"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух

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Благодаря интернету можно открыть душу анонимно. "Проект люди" собирает различные признания подписчиков в соцсетях: из опросов, почты, телеграмм-канала. Порой сложно признаться хотя бы кому-то в своих мыслях, но очень хочется. Перед вами откровения, за которые стыдно.
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А у вас есть то, в чём вы боитесь или стыдитесь признаться?
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