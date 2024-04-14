«Ребятам - огромное спасибо!»: в Иркутске полицейские спасли новорождённую девочку

К ним обратился взволнованный дедушка ребёнка и они сразу среагировали.
В Ленинском районе Иркутска к сотрудникам Госавтоинспекции подбежал мужчина с младенцем на руках. Он сказал, что девочке всего 10 дней и ей резко поплохело - ребёнок задыхается и нужно срочно в больницу.
А на дороге пробки и они могут просто не успеть к врачам. Полицейские мгновенно откликнулись, включили мигалки и помчались.
Не теряя ни секунды, сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребенком и мужчину в патрульный автомобиль и, включив звуковые и световые сигналы, направились в Ивано-Матрёненскую детскую клиническую больницу, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
К счастью, всё обошлось: благодаря полицейским, малышка вовремя попала к врачам, она жива и здорова. Когда всё закончилось, её дедушка расчувствовался и сердечно поблагодарил лейтенантов полиции Андрея Филиппова и Саргиса Дарбиняна за спасение ребёнка.
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А согласно закона они вообще были обязаны это сделать.