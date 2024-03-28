В Сети показали, как мило пингвины добиваются внимания партнера

Брачный сезон в Детройтском зоологическом обществе (Detroit Zoological Society) — особенное время, которое привлекает внимание людей по всему миру! И в этот раз кадры с пингвинами зоопарка стали вирусными — люди восхищаются нежными жестами этих невероятных существ.
В этом году для пингвинов принесли раскрашенные камни, которые для них подготовили в рамках их программы «Малыши и подростки». Но эти камни лежали в вольерах не для красоты, а для подарка своей второй половинке. Пингвины подходили к камням и тщательно выбирали тот, который им нравился. Затем это сокровище они приносили к своей выбранной «половинке».
Согласно данным биологов, самцы пингвинов находят самый гладкий камешек, чтобы подарить его самке. Если ей понравится подношение, она положит его в гнездо, показывая, что теперь они вместе будут строить гнездо для будущего потомства.
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