ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

Подозреваемый, планировавший взорвать самодельную бомбу, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
В ФСБ отчитались о второй за месяц операции по предотвращению терактов в синагоге. Уроженец Средней Азии должен был взорвать самодельную бомбу в момент массового скопления людей.
Спецслужбы установили, что мужчина 2002 г. р. был судим у себя на родине. Отбывая наказание в тюрьме, познакомился с осуждёнными террористами. Под их влиянием проникся взглядами организации, запрещённой на территории РФ, а после того как вышел из мест лишения свободы, решил стать её членом.
В ноябре 2023 года он въехал на территорию России, где готовился к первому боевому крещению.
"Иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сообщают силовики.
Одну из готовых самодельных бомб спецслужбы нашли в квартире, где проживал иностранец. Там же были найдены компоненты для сооружения СВУ.
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При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.
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Ранее (в начале марта) ФСБ сообщала о предотвращении другого готовившегося теракта в одной из московских синагог.
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вопрос к чинушам которые на территорию России завозят всякий преступный сброд в пром. масштабах, не проводя при этом никаких проверок: «доколе ваша сверхъестественная и непомерная жадность и наплевательское отношение ко всем кроме себя, и может быть еще своих близких, будут подвергать остальных граждан России опасности?».