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"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух

"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух

Автор:
12 апреля 2024 14:53
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   истории   признание   проект люди   ситуации   стыдно признаться   
1758
15

Благодаря интернету можно открыть душу анонимно. "Проект люди" собирает различные признания подписчиков в соцсетях: из опросов, почты, телеграмм-канала. Порой сложно признаться хотя бы кому-то в своих мыслях, но очень хочется. Перед вами откровения, за которые стыдно.

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А у вас есть то, в чём вы боитесь или стыдитесь признаться?

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Метки: интересно   истории   признание   проект люди   ситуации   стыдно признаться   
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10  комментариев
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3k
hammog 2 часа назад
Комментарий к фото
И за что именно тут стыдно?
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4k
poбт 2 минуты назад
слишком маленькие картинки с текстом, не могу прочитать что там
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17k
Элитный тигр 11 минут назад
Что за бред сивой кукурузины? Задолбала всякую херь на фишки тащить. Админы, забаньте уже эту неуравновешенную закомплексованную аффторшу...
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8k
V2.Smirnov 12 минут назад
Мне стыдно, когда люди помещают текст на картинки чтобы придать ему значимости.
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3k
lekha-fil 50 минут назад
Чё за херня?
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7k
Старичок Час назад
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61k
dima423 Час назад
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Своего ребенка воспитывай, чтобы не позволял себя обижать и задвигать... или всю жизнь ее (его) у себя под юбкой прятать будешь?
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Это типа плохо? Тут должны этим гордиться и ты и отец...
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15k
Antique computer 2 часа назад
Вырвиглаз.
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4k
RaiJu 2 часа назад
Очередная херня
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1605 постов (1559 в горячем)

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