Где и при каких обстоятельствах появились первые бумажные деньги?

Торговые отношения стали потихоньку упорядочиваться, когда умницы-финикийцы придумали всеобщий эквивалент. Но столкнулись с проблемой: очень уж тяжёлыми получились монетки, переносить которые приходилось рабам, используя специальные ручки по бокам. Надо было что-то с этим делать, и в игру вступили китайцы.
История появления бумажных денег относится к I в. до н.э. А отправной точкой стали кожаные купюры. Их делали в виде четырёхугольников из кожи белых оленей и снабжали специальными знаками и оттисками.
Торговцы обязаны были их принимать в любом уголке империи. За неповиновение грозила смертная казнь. Фактически именно кожаные деньги стали предтечей бумажных купюр.
Первые попытки создания бумажных денег были предприняты примерно в 800-х гг. Предположительно воплощение идеи стало побочным ответвлением техники ксилографии, которая представляет способ гравирования по дереву, а также оттиск на бумаге с деревянной печатной формы – эстамп.
Но это была именно проба пера. Власти решили не запускать денежные знаки в печать и обращение. Фэй-цянь пренебрежительно называли летающими деньгами. Кстати, очень метко, ведь лёгкую купюру спокойно могло унести малейшее дуновение ветра. В отличие от привычной тяжёлой связки монет весом около 3 кг.
Сначала фэн-цянь выполняли роль гарантов в долговых обязательствах. Но потом власти всё же обратили взор в их сторону. Бумажные дензнаки нельзя назвать платёжным средством в привычном понимании. Это больше сертификат, которые финансово-кредитные организации выдавали торговцам в обмен на монеты.
Лёгкая бумажная наличность упрощала разъездную торговлю. Вернувшись из поездки, продавец спокойно мог обменять в банке «летающие деньги» на монеты. К тому же постепенное высвобождение металла позволяло направлять его на другие – более приоритетные нужды.
Первые бумажные купюры внешне больше напоминали чеки. Мелкий номинал отсутствовал. Что логично, ведь такие средства платежа использовались при заключении крупных сделок.
Назревала необходимость унификации. И бумажные деньги всего за несколько десятков лет прошли путь от кредитного сертификата до полноценного платёжного средства с полным набором характеристик, свойственных современным бумажным деньгам.
Европа всё ещё пребывала во мраке Средневековья. Но инициатива китайцев стала постепенно распространяться по миру. И Швеция стала первой европейской страной, где в 1601 году напечатали и пустили в оборот бумажные деньги.
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Так и сейчас то же самое. Если обратите внимание, на купюрах написано "билет банка России". Это, по факту и есть сертификат, удостоверяющий, что у тебя эти деньги есть на счету.