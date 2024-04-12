ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

В ФСБ отчитались о второй за месяц операции по предотвращению терактов в синагоге. Уроженец Средней Азии должен был взорвать самодельную бомбу в момент массового скопления людей.

Спецслужбы установили, что мужчина 2002 г. р. был судим у себя на родине. Отбывая наказание в тюрьме, познакомился с осуждёнными террористами. Под их влиянием проникся взглядами организации, запрещённой на территории РФ, а после того как вышел из мест лишения свободы, решил стать её членом.

В ноябре 2023 года он въехал на территорию России, где готовился к первому боевому крещению.

"Иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сообщают силовики.

Одну из готовых самодельных бомб спецслужбы нашли в квартире, где проживал иностранец. Там же были найдены компоненты для сооружения СВУ.