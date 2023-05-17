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Где и при каких обстоятельствах появились первые бумажные деньги?

Где и при каких обстоятельствах появились первые бумажные деньги?

Автор:
17 мая 2023 10:52
Сообщество : Истории
Метки: Китай   банкнота   деньги   история   купюра   обеспечение   обязательство   первый   финансы   фэн-цянь   
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Торговые отношения стали потихоньку упорядочиваться, когда умницы-финикийцы придумали всеобщий эквивалент. Но столкнулись с проблемой: очень уж тяжёлыми получились монетки, переносить которые приходилось рабам, используя специальные ручки по бокам. Надо было что-то с этим делать, и в игру вступили китайцы.

История появления бумажных денег относится к I в. до н.э. А отправной точкой стали кожаные купюры. Их делали в виде четырёхугольников из кожи белых оленей и снабжали специальными знаками и оттисками.

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Торговцы обязаны были их принимать в любом уголке империи. За неповиновение грозила смертная казнь. Фактически именно кожаные деньги  стали предтечей бумажных купюр.

Первые попытки создания бумажных денег были  предприняты примерно в 800-х гг. Предположительно воплощение идеи стало побочным  ответвлением техники ксилографии, которая представляет способ гравирования по дереву, а также оттиск на бумаге с деревянной печатной формы – эстамп.

Но это была именно проба пера. Власти решили не запускать денежные знаки в печать и обращение. Фэй-цянь пренебрежительно называли летающими деньгами. Кстати, очень метко, ведь лёгкую купюру спокойно могло унести малейшее дуновение ветра. В отличие от привычной тяжёлой связки монет весом около 3 кг.

Сначала фэн-цянь выполняли роль гарантов в долговых обязательствах. Но потом власти всё же обратили взор в их сторону. Бумажные дензнаки нельзя назвать платёжным средством в привычном понимании. Это больше сертификат, которые финансово-кредитные организации выдавали торговцам в обмен на монеты.

Лёгкая бумажная наличность упрощала разъездную торговлю. Вернувшись из поездки, продавец спокойно мог обменять в банке «летающие деньги» на монеты. К тому же постепенное высвобождение металла позволяло направлять его на другие – более приоритетные нужды.

Первые бумажные купюры внешне больше напоминали чеки. Мелкий номинал отсутствовал. Что логично, ведь такие средства платежа использовались при заключении крупных сделок.

Назревала необходимость унификации. И бумажные деньги всего за несколько десятков лет прошли путь от кредитного сертификата до полноценного платёжного средства с полным набором характеристик, свойственных современным бумажным деньгам.

Европа всё ещё пребывала во мраке Средневековья. Но инициатива китайцев стала постепенно распространяться по миру. И Швеция стала первой европейской страной, где в 1601 году напечатали и пустили в оборот бумажные деньги.

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Метки: Китай   банкнота   деньги   история   купюра   обеспечение   обязательство   первый   финансы   фэн-цянь   
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Евгений 13 минут назад
"Бумажные дензнаки нельзя назвать платёжным средством в привычном понимании. Это больше сертификат, которые финансово-кредитные организации выдавали торговцам в обмен на монеты."

Так и сейчас то же самое. Если обратите внимание, на купюрах написано "билет банка России". Это, по факту и есть сертификат, удостоверяющий, что у тебя эти деньги есть на счету.
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