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Люди из стали. Калининские мальчишки

Люди из стали. Калининские мальчишки

Автор:
14 апреля 2024 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: война   герои   мальчишки   подвиг   
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- На их изуродованные тела нельзя глядеть без содрогания.

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Ночью 7 ноября 1941 года в оккупированном фашистскими захватчиками Калинине на крыше Дома офицеров появился советский флаг. Беспрецедентный случай для города, в котором за малейшее нарушение комендантского режима расстреливали без суда и следствия. За этот героический поступок мальчишки из 10-го класса 16-й школы поплатились жизнями.

В 1941 году Жене Логунову, Юре Иванову, Жене Инзеру, Жене Карпову и Васе Павлову было по 16–17 лет.

Тогда для работы в оккупированном городе НКВД готовил подпольные разведывательные группы, главной задачей которых был сбор данных о вооружении и численности противника. Взрослые мужчины и женщины вызывали больше подозрений, поэтому главные герои калининского подполья – это молодые мальчишки и девчонки. Ребята с набережной входили в так называемую группу Константина Елисеева – мальчишки были глазами и ушами Красной армии, которая стояла на противоположном берегу Волги.

- В оккупированном немецкими захватчиками Калинине был строжайший запрет под страхом смертной казни украшать город ко дню Октябрьской Революции, - рассказывает учитель истории и директор музея 16-й школы Денис Садиков.

Ночью с 6 на 7 ноября по заданию Елисеева, рискуя жизнью, ребята водрузили флаг в самом центре города на здании Дома офицеров. 

Следующее задание, которое стало для подпольщиков последним, – разведка переправы через Волгу для освобождения Калинина. Ребята собрались на квартире Жени Карпова в доме № 9 на набережной Степана Разина (ныне дом № 4), чтобы сшить маскировочные халаты для будущей операции: в снежном городе маскхалаты были необходимы для ночных вылазок.  Ребятам помогала мама Жени Карпова. Этот дом стоит и сегодня.

В тот злополучный ноябрьский вечер на квартире собрались все пятеро друзей. Дом был коммунальным, все слышно через тонкие стенки. Соседке Карповых помешали громкие разговоры и стрекотание швейной машинки  - женщина вызвала немецкий патруль, чтобы разобраться с шумной компанией. Когда в квартиру вошли гестаповцы, все мальчишки были в сборе, кроме Васи Павлова. По счастливой случайности подросток выбежал за нитками.

Зачем соседка вызвала гестапо, непонятно. Вполне возможно, поверила объявлениям немецкой полиции безопасности с призывом сообщать обо всех коммунистических активистах, потому что «большевистско-еврейское иго свергнуто победами германского оружия и больше не вернется».

Схваченных ребят и маму Жени Карпова отвели в немецкую комендатуру на улицу Вольную (Крылова) и долго мучили, надеясь получить какие-нибудь сведения о других подпольщиках и их руководителях. Но ничего не добились, об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что руководитель группы Константин Елисеев остался жив. Мальчиков и маму убили незадолго до освобождения Калинина. Найденные в яме у здания немецкой комендатуры тела было невозможно опознать – все были жутко изуродованы. Личности удалось установить лишь по сохранившимся  паспортам Инзера и Логунова.

- На их изуродованные тела нельзя глядеть без содрогания. Гестаповцы выкололи у комсомольца Логунова такие смеющиеся, плутовские по фотокарточке глаза, у Иванова лица вообще нет – сплошная кровоточащая маска. На теле у обоих ребят не найдёшь ни одного живого места – их забили до смерти, - следует из статьи в Комсомольской правде 41-го года.

Спасшийся Василий Павлов ушёл на фронт и погиб предположительно в 1944 году.

Память о героях-подпольщиках бережно хранит их родная 16-я школа, в музее собраны документы и фотографии мальчишек, кроме Жени Карпова – ни одной его фотографии после войны не сохранилось.

Имена героев-подпольщиков увековечены на мемориале Смоленского захоронения, а благодаря поисковой работе учеников и областного совета ветеранов, на доме № 9, где попали в лапы гестапо отважные мальчишки, висит мемориальная доска. 


 

 

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Метки: война   герои   мальчишки   подвиг   
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сеньор Леонсио 8 часов назад
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Юр21 Час назад
Мальчишки - герои, их куратор - мудак и преступник.
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3446 постов (3269 в горячем)

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