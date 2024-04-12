FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1252 поста • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов

В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов

Автор:
12 апреля 2024 20:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жасмин Роккет   Конгресс США   налоги   освобождение от налогов   репарации   чернокожие   
2152
3

Если за чернокожими официально будет закреплён статус неплательщика, для негров наступит полная вольница.

Чернокожие и сейчас живут в США на всем готовом (сидят на пособиях и при случае преспокойно приворовывают), но чтобы окончательно искупить перед ними вину за годы рабства, конгрессвумен от демократов Жасмин Роккет предложила освободить несчастненьких от налогов.


Мадам услышала о подобной идее от кого-то из селебрити и подумала, что в ней что-то есть.

Конечно, она понимает, что многие бедные негры и так не платят налоги, а если принять соответствующий закон, то их освободят от налогов официально.

Т.е. если перевести на человеческий язык, то свежеизбранная конгрессвумен хочет на законодательном уровне узаконить для чернокожих статус неплательщиков налогов и освободить их от ответственности. Таким образом, .преступники, которые не платят сейчас налоги (а неуплата налогов в США, как и во многих странах, является преступлением), автоматически станут добропорядочными гражданами. Но лишь в том случае, если они чёрные. Белым за это преступление по-прежнему придётся отвечать.


Ну, разве не умница эта Роккет?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Жасмин Роккет   Конгресс США   налоги   освобождение от налогов   репарации   чернокожие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Трям 54 минуты назад
Все верно! Освободить от налогов и заковать в цепи! Налоги должен платить хозяин, а не его рабы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
samtel Минуту назад
Это будет крах для Америки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 4 минуты назад
А мне нравится Байден и его политические адепты. Всё правильно делают. Жму руки. Россия вас поддерживает. Главное - не надо останавливаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Juli 7 минут назад
1. Темность кожи по RAL будет определяться?
2. А если чел светлый, а идентифицирует себя нигером, то ему простят налоги?
3. Можно сразу и банковские кредиты и тюремные сроки простить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр 10 минут назад
Предлагаю за каждым чёрным в америке закрепить пару белых и пусть его обеспечивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod 17 минут назад
Обезьяны всё чуднее с каждым днём.
Цепи и хлысты очень быстро решать проблему не уплаты ими налога и не желание работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zhora 23 минуты назад
А всевозможные полукровки, мексы, пуэрториканцы, индейцы и т.д.? Прочие цветные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
a_komolow Полчаса назад
И очень скоро пендосия превратится из белой в чёрную !


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Бывалый Трус Полчаса назад
Ну, это популизм. Предложить она может что угодно, но такой закон никто не примет. Хотя бы потому, что он ведёт к снижению доходов государства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 46 минут назад
Включите ей песню из "Рабыни Изауры".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
АнтонПолднев 48 минут назад
Техас, вали оттуда быстрее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth 48 минут назад
Негру чтобы быть хорошим обязательно иметь четыре белых вещи. Вот список:
1 белые зубы
2 белые ладони
3 белые пятки
4 белый хозяин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
MPEG-8 52 минуты назад
Лавры Мартина Лютера Кинга видимо покоя не дают, а может она не знает, кто он такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor 54 минуты назад
Это расизм..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1992 поста (1979 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237785



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Была такая Страна&nbsp;
Была такая Страна 
Набирающие популярность в сообществах
5 фактов о часах. Вы удивитесь
5 фактов о часах. Вы удивитесь
С добрым утром
С добрым утром
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#ДТП#авто аварии#забавно#собака#Китай#полиция#подборка
#животные#автомобили#история#аварии#в мире#факты#Автовсячина#США#Пёс#кошка
#Прикол#автомир#люди#интересно#кот#интересное#кино#фильм#Еда#дети
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) «Мы можем отправиться в СИЗО»: блогер Лерчек с мужем заплатили государству 504 миллиона рублей, но расследование продолжается «Мы можем отправиться в СИЗО»: блогер Лерчек с мужем заплатили государству 504 миллиона рублей,... «Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа «Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное... «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции «Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю «Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов... «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко высказалась по поводу участников вечеринки Ивлеевой «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко...

На что жалуетесь?

Вернуться