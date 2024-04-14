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«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

Автор:
14 апреля 2024 18:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Приора   драка   побоище   полиция   саратов   
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После этого участники потасовки попытались скрыться.

В Саратове произошла драка. Дело было у гостиницы «Волга»: сначала парни просто орали друг на друга, потом некоторые пустили в ход палки.

А когда началось форменное побоище, в толпу въехала «Приора». Мужик за рулём лихо газовал и пытался задавить участников потасовки. А они прыгали по капоту и пытались вытащить водителя из машины.

Затем водила решил уехать и врезался в здание. Этого его не остановило и он скрылся, остальные парни тоже дали дёру.


Позже полицейские нашли разбитое авто и задержали часть нарушителей, других ищут.

Теперь жители Саратова ожидают, что делом займётся не только местная полиция, а подключится и СК. Они сообщают, что толпы молодых людей собираются в центре города постоянно. И вот чем это закончилось.

И другой инцидент - уже из столицы. Рабочие на стройке ЖК «Квартал Метроном» что-то не поделили и устроили замес. В драке участвовало около 20 человек. Делом уже занимается полиция.

Предварительно установлено, что между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставлены возможные участники конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - сообщили в правоохранительных органах.

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Метки: Видео   Приора   драка   побоище   полиция   саратов   
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13  комментариев
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11k
MakDag 41 минуту назад
Если известно, что макаки собираются там постоянно, почему не нанять дрессировщика?
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22k
иванов дмитрий Полминуты назад
Судя по заниженной прире, это были люди без национальности.
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14k
Sapsan 8 минут назад
Кто обычно дерется? Таджики с узбеками? Узбеки с киргизами? Киргизы с таджиками? Или кавказцы с среднеазиатами?
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1k
c3nsor3d 9 минут назад
Сжкчь его и авто...
Так но и было, - нетути вообще ничего))
- Агась, )
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55k
Опиум для народа 13 минут назад
Такая толпа собралась и ни одного мента. А если бы стояли трое с любым плакатом - через три минуты бы уже подъехали.
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422
2023 13 минут назад
Удивляет меня всегда, почему девки, снимая видео на телефон, "чтобы были доказательства", всегда такие несдержанные на язык? Почему матюки из них так и лезут, как говно из жопы? Молодые девки совсем разучились говорить нормальным языком, без мата? Ну надо же хоть маленько думать своей головой, что если ты снимаешь видео специально для предъявления как доказательство, то должна понимать, что это будут видеть и слышать много людей, возможно даже твои родители. Неужели им не стыдно?
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7k
Трям Полчаса назад
Петушня черножопая!

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40k
АнтонПолднев Полчаса назад
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35k
Юр21 49 минут назад
Парней так много холостых,
На улицах Саратова... (с)
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16k
Александр 51 минуту назад
По поводу второго "инцидента" - передрались "Равшаны" с "Джамшутами"... Коренное население вроде не задействовано... Да пусть поубивают друг друга!!!
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9k
Alex 56 минут назад
Долбанные чурки
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741
Zmey8838 57 минут назад
"Люди не пострадали!" (с)
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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