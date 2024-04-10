Ящерочеловек из болота Скейп-Ор – пришелец или мутировавшая древняя рептилия?

Если что-то похоже на ящерицу и ведёт себя как она, то это совсем не значит, что существо и есть ящерица. Это может быть таинственное создание с болот Скейп-Ор.
Идея о рептилоидах, которые способны превращаться в людей, связана с каким-то глобальным заговором. Но в наши идея людей-ящеров по какой-то странной причине становится всё более распространённой. Существует множество версий их появления.
Среди таких теорий – выделение их как выживших динозавров, эволюционировавших в соответствии с путём, пройденным приматами миллионы лет назад. В пользу этой теории говорит тот факт, что в своё время именно ящеры в виде динозавров были главными хищниками и правителями планеты.
Таким образом, некоторые считают возможным, что небольшое их количество эволюционировало, но скрылось с глаз других. Однако никаких доказательств в пользу этой теории нет. Единственное более или менее достоверное свидетельство, существующее на настоящий момент, пришло из округа Ли в Южной Каролине, где странного рептилоида-гуманоида многократно видели свидетели.
Одно из первых свидетельств о чудовище принадлежит коренному американскому племени криков (макогов). В 1929 году индейцы наткнулись на ящерицу ростом с человека в районе Южной Каролины.
Охотники пытались выкурить огромную медведицу из пещеры. Однако внутри оказался совершенно другой зверь – ящерица ростом с человека. Монстр понёсся за ними, схватил одного человека и вернулся с ним в пещеру.
То же самое случилось с остальными. Однако, возвращаясь с последним мужчиной, ящерица столкнулась с пантерой. Хищники сцепились, а охотник, воспользовавшись ситуацией, удрал и вернулся в племя, чтобы поведать эту историю.
Следующее и более свежее упоминание появилось в книге Джорджа Холлимана-младшего. Сообщение 17-летнего Кристофера Дэвиса превратило мутанта практически в рок-звезду.
По словам Дэвиса, он столкнулся с этим существом, когда ехал домой в два часа ночи 29 июня. Он остановился на обочине на границе с болотом Скейп-Ор, чтобы поменять шину.
Когда парень остановил машину, то услышал позади себя странные звуки. Обернувшись, он увидел, что к нему приближается нечто, похожее на гигантскую ящерицу. По его словам, оно хотело поднять машину и вскочило на её крышу, пока он пытался уехать. Дэвис свернул на другую сторону дороги, чтобы сбросить нападавшего.
Когда парень вернулся домой, он увидел, что боковое зеркало сломано, а крыша авто была вскрыта как консервная банка. Однако никаких других доказательств нападения Дэвис найти не смог.
Он описал чудовище со светящимися красными глазами и тремя длинными большими пальцами с чёрными острыми когтями и грубой зелёной кожей. Дэвис утверждал, что оно было очень сильным и жутко злобным. Хуже того, человек-ящерица оказался ещё и фантастически быстрым.
В течение месяца после этого происшествия в новостях появлялись сообщения о том, что в этой местности неоднократно была замечена большая ящерица. И что на многих машинах стали оставаться следы царапин от гигантских когтей. Все эти инциденты были сосредоточены в радиусе 5 километров. Полиция и местные правоохранительные органы настаивали на версии с медведем.
Чтобы попытаться разгадать эту загадку, департамент шерифа изготовил несколько гипсовых слепков следов трёхпалых лап, обнаруженных в этом районе. Их длина составляла около 35 сантиметров. Но местные биологи заявили, что их невозможно идентифицировать. Законники не стали отправлять их на дальнейшее исследование. В район стали съезжаться любопытные в надежде на встречу с чудищем.
Поскольку человек-ящерица стал объектом повышенного интереса и пристального внимания, его начали выслеживать охотники всего штата. Местная радиостанция объявила награду в 1 миллион долларов тому, кто сможет поймать существо живым. Однако ближе к осени количество сообщений резко снизилось.
Так было до августа 1988 года, когда один летчик с базы ВВС заявил, что встретил рептилоида на шоссе. Он утверждал, что стрелял и ранил зверя. В качестве доказательств мужчина предъявил чешую и пятна крови.
Однако вскоре Кеннета Орра арестовали за подачу ложного рапорта и незаконное ношение оружия. Его оправданием было то, что он хотел подстегнуть интерес к монстру и истории.
Однако на этом она и не закончилась. В 2008 году телеканал CNN упомянул рептилоида в сюжете о паре, которая заявила о повреждении своей машины. Но было установлено, что причиной стала собака или койот. В 2015 году появились фотографии человека-ящерицы, сделанные Джимом Уилсоном. Но и они оказались фальшивкой.
История о человеке-ящерице не вызывает особого доверия. Поскольку очень уж явно напоминает истории о старых монстрах из легенд. Но, кажется, это не только не останавливает теории заговора, а подбрасывает новое топливо в их пламя.
Некоторые приверженцы уверены, что люди-ящерицы настолько влились в общество, что теперь прячутся на руководящих постах. Среди таких знаменитостей ныне покойная английская королева, семейство Бушей, Джастин Бибер и Кэти Перри. Сколько бы ни было доказательств обратного, некоторых это никогда не убедит.
Источник:
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