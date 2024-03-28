В Сети показали, как мило пингвины добиваются внимания партнера

В этом году для пингвинов принесли раскрашенные камни, которые для них подготовили в рамках их программы «Малыши и подростки». Но эти камни лежали в вольерах не для красоты, а для подарка своей второй половинке. Пингвины подходили к камням и тщательно выбирали тот, который им нравился. Затем это сокровище они приносили к своей выбранной «половинке».