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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
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16.
Юрий Никулин, Олег Газманов, Григорий Горин и Леонид Куравлев. Фото было сделано во время съемок передачи «Белый попугай»
21.
Всеволод Санаев и Станислав Садальский в фильме «Белые росы». Прекрасный фильм, есть смысл пересмотреть.
32.
Ленком, 1990 год
Слева направо: Александр Збруев, Александр Абдулов, помощник Марка Захарова Николай Гуляев, Дмитрий Липскеров, Марк Захаров, Николай Караченцов, Олег Шейнцис, Олег Янковский. Режиссер Марк Захаров: Совсем недавно я осознал истину, простую до неловкой банальности: не будет в моей жизни второй Инны Чуриковой, Олега Янковского, Александра Абдулова, Николая Караченцова, Александра Збруева, Леонида Броневого, Армена Джигарханяна, Юрия Колычева и многих-многих других, очень любимых мною артистов, уже зрелых мастеров, совсем молодых восходящих звезд и тех, кто осознал и укрепился в своем статусе «не звезды», того актерского цементирующего фундамента, без которого немыслим русский репертуарный театр. Наконец, мне бы хотелось поблагодарить судьбу, что довелось заниматься совместным сценическим поиском с такими явлениями российского искусства, каковыми являлись Евгений Павлович Леонов, Татьяна Ивановна Пельтцер, Андрей Александрович Миронов.
40.
Вера Васильева с мужем Владимиром Ушаковым, Андрей Миронов с женой Ларисой Голубкиной на даче у Георгия Менглета, 1980-е
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