Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Олег Табаков и Лев Дуров на съёмках социальных роликов в рамках "Русского проекта" на канале ОРТ. Москва, 1 июня 1996 года.
9.
Москвичка кладёт цветы к магазину одежды «Версаче» после убийства модельера Джанни Версаче, июль 1997 год.
17.
Владимир Жириновский выступает во время митинга, посвященному убийству депутата Госдумы Сергея Скорочкина (на портрете). 1995 года.
22.
Виктор и Ирина Салтыковы на съёмках передачи «Музыкальный Ринг», 1999 год. Победу тогда одержал Виктор.
36.
Группа The Rolling Stones, раздает автографы на Красной площади в Москве, во время визита в 1998 году
41.
С 19 по 21 мая 1989 года проходил I Всесоюзный конкурс красоты - "мисс СССР".
Источник:
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