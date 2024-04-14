«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

После этого участники потасовки попытались скрыться.
В Саратове произошла драка. Дело было у гостиницы «Волга»: сначала парни просто орали друг на друга, потом некоторые пустили в ход палки.
А когда началось форменное побоище, в толпу въехала «Приора». Мужик за рулём лихо газовал и пытался задавить участников потасовки. А они прыгали по капоту и пытались вытащить водителя из машины.
Затем водила решил уехать и врезался в здание. Этого его не остановило и он скрылся, остальные парни тоже дали дёру.
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Позже полицейские нашли разбитое авто и задержали часть нарушителей, других ищут.
Теперь жители Саратова ожидают, что делом займётся не только местная полиция, а подключится и СК. Они сообщают, что толпы молодых людей собираются в центре города постоянно. И вот чем это закончилось.
И другой инцидент - уже из столицы. Рабочие на стройке ЖК «Квартал Метроном» что-то не поделили и устроили замес. В драке участвовало около 20 человек. Делом уже занимается полиция.
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Предварительно установлено, что между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставлены возможные участники конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - сообщили в правоохранительных органах.
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Так но и было, - нетути вообще ничего))
- Агась, )
На улицах Саратова... (с)