Ящерочеловек из болота Скейп-Ор – пришелец или мутировавшая древняя рептилия?

Среди таких теорий – выделение их как выживших динозавров, эволюционировавших в соответствии с путём, пройденным приматами миллионы лет назад. В пользу этой теории говорит тот факт, что в своё время именно ящеры в виде динозавров были главными хищниками и правителями планеты.

Таким образом, некоторые считают возможным, что небольшое их количество эволюционировало, но скрылось с глаз других. Однако никаких доказательств в пользу этой теории нет. Единственное более или менее достоверное свидетельство, существующее на настоящий момент, пришло из округа Ли в Южной Каролине, где странного рептилоида-гуманоида многократно видели свидетели.