Перак – пражский Джек на пружинах

Этот то ли человек, то ли призрак, который выпрыгивал из тени и нападал на незнакомцев, а затем совершал сверхчеловеческий прыжок, чтобы скрыться, так и не был раскрыт. Но Лондон был не единственным городом, где появлялись подобные существа.

Перак (попрыгунчик) – это городская легенда, которая возникла в Чехословакии, в городе Прага. Она появилась во время немецкой оккупации Праги в середине Второй мировой войны. После этого Перака стали изображать как местного супергероя.