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Странная история одного бессмертия

Странная история одного бессмертия

Автор:
27 апреля 2023 13:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Доказательство   Николя Фламель   алхимия   бессмертие   вечная жизнь   интересно   история   опровержение   философский камень   
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Возможность поиска жить если не вечно, то хотя бы очень долго очень популярная и существует, пожалуй, столько же, сколько и более или менее разумное человечество.

 Исследования даже отдельную науку породили – алхимию. Параллельно с поиском философского камня трудягам от науки удавалось открыть что-то менее волшебное, но более полезное.

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Но этот персонаж особенно отличился. Николя Фламель родился в пригороде французской столицы в 1330 году. Рано потерял родителей и в поисках лучшей жизни перебрался в Париж. Парень был не глуп и устроился работать писцом. Вскоре женился. Избранницей стала женщина лет на 10 старше. Перенелла уже похоронила двоих мужей и унаследовала неплохое состояние. Эти деньги пара использовала, чтобы открыть свою мастерскую по переписыванию книг.

Дела шли так себе. Хватало на пропитание и не более. Зато Николя загорелся интересной для себя темой. По случаю он прикупил у бродячего торговца старинный фолиант под названием «Книга еврея Авраама». Где описывались методики создания эликсира вечной жизни и золота из подручных материалов. Но расшифровать символы на арамейском не получалось, хотя мужчина и бился над этим всё свободное время.

В итоге помог случайный знакомый – доктор Канчес. И воодушевлённый Николя приступил к опытам. Ему якобы удалось создать серебро и золото. Иначе как тогда объяснить щедрые пожертвования церквям, монастырям и больницам, которые регулярно делали супруги?

В 1402 году умерла Перенелла. Николя уже был пожилым, за 70. Но выглядел вполне себе бодро. В 1418 году скончался и Фламель. Детей супруги не нажили. И писарь ещё при жизни распорядился заняться похоронами служителям церкви Сен-Жак-ля-Бушери, которой завещал свои сбережения.

Но после смерти  Николя, слава об алхимических опытах которого давно распространилась по городу, народ стал шептаться, что он не умер. А подкупил священнослужителей, чтобы инсценировать смерть и похороны, и тайно перебрался в Швейцарию. То же самое до этого было проделано и с женой.

Шли дни, превращаясь в годы, из которых складывались века. А супругов видели то там, то сям. То в одной стране Европы, то в другой. Слухи ходили тихо. Но забурлили, когда через 200 лет после смерти могилы вскрыли и не обнаружили там тел.

Масла в огонь подлил путешественник Пол Люк, который вернулся из Индии и рассказал, что видел Фламеля и даже гостил у него. Понятно, что слухам не все верили. Так, французский учёный Этьен-Франсуа Вилен опроверг историю Люка, которому сказки о чете Фламель нужны были для пиара только что выпущенной им книги.

Но разоблачающие речи только подстегнули интерес к бессмертным супругам. Которых уже видели в опере Парижа. Дескать, тоска по родине. Да ещё и с сыном, которым они обзавелись в Индии.

Потом всплыл загадочный документ – завещание Фламеля, который тот незадолго до смерти (или исчезновения) оставил племяннику. В нём содержался рецепт «Порошка Проекции, или Философской Тинктуры» – метод получения философского камня, дарующего бессмертие.

Впоследствии зашифрованное завещание было признано подделкой, хоть и очень качественной, которую изготовил кто-то из последователей Фламеля.

Периодически возникали и другие люди, которые утверждали, что знакомы с Николя. И даже называющие себя Фламелем. В начале XIX в бакалейной лавке случайно обнаружили надгробие Николя, которое лавочник использовал вместо прилавка. Плиту отправили в музей, где она находится и по сей день.


Кстати, дом алхимика тоже сохранился и считается одним из старейших зданий Парижа и страны. Интерес к жителю эпохи Средневековья у современников снова активизировался, когда его как приятеля Дамблдора упомянула в книге о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Конечно, вопрос бессмертия – это больше о философии. Но как тогда объяснить неожиданное богатство, свалившееся на пару, если семейный бизнес еле дышал? А этот момент действительно задокументирован. Впрочем, истина, как обычно, где-то рядом. И нельзя исключать, что Фламель продолжает жить, периодически развлекая себя чтением историй о своём бессмертии.

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Метки: Доказательство   Николя Фламель   алхимия   бессмертие   вечная жизнь   интересно   история   опровержение   философский камень   
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Artem 3 минуты назад
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