«Ребятам - огромное спасибо!»: в Иркутске полицейские спасли новорождённую девочку

В Ленинском районе Иркутска к сотрудникам Госавтоинспекции подбежал мужчина с младенцем на руках. Он сказал, что девочке всего 10 дней и ей резко поплохело - ребёнок задыхается и нужно срочно в больницу.

А на дороге пробки и они могут просто не успеть к врачам. Полицейские мгновенно откликнулись, включили мигалки и помчались.

Не теряя ни секунды, сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребенком и мужчину в патрульный автомобиль и, включив звуковые и световые сигналы, направились в Ивано-Матрёненскую детскую клиническую больницу, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

К счастью, всё обошлось: благодаря полицейским, малышка вовремя попала к врачам, она жива и здорова. Когда всё закончилось, её дедушка расчувствовался и сердечно поблагодарил лейтенантов полиции Андрея Филиппова и Саргиса Дарбиняна за спасение ребёнка.