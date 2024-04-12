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"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы

"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Автор:
12 апреля 2024 09:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Камчатка   Суд   жестокое избиение   кафе   управляющий кафе   
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Сам он вину отрицает и говорит, что просто слегка проучил сотрудницу, а видео, снятое камерой наблюдения, сфальсифицировано.

15 августа Дмитрий Рязанов пришёл на работу а кафе в посёлке Сокоч навеселе. Бармен заведения сделала ему замечание, что жутко разозлило мужчину. Он напал на девушку, повалил её на пол и стал жестоко избивать ногами.



На следующий день тирана задержали. Следствие установило, что при себе в момент избиения у управляющего было несколько ножей. Их он не задействовал, однако из без применения оружия нанёс девушке серьёзные травмы.


По сообщениям СМИ, после этой экзекуции девушку доставили в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, различные раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц и вовсе была парализована.




Состоявшийся недавно суд признал Рязанова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.



Сам Рязанов с решением суда не согласен и будет его обжаловать.


Экс-управляющий кафе, приехавший на заработки из Краснодарского края, считает, что его спровоцировали, а "легкие удары" девушке он нанес в воспитательных целях.

Источник:

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Метки: Видео   Камчатка   Суд   жестокое избиение   кафе   управляющий кафе   
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16  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 49 минут назад
Надо запретить выходить по УДО со строгого режима . Этот уёпок имеет все шансы выйти на свободу годика через 4 .
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5k
Serj81 2 минуты назад
Судя по по морде, голова у него для того, что бы туда есть
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5k
Руслан 3 минуты назад
Гуманное правосудие у нас к таким вот тварям. Покалечил человека? Отрубить виновному одну или две конечности, в зависимости от степени тяжести нанесенного жертве вреда. Только через страх, чтобы другим неповадно было. А то дали 8 лет, через 5 лет по УДО выйдет и что? Исправится? Таких ублюдков только могила исправит. А справедливое возмездие было бы очень поучительным примером для других потенциальных уродов, а для виновника - наказанием.
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4k
ProstoBoBka 9 минут назад
Таких тварей только кастрировать без наркоза, чтобы помучался, потом расстрелять!
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14k
кот базилий 9 минут назад
Я ДОВОЛЕН ПРИГОВОРОМ !
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30
ALEX 16 минут назад
тварь
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185
Konstantin Klipikov 24 минуты назад
Какое светлое, открытое лицо...
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20k
Bill Полчаса назад
Ставим на черное?
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5k
Наталья Полчаса назад
Пьяная мразь забивает девушку, и никто не спешит на помощь, даже увидев это. Два мужика, вместо того, чтобы схватить и вытащить его оттуда, мнутся возле него, как последние сыкуны.
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7k
pinbalist 39 минут назад
""легкие удары" девушке он нанес в воспитательных целях" - а пусть ему боксёр тяж тоже несколько "лёгких ударов" в воспитательных целях нанесёт, а?
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31k
AzuveR 40 минут назад
У,ёбок. 8 лет ,за то ,что по сути оставил человека инвалидом. Это издец. Конченное правосудие с ипанутыми законами. Надеюсь видео дойдёт до сокамерников и до конца срока эта падаль не доживёт. Девушке,здоровья .
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9k
Alex 48 минут назад
Мало, я бы расстрелял.
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5k
foggen2 49 минут назад
Это не мужчина.
Это даже не человек.
Тварь.Не Божья тварь,а просто......
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1991 пост (1979 в горячем)

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