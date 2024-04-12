В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов

Если за чернокожими официально будет закреплён статус неплательщика, для негров наступит полная вольница.
Чернокожие и сейчас живут в США на всем готовом (сидят на пособиях и при случае преспокойно приворовывают), но чтобы окончательно искупить перед ними вину за годы рабства, конгрессвумен от демократов Жасмин Роккет предложила освободить несчастненьких от налогов.
Мадам услышала о подобной идее от кого-то из селебрити и подумала, что в ней что-то есть.
Конечно, она понимает, что многие бедные негры и так не платят налоги, а если принять соответствующий закон, то их освободят от налогов официально.
Т.е. если перевести на человеческий язык, то свежеизбранная конгрессвумен хочет на законодательном уровне узаконить для чернокожих статус неплательщиков налогов и освободить их от ответственности. Таким образом, .преступники, которые не платят сейчас налоги (а неуплата налогов в США, как и во многих странах, является преступлением), автоматически станут добропорядочными гражданами. Но лишь в том случае, если они чёрные. Белым за это преступление по-прежнему придётся отвечать.
Ну, разве не умница эта Роккет?
Источник:
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2. А если чел светлый, а идентифицирует себя нигером, то ему простят налоги?
3. Можно сразу и банковские кредиты и тюремные сроки простить?
Цепи и хлысты очень быстро решать проблему не уплаты ими налога и не желание работать.
1 белые зубы
2 белые ладони
3 белые пятки
4 белый хозяин