились в Ивано-Матрёненскую детскую клиническую больницу, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

К счастью, всё обошлось: благодаря полицейским, малышка вовремя попала к врачам, она жива и здорова. Когда всё закончилось, её дедушка расчувствовался и сердечно поблагодарил лейтенантов полиции Андрея Филиппова и Саргиса Дарбиняна за спасение ребёнка.

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Метки: Видео   Иркутск   Спасение   младенец   полицейские   ребенок   
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6  комментариев
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иванов дмитрий 37 минут назад
Мне кажется в этом и заключается работа полиции. Они получают за это деньги и уходят на пенсию на 20 лет раньше.
А согласно закона они вообще были обязаны это сделать.
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