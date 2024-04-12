Черная вода в Лондоне. Зловещая история «Насоса смерти»

На фото, сделанном в 1876 году, ничего не подозревающие дети беззаботно качают воду из «Насоса смерти».
Но тогда его называли совсем иначе. Это был Олдгейтский насос, один из немногих в центральной части Лондона, который не был подключен к централизованному водопроводу.
В начале XIII века здесь был колодец. Насос был впервые установлен на месте колодца в XVI веке. В XVIII веке его перестроили, установив каменный обелиск, который и стоит до сих.
Латунный носик в форме головы волка тоже имеет интересную символическую историю. На этом месте был застрелен последний волк в окрестностях лондонского Сити.
Вода в этом насосе всегда считалась чистейшей и идеальной на вкус. Местные торговцы чаем всегда наполняли свои чайники здесь - на такой воде приятно дегустировать чай.
Насос был местом встреч, люди здесь часто встречались, общались, обсуждали последние новости. Он также был своеобразной границей - после него начинался Восточный Лондон. Из-за этого у жителей центра, которые к "восточным" относились свысока, появилась презрительная поговорка:
«К востоку от Олдгейтского насоса людей не заботит ничего, кроме выпивки, порока и преступности».
В 1876 году вода вдруг несколько изменилась на вкус. Но жителей это не насторожило, они, решили, что вода минерализовалась и стала только лучше.
Но, оказалось, что причина изменения вкуса имела куда более зловещую причину. Родник пришел в контакт с местным кладбищем. Вода, действительно, отчасти минерализовалась кальцием, но при этом оказалась токсичной. Сотни человек погибли от отравления.
Кладбище Олдермари, расположенное неподалеку, сыграло в истории Лондона зловещую роль.
Было проведено расследование, после которого насос принудительно подключили к центральной системе водоснабжения. Но пользоваться им больше никто не хотел.
Сейчас этот каменный насос остался здесь, как памятник. Уже мало кто вспоминает эту жутковатую историю, с которой он тесно связан.
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Считай кладбища, поскольку у каждого аббатства есть кладбище.
И еще гордятся этим.
Извращенцы.