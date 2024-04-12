"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Сам он вину отрицает и говорит, что просто слегка проучил сотрудницу, а видео, снятое камерой наблюдения, сфальсифицировано.
15 августа Дмитрий Рязанов пришёл на работу а кафе в посёлке Сокоч навеселе. Бармен заведения сделала ему замечание, что жутко разозлило мужчину. Он напал на девушку, повалил её на пол и стал жестоко избивать ногами.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и ненормативную лексику!
На следующий день тирана задержали. Следствие установило, что при себе в момент избиения у управляющего было несколько ножей. Их он не задействовал, однако из без применения оружия нанёс девушке серьёзные травмы.
По сообщениям СМИ, после этой экзекуции девушку доставили в больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, различные раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц и вовсе была парализована.
Состоявшийся недавно суд признал Рязанова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Сам Рязанов с решением суда не согласен и будет его обжаловать.
Экс-управляющий кафе, приехавший на заработки из Краснодарского края, считает, что его спровоцировали, а "легкие удары" девушке он нанес в воспитательных целях.
Источник:
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Это даже не человек.
Тварь.Не Божья тварь,а просто......