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ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

Автор:
12 апреля 2024 07:52
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   ФСБ   ликвидация террориста   предотвращение теракта   сву   теракт   террорист   
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Подозреваемый, планировавший взорвать самодельную бомбу, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В ФСБ отчитались о второй за месяц операции по предотвращению терактов в синагоге. Уроженец Средней Азии должен был взорвать самодельную бомбу в момент массового скопления людей.


Спецслужбы установили, что мужчина 2002 г. р. был судим у себя на родине. Отбывая наказание в тюрьме, познакомился с осуждёнными террористами. Под их влиянием проникся взглядами организации, запрещённой на территории РФ, а после того как вышел из мест лишения свободы, решил стать её членом.


В ноябре 2023 года он въехал на территорию России, где готовился к первому боевому крещению.


"Иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сообщают силовики.

Одну из готовых самодельных бомб спецслужбы нашли в квартире, где проживал иностранец. Там же были найдены компоненты для сооружения СВУ.


При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.


Ранее (в начале марта) ФСБ сообщала о предотвращении другого готовившегося теракта в одной из московских синагог.

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Метки: Ynews   Видео   ФСБ   ликвидация террориста   предотвращение теракта   сву   теракт   террорист   
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9  комментариев
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3k
Radugananebe 50 минут назад
Кстати, среди террористов из Крокуса тоже были судимые. Почему таким не запрещать въезд в Россию?
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23k
Shtoppi 12 минут назад
«...мужчина 2002 г. р. был судим у себя на родине. Отбывая наказание в тюрьме, познакомился с осуждёнными террористами. Под их влиянием проникся взглядами организации, запрещённой на территории РФ, а после того как вышел из мест лишения свободы, решил стать её членом.»
-----
вопрос к чинушам которые на территорию России завозят всякий преступный сброд в пром. масштабах, не проводя при этом никаких проверок: «доколе ваша сверхъестественная и непомерная жадность и наплевательское отношение ко всем кроме себя, и может быть еще своих близких, будут подвергать остальных граждан России опасности?».
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529
Человек Наблюдающий 13 минут назад
Видео из майнкрафта что ли?
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Синагога не Крокус, их посерьёзнее охраняют, богоизбранные должны быть в безопасности
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26k
sssss3 42 минуты назад
Ну что вам сказать, стрелять ещё на границе РФ нужно.
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3k
Radugananebe 51 минуту назад
А мне вот что интересно: почему к нам пускают имеющих на родине судимости? Что такого ценного в этих незаменимых специалистах? Сколько среди них учёных, хороших инженеров, врачей? К чему нам мигрант с судимостью, если таких же без криминального прошлого - пятачок за пучок?
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Schreibikus
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