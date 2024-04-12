Черная вода в Лондоне. Зловещая история «Насоса смерти»

Насос был местом встреч, люди здесь часто встречались, общались, обсуждали последние новости. Он также был своеобразной границей - после него начинался Восточный Лондон. Из-за этого у жителей центра, которые к "восточным" относились свысока, появилась презрительная поговорка:

«К востоку от Олдгейтского насоса людей не заботит ничего, кроме выпивки, порока и преступности».

В 1876 году вода вдруг несколько изменилась на вкус. Но жителей это не насторожило, они, решили, что вода минерализовалась и стала только лучше.

Но, оказалось, что причина изменения вкуса имела куда более зловещую причину. Родник пришел в контакт с местным кладбищем. Вода, действительно, отчасти минерализовалась кальцием, но при этом оказалась токсичной. Сотни человек погибли от отравления.