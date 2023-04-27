Странная история одного бессмертия

Но этот персонаж особенно отличился. Николя Фламель родился в пригороде французской столицы в 1330 году. Рано потерял родителей и в поисках лучшей жизни перебрался в Париж. Парень был не глуп и устроился работать писцом. Вскоре женился. Избранницей стала женщина лет на 10 старше. Перенелла уже похоронила двоих мужей и унаследовала неплохое состояние. Эти деньги пара использовала, чтобы открыть свою мастерскую по переписыванию книг.

Дела шли так себе. Хватало на пропитание и не более. Зато Николя загорелся интересной для себя темой. По случаю он прикупил у бродячего торговца старинный фолиант под названием «Книга еврея Авраама». Где описывались методики создания эликсира вечной жизни и золота из подручных материалов. Но расшифровать символы на арамейском не получалось, хотя мужчина и бился над этим всё свободное время.