"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы





На следующий день тирана задержали. Следствие установило, что при себе в момент избиения у управляющего было несколько ножей. Их он не задействовал, однако из без применения оружия нанёс девушке серьёзные травмы.

По сообщениям СМИ, после этой экзекуции девушку доставили в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, различные раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц и вовсе была парализована.







