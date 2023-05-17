Где и при каких обстоятельствах появились первые бумажные деньги?

Но это была именно проба пера. Власти решили не запускать денежные знаки в печать и обращение. Фэй-цянь пренебрежительно называли летающими деньгами. Кстати, очень метко, ведь лёгкую купюру спокойно могло унести малейшее дуновение ветра. В отличие от привычной тяжёлой связки монет весом около 3 кг.

Сначала фэн-цянь выполняли роль гарантов в долговых обязательствах. Но потом власти всё же обратили взор в их сторону. Бумажные дензнаки нельзя назвать платёжным средством в привычном понимании. Это больше сертификат, которые финансово-кредитные организации выдавали торговцам в обмен на монеты.