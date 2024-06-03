Перак – пражский Джек на пружинах

Поздний викторианский Лондон был странным и тревожным местом. По ночным улицам бродили пугающие фигуры, убийственные и угрожающие. И, возможно, самым странным из них был Джек пружинки-на-пятках.
Этот то ли человек, то ли призрак, который выпрыгивал из тени и нападал на незнакомцев, а затем совершал сверхчеловеческий прыжок, чтобы скрыться, так и не был раскрыт. Но Лондон был не единственным городом, где появлялись подобные существа.
Перак (попрыгунчик) – это городская легенда, которая возникла в Чехословакии, в городе Прага. Она появилась во время немецкой оккупации Праги в середине Второй мировой войны. После этого Перака стали изображать как местного супергероя.
Эту тему активно исследовали историки Ян Каплан и Каллум Макдональд. Согласно их книге «Прага в тени свастики: История немецкой оккупации 1939-1945 гг.» Перак выпрыгивал из переулков, из тени и пугал прохожих.
В это время стали распространяться многочисленные истории о том, что прыжки Перака были необычными. Они были гигантскими, и фантом мог перепрыгивать даже через вагоны поездов. Это было очень похоже на английского Джека на пружинах.
В наше время предпринимались неоднократные попытки вызвать интерес и ажиотаж вокруг легенды о Пераке.
В 2017 году вышла книга «Миф о Пераке. Городская легенда между фольклором и массовой культурой», написанная чешским журналистом Петром Янечеком. Автор продолжил исследование феномена Перака и проследил историю персонажа до Джека из Англии. Похоже, что легенда процветала там, прежде чем перейти в чешский фольклор в XIX веке. Она стала популярной после Второй мировой войны и затем активно использовалась в популярной культуре через романы, комиксы и другие произведения художественной литературы.
Легенда о Пераке получила несколько воплощений в кино. В 1946 году был создан 14-минутный чешский мультфильм под названием «Спрингмен и эсэсовец», который также вышел в прокат мире под названием «Трубочист»
Перак изображён в виде озорного и героического трубочиста в чёрном одеянии, который носит маску, сделанную из носка. Перак мог совершать огромные фантастические прыжки, потому что подкладывал в ботинки диванные пружины. Главным развлечением героя было издеваться над часовыми немецкой армии, гестапо и нацистским коллаборационистом, который был очень похож на Гитлера. Всё закончилось тем, что Перак сюрреалистично и комично сбежал во время погони и освободил многих жителей Праги.
Это представление о Пераке как о супергерое, бросившем вызов власти немцев, послужило основой для последующих возрождений персонажа. В 2013 году был выпущен фильм «Перак» в жанре нуар.
В 2016 году Марек Бергер создал ещё одну мультипликационную историю под названием «Перак: Тень над Прагой», которая получила две награды на Международном фестивале как лучший анимационный фильм и лучший фильм.
В 1961 году Перак стал героем истории «Весенний человек», написанной Яном Вайсом.
В 1986 году чешский писатель-фантаст Ондрей Нефф изобразил Перака как благородную и героическую фигуру. Позже, в 2001 году, он также создал сатирический и юмористический комикс под названием «Перак против Глобального Человека».
В 2002 году сценаристы Монж и Мортен вместе с карикатуристом Адольфом Лахланом надеялись создать целую серию комиксов о Пераке. Однако вышла только вступительная глава. Петр Янечек посвятил Пераку научное исследование и собрал множество историй о нём. Он опубликовал их в 2017 году.
Существуют даже театральные постановки о Пераке. В 2011 году пражский театр Vosto5 представил историческое действо под названием «Перак».
Сюжет поместил героя в исторический промежуток периода Второй мировой войны. Он открывался приездом в Прагу рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха и следовал за ним вплоть до его убийства. В шоу использовалось сочетание боевых искусств и экстремальных видов спорта наряду с театральной поэзией и словесным юмором, чтобы максимально реалистично и художественно представить картину Перака и оккупированной Праги.
Совсем недавно появилась видеоигра, основанная на легенде о Пераке. Она была выпущена в августе 2023 года. По сюжету Перак, используя свои пружинные каблуки, сбегает из разных мест Праги.
Легенда о Пераке сыграла важную роль в отношениях между Прагой и историей её оккупации. Она тесно связана с английским фольклором и является ярким примером того, как фольклор и истории могут рождать надежду и помогать в противостоянии тирании и стремлении к свободе.
Но, похоже, этот персонаж стал чем-то большим. Выйдя за рамки своего происхождения и став символом сопротивления угнетению, Перак стал олицетворять дух города и превратился в национальную идею.
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