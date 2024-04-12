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Как сотрудники океанариумов кормят морских выдр

Как сотрудники океанариумов кормят морских выдр

Автор:
12 апреля 2024 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   животные   кормление   милота   морские выдры   океанариум   
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Сотрудники этого океанариума кормят морских выдр прикольным и необычным образом. Они кладут в еду в специальные шарики или заворачивают как шаурму. А все для того, что выдры сами доставали корм, как они это обычно делают в дикой природе.


Как известно, одно из любимых лакомств у выдр - это моллюски и морские ежи. Давайте поглядим как это выглядит.

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Метки: Видео   Еда   животные   кормление   милота   морские выдры   океанариум   
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21k
Robin Hood 2 часа назад
Главное чтоб так не кормили
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20k
Василий 53 минуты назад
Что-то не заметил, чтобы хоть одна вытащила еду, а еще и заморозили рыбу в кость. Есть еще идея: нужно подвесить рыбку на трех метровой высоте, тоже забавно будет смотреться. Мало того, что в неволе держат, так еще и издеваются. Привезите им моллюсков, дебилы.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1594 поста (1289 в горячем)

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