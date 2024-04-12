Как сотрудники океанариумов кормят морских выдр

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Сотрудники этого океанариума кормят морских выдр прикольным и необычным образом. Они кладут в еду в специальные шарики или заворачивают как шаурму. А все для того, что выдры сами доставали корм, как они это обычно делают в дикой природе.
Как известно, одно из любимых лакомств у выдр - это моллюски и морские ежи. Давайте поглядим как это выглядит.
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